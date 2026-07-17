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Любовь Степушова

Задействован опыт СССР: юридический манёвр Дегтярёва сработал идеально

Спорт

Девять стран ЕС попытались наложить санкции на МОК, чтобы заблокировать возвращение российских спортсменов в большой спорт, но им разъяснили юридический манёвр России.

Олимпиское катание на льду
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Олимпиское катание на льду

МОК и федерации отвергли претензии девяти стран ЕС

Девять стран ЕС (Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция) призвали в официальном письме Еврокомиссию (ЕК) прекратить финансирование спортивных организаций, которые вновь допустили к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, включая МОК, Всемирную федерацию плавания и Международную федерацию фехтования.

МОК в своём ответе пояснил, что "временное отстранение" ОКР, действовавшее с октября 2023 года, было отменено из-за устранения причины санкций. А именно, российская сторона распустила олимпийские советы, созданные на "подконтрольных ей украинских территориях", то есть якобы признала, что эти территории не её.  Организация подчеркнула обязанность сохранять верность своей главной миссии — оставаться "глобальной спортивной платформой, основанной на ценностях", которая объединяет весь мир. Ранее в Олимпийскую хартию были внесены поправки, закрепляющие принцип политического нейтралитета для защиты спортсменов от внешнего давления.

Спортивные федерации также ответили на критику. Например, в World Aquatics заявили, что твердо верят в право спортсменов всех национальностей безопасно соревноваться, и эту позицию разделяет как их атлетическое сообщество, так и сам МОК.

Единство в ЕС становится сохранять всё труднее

Тот факт, что ультиматум в ЕК подписали всего 9 стран Евросоюза объясняется глубоким расколом мнений и нежеланием крупных европейских держав смешивать спорт с радикальными финансовыми мерам. Для таких стран, как Франция, Германия, Италия или Испания, решение МОК и федераций не имеет экзистенциального значения. Они поддерживают общие санкции Брюсселя, но не готовы идти на открытый конфликт с международными институтами. Именно поэтому "девятка" была вынуждена писать частное письмо в ЕК, а не выдвигать официальную резолюцию от всего Евросоюза.

Кроме того, "девятка" потребовала лишить МОК и международные федерации европейских грантов, включая популярную программу Erasmus+. Но крупные спортивные державы ЕС сами активно используют эти европейские субсидии для проведения юношеских турниров, обмена спортсменами и развития инфраструктуры. Лишение финансирования международных федераций (плавания, фехтования) ударило бы по самим европейским атлетам, лишив их соревновательной практики.

Олимпийские комитеты упомянутых стран ЕС официально заявили, что не станут принуждать своих атлетов бойкотировать Олимпийские игры или чемпионаты мира, если туда допустят россиян. По правилам МОК, за умышленный политический бойкот соревнований национальные сборные сами могут получить жесткую дисквалификацию и бан на следующие Олимпийские игры. То есть в рамках "девятки" — поговорили и разошлись, став изгоями мирового спортивного движения.

Юристы нашли изящное решение для снятия спортивных санкций

Отметим, что российские спортивные юристы нашли изящное решение. В России были региональные олимпийские советы, которые не предусмотрены Олимпийской хартией. Поэтому была проведена административная реформа с исключением этого регионального звена.

"Наш Олимпийский комитет провел административную реформу и упразднил все 89 олимпийских советов в каждом регионе нашей страны. Их упразднение никого особо не расстроило — обычно они состояли всего из двух-трех активистов в каждом регионе", — сказал министр спорта Михаил Дегтярёв.

Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от новых территорий, и ОКР продолжает действовать на всей территории РФ, согласно Конституции, но теперь напрямую, без региональных посреднических советов.

Таким образом, без утраты содержания удалось убрать юридическое препятствие, на котором держались ограничения МОК. В Киеве и ряде стран ЕС этот шаг назвали "юридической уловкой" и попыткой обмануть международные инстанции, однако решение МОК осталось в силе.

Можно привести в параллель непризнание США вхождения Прибалтики в состав СССР по итогам Второй мировой войны, что не мешало прибалтийским спортсменам полноценно участвовать во всех мировых мероприятиях под советским флагом.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы мок спорт санкции политика евросоюз
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