Последствия кулуарного давления Трампа на ФИФА грозят обрушить турнир в США

Мировая футбольная общественность оказалась на пороге масштабного раскола из-за кулуарных решений, затронувших незыблемые основы дисциплинарного регламента.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Doine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ЧМ-2026

УЕФА обвинила ФИФА в пересечении красной линии

На ЧМ по футболу разгорается скандал, связанный с отменой красной карточки игроку сборной США по просьбе президента США Дональда Трампа. Речь идёт о вчерашнем решении ФИФА приостановить на годичный испытательный срок применение автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки, выданной игроку Фоларину Балогуну. Основной нападающий получил её в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) за грубый наступ на голеностоп соперника. По регламенту турнира это влечет за собой автоматический пропуск следующей игры.

В Европейском футбольном союзе (УЕФА) заявили, что отмена действия правил прямо посреди турнира "пересекла красную линию" и подрывает доверие к принципам честной игры.

В своём заявлении УЕФА указывает, что автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует решения компетентного органа для вступления в силу. Это принцип, заложенный в правилах, который не может быть предметом исключений, тем более в середине турнира, где несколько других игроков оказались в такой же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию.

В УЕФА считают, что из-за нарушения регламента целостность игры находится под угрозой, а доверие к соревнованию подрывается. Такое решение создаёт прецедент в продолжающемся турнире, где аналогичные ситуации теперь потребуют равного обращения, в ущерб соревнованию.

"Мы выражаем наше недоверие к такому беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению", — говорится в заявлении УЕФА.

Инфантино продолжает традиции Блаттера

Известно, что на решение повлиял Дональд Трамп, который провел несколько телефонных разговоров с президентом ФИФА Джанни Инфантино, настаивая на пересмотре решения о красной карточке. Он сам написал об этом в соцсети. Бельгийская футбольная ассоциация выразила крайнее удивление, подчеркнув, что ни один другой игрок не получал подобных исключений, и начала расследование возможных юридических путей оспаривания.

Этот скандал подтверждает:

двойную мораль, господствующую в спорте вообще и в футболе в частности (недопущение России до соревнований, отказ Ирану в возможности соревноваться по тем же правилам, что и все остальные команды),

хамство президента США, считающего, что ему всё можно. Недальновидный Трамп не понимает, что этот скандал погубит сборную США. Болельщики будут освистывать Балогуна, как только он выйдет на поле, и каждый раз, когда он коснется мяча.

а также коррупцию в ФИФА, (нельзя исключить что Инфантино предложили деньги или другие льготы). Все помнят как он вручил Трампу "первую в истории премию мира ФИФА", чтобы утешить в неполучении Нобелевской премии мира. К тому же предыдущего главу ФИФА Йозефа Блаттера отстранили от должности именно по обвинениям в коррупции. Видимо, поменялись только действующие лица, а порочная практика осталась.

Болеем за обе команды

Что касается дальнейших событий, то УЕФА поддержит апелляцию Бельгийской ассоциации футбола в Высший спортивный суд в Лозанне, что приведёт к жёстким юридическим битвам, реформе регламентов и новому витку борьбы за финансовый контроль в мировом футболе. Если же США обыграют Бельгию при участии Балогуна, то европейская сторона потребует признать легитимность матча недействительной, что грозит ФИФА колоссальными репутационными рисками и даже срывом ЧМ.

Будет поднят вопрос о создании независимого от руководства ФИФА органа, который исключит политическое вмешательство в спортивные решения.

В качестве симметричного ответа УЕФА и ведущие европейские топ-клубы могут саботировать или ограничить участие в расширенном Клубном чемпионате мира, который продвигает Инфантино. УЕФА закроет любые дискуссии по изменению глобального календаря матчей, лишая ФИФА потенциальных миллиардных доходов.

Пока мы в России "болеем за обе команды". Чем больше там склок и коррупции, тем ближе футбол к переформатированию и действительной деполитизации.

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