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Петр Дерябин

Болельщики в Далласе взревели от ярости: новые правила футбола превратили игру в сериал

Спорт

ЧМ-2026 превратил футбол в сериал с рекламными паузами. На 22-й минуте каждого тайма судья свистит, и игроки бегут к бровкам. В Далласе на матче Англии против Хорватии трибуны взревели от ярости. Болельщики недовольны: ФИФА ломает ритм игры обязательными трехминутными перерывами на воду. Но пока фанаты негодуют, ученые бьют в набат. Температура на стадионах зашкаливает, и это не просто жара — это физическая ловушка для организма.

ЧМ-2026
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Doine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ЧМ-2026

Влажный термометр против атлета

Забудьте цифры на домашнем термометре. Ученые используют индекс влажного термометра (WBGT). Он учитывает влажность, солнце и ветер. Четверть игр этого чемпионата пройдут при WBGT выше 26 градусов Цельсия. Это зона риска. Когда влажность высокая, пот не испаряется. Тело перестает охлаждаться. Оно просто варится в собственном соку.

"Волны жары стали чаще и злее. Они длятся дольше и приходят раньше. Риск теплового удара для спортсменов вырос в разы за последние тридцать лет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Игроки — не дураки. Они чувствуют перегрев и включают режим экономии. Вторую половину матча футболисты часто «ходят пешком», заменяя рывки пасами. Жара буквально переписывает тактику игры. Организм выставляет лимиты, которые невозможно игнорировать без риска рухнуть прямо на газон.

Лед, жилеты и маркетинг

У сборных в арсенале целый склад: ледяные ванны, спреи, охлаждающие жилеты. Adidas выдал партнерам систему CLIMACOOL — куртки и обувь с гелем. Обещают сбить температуру тела на один градус Фаренгейта. Но есть нюанс. Чтобы железяка сработала, ее надо носить 15 минут. В футболе таких пауз нет. Плюс возить тяжелые морозильники к стадиону — та еще логистическая пытка.

Метод охлаждения Реальный эффект
Мокрые полотенца и лед Чистый комфорт, ядро тела не охлаждают
Трехминутный брейк Замедляет рост температуры, но не спасает
Гелевые жилеты Работают долго, неудобны в полевых условиях

"Эти паузы в каждой игре — странное решение. Без учета погоды они только злят людей. Но три минуты на солнце — это крохи. Тело остывает в раздевалке с кондиционером, а не на бровке", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Некоторые эксперты и вовсе видят в этих паузах лишь повод впихнуть в трансляцию побольше рекламы. Пока физика борется с биологией, коммерция подсчитывает прибыль. Однако для профессионального атлета цена перегрева — разрушение белков в клетках и отказ органов.

Акклиматизация: единственный шанс

Химия и физика бессильны, если атлет не готов. Единственное рабочее средство — тренировки в «печи». Сборная Швеции, которой предстоит играть в душном Хьюстоне, заперла игроков в климатических камерах еще дома. Рецепт прост: бег в жаре, а затем сауна. Это увеличивает объем крови и учит кожу потеть эффективнее.

"Тренировки в жаре поднимают планку выносливости. Вы не вернетесь к стопроцентной мощи, которую имеете при прохладе. Но вы подберетесь к своему потолку максимально близко", — рассказал в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Футбол перестал быть просто игрой в мяч. Теперь это соревнование по физиологии. Те, кто не научил свою кровь охлаждать мозг, вылетят с турнира раньше, чем им забьют первый гол. Климат наступает, и правила ФИФА — лишь слабая попытка укрыться от него зонтиком.

Ответы на популярные вопросы о тепловом стрессе

Почему на ЧМ-2026 делают паузы каждые 22 минуты?

Это протокол безопасности ФИФА для предотвращения теплового удара. Организация считает, что регулярное питье и краткий отдых снижают критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Что такое WBGT и почему он важнее градусов на градуснике?

Индекс WBGT показывает реальный риск перегрева, интегрируя влажность и солнечное излучение. При высокой влажности пот не охлаждает тело, и температура 25°C может быть опаснее сухих 35°C.

Помогают ли ледяные полотенца на шее?

Они дают мгновенное чувство облегчения и «обманывают» рецепторы кожи, но практически не влияют на температуру внутренних органов. Это инструмент психологического комфорта, а не глубокого охлаждения.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по пожарной безопасности Антон Белов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы фифа футбол
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