Брак по-мальтийски: женитьба или преступление?

Неспешные прогулки по древним кварталам, теплое море, ласковое солнце… чего не хватает в этой соблазнительной цепочке? Конечно романтической истории . Немало найдется барышень, которые посчитают неполноценной поездку, не увенчавшуюся курортным романом или хотя бы легким флиртом. Более того, многие из них, наперекор скучной статистике, твердящей, что лишь 1 из 100 отпускных love story приводит к алтарю, рассматривают загорелых аборигенов как потенциальных кандидатов в мужья.

Шагая семимильными шагами, сексуальная революция, видимо, не заметила островок в самом центре Средиземного моря и проскочила мимо. Несмотря на то, что золотые пляжи и десятки дискотек создают все условия для курортных и прочих романов, семья на Мальте – святое: разводов здесь практически нет, а адюльтеры не приветствуются. Вот и отправляются наши соотечественницы, уставшие от брачной лотереи, на этот чудо-остров в поисках счастья.

Кроме того, со всего мира сюда едут студенты учить английский. Благодаря тому, что полтора века Мальта была британской колонией, сейчас она входит в тройку «китов» по изучению языка наряду с Англией и Ирландией. Еще и поэтому Мальта – один большой клуб знакомств.

Зато мальтийский язык, который не спутаешь ни с каким другим, станет тем опознавательным знаком, который поможет отличить коренного островитянина от иностранца. А то, что все мальтийцы говорят еще и по-английски, снимает пресловутый языковой барьер, который так мешает нашим «невестам» на турецких и египетских берегах. Уж парой фраз на «инглише» переброситься сможет любая россиянка.

Встретить своего суженого можно везде, но чаще всего это происходит в барах, фитнес-центрах, на дискотеках тусовочного Почвиля. Реже – на пляжах, куда работающие мужчины выбираются всего пару раз за лето.

К сожалению, мальтийцы редко бывают хороши собой. Смуглые, низкого роста, с характерными чертами лица (это словами не опишешь!), удивительно похожие друг на друга... В общем, весьма специфичные. До тридцати лет они выглядят заядлыми стилягами, злоупотребляющими гелем для волос. После этого они всего за год обзаводятся джентльменским набором из брюшка, блестящей лысины, растянутых шорт до колен и стоптанных сандалий. К 77 годам, а именно столько по статистике живет «средний» мальтиец, они превращаются в жилистых седовласых дедуль.

Зато мужья из них получаются хорошие. Если брак все-таки свершается на мальтийских небесах, «русские жены» получают надежный союз, комфортный быт, европейское гражданство.

«Наше знакомство и первый недолгий разговор закончился бесхитростным предложением «вместе посмотреть интересные места Мальты», - рассказывает на форуме одной из турфирм наша соотечественница, проживающая сейчас в Валлетте . – На следующий день он провел меня по райским уголкам страны, куда не ступала нога экскурсанта. К вечеру меня разомлевшую от внимания и переполненную впечатлениями угостили вином и солидной порцией басен о родственниках…»

Социальное положение потенциальных «русских жен» считается у жителей архипелага неплохим: тур на Мальту – не из самых дешевых, и не каждый может себе его позволить. Успехам российских туристок способствует и низкая конкуренция со стороны мальтиек. Они намного менее привлекательны и гораздо более требовательны: европейское гражданство-то у них уже есть…

Итак, если на третий-четвертый день ваш «гид» познакомит вас с друзьями-сослуживцами – это хороший знак. Значит, пора готовиться к тому, что на пятый-шестой он представит вас родителям. Правда, это не гарантия серьезности намерений. Просто мальтийские «предки» любят побеседовать с подружками сына, тем более иностранками. На заметку: местные мачо нередко крутят романы с несколькими курортницами, следя за тем, чтобы девушки не встретились.

О русской примете «жениться в мае – всю жизнь маяться» на Мальте не слышали – именно последний весенний месяц здесь самый популярный для венчания. Бракосочетание здесь принято отмечать с размахом. Самая скромная по местным меркам церемония обходится в 15 тысяч долларов. Это и фуршет в зале старинной виллы, белоснежный лимузин, ворохи цветов, свадебные наряды и обручальные кольца…

И, между прочим, на Мальте принято, чтобы основную часть этих расходов взяла на себя семья невесты. Плюс к этому приданое должно включать в себя жилье для новобрачных. Считается, что муж и так на всю жизнь берет на себя «ярмо» обеспечивать жену и детей. Так что пусть тесть и теща хотя бы на первых порах раскошелятся. Можно, конечно, пойти наперекор вековым традициям, но многочисленные близкие будут разочарованы.

Однако прежде чем покупать билет в направлении «брака по-мальтийски», знающие люди советуют ознакомиться с еще одной статистикой.

Во-первых, каждый двадцатый житель Мальты – гомосексуалист.

Во-вторых, мальтийцы – католики, а значит сочетаться церковным браком им разрешено лишь с теми предстателями других конфесссий, которые дадут письменное обязательство не препятствовать воспитанию детей в католической вере.

И, наконец, третье немаловажное обстоятельство. Недавно мальтийские власти озаботились проблемой фиктивных браков. Слишком уж многие иностранцы принимают на себя священные узы брака, просто позарившись на европейское гражданство. Так что уполномоченный комиссар может даже поинтересоваться мнением соседей брачующихся насчет достоверности подозрительного союза.