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Автор Редакция рубрики "Общество"

Как и почему сборная России проиграла Уругваю

Спорт

Россия проиграла в матче с Уругваем со счетом 3:0. Однако пока это никак не сказывается на положении нашей сборной в чемпионате. После предыдущих побед мы уже вышли из группы.

Как и почему сборная Россия проиграла Уругваю. 388632.jpeg

И этот матч, в общем-то, со стратегической точки зрения не столь важен. Наша команда все равно уже в одной восьмой финала чемпионата, и главные для нас матчи еще впереди.

Понятно, впрочем, что болельщики все равно были расстроены. И после первого гола на 10-й минуте, который в ворота нашей сборной забил Луис Суарес, а после второго — тем более. После "автогола" Дениса Чернышева на 25-й минуте первого тайма, в Екатеринбурге в фан-зоне одна из болельщиц упала в обморок и пришлось вызывать бригаду "скорой помощи".

Из неприятного — защитник российской команды Игорь Смольников получил красную карточку и был удален с поля к концу первого тайма. Команда в итоге осталась на поле в меньшинстве.

Впрочем ко второму тайму игра стала значительно жестче и комментаторы отмечали частые нарушения со стороны обеих команд. При этом нужно отметить, что несмотря на "технический" характер матча он в Самаре прошел при заполненном стадионе. Всего было почти 42 тысячи зрителей, непосредственно в Самаре.

Впрочем, пользователи соцсетей отнеслись к поражению российской команды с изрядной долей юмора. Наиболее частные комментарии звучат примерно так: "Ну вот теперь узнаю сборную России". Также многие фанаты вспомнили недавнюю песню юмориста Семёна Слепакова и в контексте этой песни задаются вопросом "почему до Самары не доехал Рамзан Кадыров?".

Ряд болельщиков обвиняли и неадекватное, по их мнению, судейство на этом матче. Ну и про то, что сборная России в принципе далека от идеала — вспомнили тоже.

Впрочем, негатива и в силу предыдущих побед российской команды, и в силу характера самого матча было значительно меньше. Конечно, российским болельщикам хотелось бы хотя бы гола престижа, но, видимо, не в этот раз.

Финальный, третий мяч в ворота нашей команды забил на 90-й минуте Эдисон Ковани. И в итоге и Уругвай и Россия вышли в плей-офф Чемпионата Мира по футболу. Наша страна вышла из группы первый раз за 32 года.

Болельщики, конечно, крайне разочарованы. Но, комментаторы вспоминают, что в 2008 году на Чемпионате Европы российская сборная также проиграла один из матчей в группе со счетом 3-0. Но в итоге добилась небывало высоких результатов. Остается надеяться, что после этого поражения наша команда соберётся, и выступит в 1/8 с новыми силами.

В любом случае, праздник ЧМ-2018 продолжается. Как отметил политолог Андрей Перла: "братцы, я невеликий болельщик, но даже я понимаю: смотреть соревнование интересно, если наши могут и выиграть, и проиграть. На тех, кто всегда выигрывает, смотреть неинтересно. В этом суть соревнования, суть борьбы: поражение возможно. Поэтому возможна борьба". И в общем, он прав.

Наша сборная на этом чемпионате и так достигла внушительных результатов. Все же мы вышли из группового этапа ЧМ, а для России — и это уже очень большое достижение. Даже если наша сборная не продвинется дальше по турнирной таблице, для России всё равно и это уже большая и важная футбольная победа.

Но самое главное, что мы, как принимающая сторона Чемпионата Мира обеспечили праздник сотням тысяч болельщиков и из России, и из многих самых разных стран. И это, наверное, даже важнее чем победы или поражения нашей сборной. Потому, что тот уровень позитива на чемпионате, который позволила испытать фанатам со всего мира наша страна — не забудется еще очень и очень долго.

В любом случае, даже те болельщики, которые сейчас используют максимально нелицеприятные эпитеты по поводу российской сборной и её поражения — все равно будут надеяться на победы нашей команды в каждом следующем матче чемпионата.

"Нормально сыграли. Обе команды. Функциональная готовность сборной средняя. Желания много. Физики не хватает. Кудряшов и Самедов оч слабо отыграли. К судье больших вопросов нет",- пишут авторы телеграм-канала "Караульный".

"Если искать стратегический смысл и какие-то плюсы в поражении от Уругвая — теперь в 1/8 финала сборная России сыграет не на 40-тысячном "Фиште" в Сочи, а на 80-тысячных "Лужниках" в Москве. Поддержка, ажиотаж и все прочее на порядок выше. Считайте, это коварный план Путина-Черчесова.Все остальное в матче в Самаре не имеет никакого значения, не из-за чего расстраиваться",- отмечают авторы канала "Пул №3".

"0-3 заставил нас с вами пустить слезу. Есть вопросы к судейству со стороны арбитра Malang Diedhiou. Такой сценарий матча Черчесов предусмотреть не мог. Акинфеев тоже человек — с такими сейвами вопросов нет",- считают эксперты.

"Лишь малая часть атак сборной России была доведена до конца, а в некоторых моментах не хватило реализации. Сказать о том, что победа Уругвая стала "уверенной победой" или сборная России смотрелась как аутсайдер невозможно. Причины поражения — отсутствие Головина, удаление Смольникова и как следствие замена Черешева. Такая схема игры ребят оказалась нерабочая",- добавляют они.

"Матч был странный, особенно по количеству нарушений. Было куча падений и ударов, прям спартанская игра получилось. Чё, будем болеть дальше",- заключают телеграмеры.

Да и в целом, команда Уругвая в нашей группе ЧМ-2018, объективно, одна из самых сильных. И сыграла она этот матч максимально технично. В общем, нашим игрокам есть чему поучиться, а мы надеемся, что они этот урок применят в будущем для дальнейших, уже наших, побед.

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