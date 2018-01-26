Пихлер: по логике ВАДА выходит, что оно само виновно

Самый успешный немецкий тренер по биатлону - Вольфганг Пихлер - лишился возможности поехать на Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане: Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал его как бывшего наставника российской женской сборной, рассудив, что в этом качестве он не мог не знать об употреблении спортсменками запрещенных веществ. На данный момент (с апреля 2015 года) Пихлер является тренером шведских команд по биатлону - и мужской, и женской, но поехать с ними в Южную Корею 31 января не сможет.

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Сам тренер с этим решением категорически не согласен, протестует и собирается судиться. "Мой адвокат напишет письмо в МОК и потребует моего допроса. До сих пор мне не дали шанса высказаться. Я не видел ни одного доказательства. Не было представлено ни доказательств того, что я участвовал в допинге, ни результатов анализов моих подопечных", - возмущается Пихлер в интервью немецкой газете Die Zeit (цитата по Zeitung und Zeit).

Случившееся с ним он назвал "фарсом" и "заговором", заверив, что ненавидит допинг. По его словам, предположения следователей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, что подмена положительных допинг-проб в России осуществлялась под контролем властей и при участии службы внешней разведки, больше напоминают "голливудский сценарий", нежели правду.

Тренер с иронией прокомментировал рассказ главного информатора ВАДА - бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - о том, что подмена пробирок с пробами производилась по вечерам в подвале через дырку в стене. "После трех лет интенсивного контакта с Россией я даже могу представить себе эту дырку в стене... Кстати говоря, в ходе интервью норвежскому телевидению Родченкова спросили обо мне, и он сказал, что я не имею к допинговым махинациям никакого отношения", - сказал Пихлер.

По его словам, в принципе можно допустить, что в ходе сочинской Олимпиады-2014 "не все прошло чисто". "Как я уже сказал: отверстие в стене даже я себе могу представить. Но, возможно, этим пытались как раз достичь противоположного результата, особенно если перед Играми уже разоблачили двух [российских] мошенников. Так я могу объяснить себе историю с подменой. Не стоит забывать, что так называемый главный свидетель обвинения (Родченков) сам является одним из главных преступников, и его доказательная база весьма хрупкая", - напомнил тренер.

Он указал на существование множества объективных фактов, совершенно не вписывающихся в обвинения ВАДА - если не сказать больше. "Если так всё было на самом деле, то почему никто из моих подопечных не "пролетел" на многочисленных официальных проверках? Это означает, что международное агентство по борьбе с допингом, ВАДА, было в курсе дела и помогало уничтожать позитивные пробы?" - задался вопросом Пихлер.

По его словам, биатлонистки, которых он тренировал, наверняка не употребляли запрещенных веществ и в буквальном смысле лишились дара речи от шока, когда их в этом обвинили. "Все мои коллеги - врачи, физиотерапевты, тренеры по координации и все заместители - были россияне. Мы все работали в тесном контакте, и я доверяю этим людям до сих пор", - заявил тренер.