Остров Родос: сидел ли античный Колосс на шпагате?

Остров Родос встречает туристов весьма эффектно. Причем вереница незабываемых впечатлений начинается еще до того, как вы ступаете на греческую землю. Если на регистрации вы попросите место у окна по левому борту, во время подлета вы сможете наблюдать потрясающую панораму. Перед тем как приземлиться в аэропорту летчики делают крутой вираж: пролетев вдоль побережья, они разворачиваются прямо над городом Родос и идут на посадку очень близко к берегу и на малой высоте. Картина острова, открывающаяся в это время пассажирам, поистине незабываема.

Бывалые туристы советуют, знакомиться с Родосом на арендованной машине. Правда, это вариант предполагает, что ваши знания по истории Греции превышают уровень пятого класса. Отсутствие экскурсовода не станет для вас большой потерей, если перед тем как отправиться в путешествие вы проявили любознательность: почитали что-то в Интернете, купили путеводитель, с интересом полистали книги по античной истории и искусству.

Подчеркнем особо, что информации только из всемирной паутины будет маловато. Так, например, журнал «Всемирный Следопыт» предостерегает, от заблуждения, что Афродита появилась из пены морской именно у берегов Родоса, а не Кипра (такая информация содержится на одном уважаемом сайте). Еще один эффектный и культивируемый самими родосцами миф – это знаменитый Колосс Родосский, который в IV веке до нашей эры пропускал меж своих ног корабли якобы именно здесь. Однако пытливый турист найдет немало фактов, противоречащих этой легенде. Например, высотой знаменитая статуя бога солнца Гелиоса была 36 метров, а это значит, учитывая расстояние между пирсами, что Гелиос сидел на поперечном шпагате… Так что, скорее всего, знаменитое чудо света красовалось где-то в другом месте.

Зато, глядя на великолепную бухту у древнего города Линдос, вы смело можете представить, как за 900 лет до крещения Руси, в 57 году нашей эры, апостол Павел, потерпев крушение, высаживается на этот берег и впервые приносит на эту землю христианство. Здесь против истины вы не погрешите.

Одной из самых интересных экскурсий станет экскурсия по городу Линдос. Возникший около 3000 лет назад, он был построен дорийцами и удивительным образом сохранился до наших дней. Акрополь Линдоса, расположенный на вершине горы, сохранился лучше всех других на Родосе. Чтобы полюбоваться им, вам нужно будет на ослике подняться по крутым склонам, а затем еще одолеть лестницу в крепостной стене, возведенной в эпоху рыцарей.

Отдельной темой для путешествия по острову могут стать древние монастыри. Появление одного из них – обители Цамбикской Божьей Матери – связано с волшебной легендой. Согласно ей, в XV веке на этой горе в сиянии света троекратно являлась икона Богородицы. Местные жители – потомки древнего рода дорийцев – каждый раз возвращали ее обратно на Кипр, откуда она чудесным образом исчезала. На их языке слово «цамба» означает «свет» или «вспышка». Отсюда и название монастыря.

Интересно, что на Родосе можно встретить не мало людей со вторым именем Цамбикос – мужчин, и Цамбика – женщин. Дело в том, что после усердных молитв возле стен Цамбикского монастыря, большинство женщин, страдающих от бесплодия, обретают счастье материнства. После рождения ребенка, многие в знак благодарности вновь посещают монастырь, чтобы окрестить его, и по традиции дают ему второе имя в честь обители.

Прелесть еще и в том, что здесь не встретишь организованных туристов. Посмотреть на древнюю икону Божьей Матери, а также на трогательные фотографии новорожденных, принесенные сюда благодарными матерями, можно в атмосфере тишины и уединения. Здесь вообще нет случайных людей: туристический автобус не может добраться даже до середины горы, расположенной в 26 километрах от города. Поэтому те, кто поднимаются на вершину, делают это с определенной целью.

Если вы решитесь приобщиться к чудесам Цамбики, то на своем арендованном авто, вы сможете подняться до середины горы – здесь расположена парковка и ресторан. Отдохнув за одним из столиков, вы полюбуетесь удивительным видом на долину и Средиземное море. «Обслуживать вас будет пожилой грек, который по причине отсутствия посетителей все делает один, успевая при этом накормить и вас, и коз, которые прогуливаются прямо под верандой, привнося в пейзаж дополнительное очарование», – пишет «ВС».

У подножия монастырской горы есть пляж, поэтому, свершив «паломничество», вы сможете поплескаться в морских водах. Как и все пляжи на Родосе, он муниципальный, а значит, бесплатный. Греки убеждены, что море и солнце – это достояние каждого.

Только вот за лежак и зонт придется заплатить 4 евро.

Если же вы хороший пловец, то на Родосе у вас есть уникальная возможность сделать заплыв из Эгейского моря в Средиземное или наоборот. Это можно осуществить из двух точек: на пляже около Аквариума в городе Родос и, соответственно, на самом юге острова, в местечке Прассонисси. На Земле не так много мест, где можно искупаться в двух морях одновременно.

Ну а рецепт постижения старого города Родос таков. Как советуют бывалые, послушать то, что рассказывает гид, нужно непременно, но после этого нужно остаться и погулять, доверившись собственному сердцу и интуиции. Идти куда глаза глядят, петлять узкими улочками, заходить в магазинчики… Даже названия улиц создадут у вас впечатление, что вы путешествует во времени: Сократус, Софоклеус, Аполлонион…

Полюбоваться на закат и погружающийся во тьму древний город можно, поднявшись на Часовую башню на улице Панетиу. Говорят, если прикоснуться к одному из средневековых рыцарей, железных охранников этого места, можно загадать желание, и оно непременно сбудется. Если же вы не столь суеверны, то просто постойте рядом с ними и представьте, что на дворе XXI век, а, скажем, XIV.