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Петр Ермилин

Плавание сильнее меняет структуру сердца, чем бег

Спорт

Представьте, что ваше сердце — это мотор гоночного болида. Вы можете просто гонять его по трассе (бег), а можете заставить работать в плотной вязкой среде, где каждый поршень преодолевает сопротивление (плавание). Бразильские исследователи из фонда FAPESP решили выяснить: какой тюнинг полезнее для вашего «двигателя», если вы годами не поднимались с дивана?

Интенсивная тренировка в стиле кроль
Фото: NewsInfo.Ru by Артём Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интенсивная тренировка в стиле кроль

Диванная лига: кто и как тренировался

Ученые взяли 40 добровольцев от 20 до 50 лет, чей максимум активности до этого — поход за кофе. Испытуемых разделили на два лагеря. Первые три месяца месили воду в бассейне, вторые — стаптывали кроссовки на дорожке. По три часа в неделю каждого режима. Цель — понять, как кардио меняет «железо» внутри грудной клетки.

"Результаты показывают, что плавание и бег одинаково прокачивают общую выносливость, но на уровне структуры тканей плавание дает фору", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Оба лагеря показали крутой рост. Выносливость подскочила, одышка ушла. Казалось бы, паритет. Но когда врачи заглянули внутрь с помощью приборов, выяснилось: бассейн творит с миокардом то, что стадиону не под силу.

Почему сердце плавающего атлета — это не сердце бегуна

В группе пловцов зафиксировали мощный отклик левого желудочка. Это главная насосная станция вашего организма. От его массы зависит, сколько крови полетит к мышцам за один удар. У тех, кто плавал, этот «насос» стал больше и эффективнее. Бегунам такие темпы роста массы миокарда даже не снились.

Параметр Эффект плавания
Масса левого желудочка Значительный рост
Общая выносливость Рост аналогичен бегу
Молекулярные маркеры Улучшение биохимии миокарда

Все дело в физике. Когда вы в воде, на вас давит вся масса бассейна — это гидростатическое давление. Оно буквально заталкивает кровь обратно к сердцу. Сердцу приходится сжиматься сильнее, чтобы вытолкнуть этот поток обратно. В беге такого сопротивления среды просто нет.

"Биомеханика в воде уникальна. Тело находится в горизонтальном положении, что облегчает венозный возврат, а сопротивление воды заставляет ткани адаптироваться быстрее", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Молекулярный апгрейд: магия воды

Ученые покопались в молекулах и нашли: плавание меняет экспрессию генов и химические сигналы в клетках сердца. Это не просто «накачка» мышц, а глубокая перестройка. Организм пловца начинает лучше управлять энергией на клеточном уровне. При этом работа не призывает всех срочно выкидывать беговые дорожки. Бег — это база, он работает. Но если нужен глубокий структурный сдвиг, вода выигрывает.

"Важно понимать грань между физиологической адаптацией и патологией. Плавание стимулирует здоровый рост, но это не заменяет терапию при болезнях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Главный вывод: плавание — это не «лайтовое» кардио для пенсионеров. Это тяжелый физический пресс, который перекраивает ваше сердце под нагрузки. Но помните: это наука, а не рецепт. Прежде чем прыгать в бассейн на час, проверьте свои «клапаны» у кардиолога.

Ответы на популярные вопросы о нагрузках на сердце

Значит ли это, что для похудения плавание лучше?

Не обязательно. Общий расход калорий при беге и плавании может быть разным. Плавание сильнее меняет структуру сердца, но жиросжигание зависит от дефицита калорий. Посмотрите таблицу расхода энергии для разных активностей.

Можно ли плавать, если сердце уже болит?

Только после вердикта врача. Исследование проводили на здоровых людях. Гидростатическое давление может быть опасным при определенных патологиях.

Бег вреден для сердца на фоне плавания?

Нет. Исследование подтвердило: бег отлично развивает выносливость. Он просто делает это иначе, без значительного увеличения объема левого желудочка.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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