Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США

Мировая футбольная общественность оказалась на пороге масштабного раскола из-за кулуарных решений, затронувших незыблемые основы дисциплинарного регламента.
На ЧМ по футболу разгорается скандал, связанный с отменой красной карточки игроку сборной США по просьбе президента США Дональда Трампа. Речь идёт о вчерашнем решении ФИФА приостановить на годичный испытательный срок применение автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки, выданной игроку Фоларину Балогуну. Основной нападающий получил её в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) за грубый наступ на голеностоп соперника. По регламенту турнира это влечет за собой автоматический пропуск следующей игры.
В Европейском футбольном союзе (УЕФА) заявили, что отмена действия правил прямо посреди турнира "пересекла красную линию" и подрывает доверие к принципам честной игры.
В своём заявлении УЕФА указывает, что автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует решения компетентного органа для вступления в силу. Это принцип, заложенный в правилах, который не может быть предметом исключений, тем более в середине турнира, где несколько других игроков оказались в такой же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию.
В УЕФА считают, что из-за нарушения регламента целостность игры находится под угрозой, а доверие к соревнованию подрывается. Такое решение создаёт прецедент в продолжающемся турнире, где аналогичные ситуации теперь потребуют равного обращения, в ущерб соревнованию.
"Мы выражаем наше недоверие к такому беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению", — говорится в заявлении УЕФА.
Известно, что на решение повлиял Дональд Трамп, который провел несколько телефонных разговоров с президентом ФИФА Джанни Инфантино, настаивая на пересмотре решения о красной карточке. Он сам написал об этом в соцсети. Бельгийская футбольная ассоциация выразила крайнее удивление, подчеркнув, что ни один другой игрок не получал подобных исключений, и начала расследование возможных юридических путей оспаривания.
Этот скандал подтверждает:
Что касается дальнейших событий, то УЕФА поддержит апелляцию Бельгийской ассоциации футбола в Высший спортивный суд в Лозанне, что приведёт к жёстким юридическим битвам, реформе регламентов и новому витку борьбы за финансовый контроль в мировом футболе. Если же США обыграют Бельгию при участии Балогуна, то европейская сторона потребует признать легитимность матча недействительной, что грозит ФИФА колоссальными репутационными рисками и даже срывом ЧМ.
Будет поднят вопрос о создании независимого от руководства ФИФА органа, который исключит политическое вмешательство в спортивные решения.
В качестве симметричного ответа УЕФА и ведущие европейские топ-клубы могут саботировать или ограничить участие в расширенном Клубном чемпионате мира, который продвигает Инфантино. УЕФА закроет любые дискуссии по изменению глобального календаря матчей, лишая ФИФА потенциальных миллиардных доходов.
Пока мы в России "болеем за обе команды". Чем больше там склок и коррупции, тем ближе футбол к переформатированию и действительной деполитизации.
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