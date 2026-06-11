ФИФА отлучила Россию от мирового футбола. Есть ли шансы на возвращение?

Ситуация с проведением чемпионата мира в США обнажила истинные механизмы работы ФИФА, где лозунг о "спорте вне политике" работает избирательно.

Фото: commons.wikimedia.org by Steindy (обсуждение) 17:58, 27 November 2014 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сборная России по футболу

Стандарты ФИФА не работают против США

ФИФА не стала лишать США права на проведение чемпионата мира, начавшегося сегодня, и-за агрессии против Ирана. В федерации якобы руководствовались своим главным принципом — "спорт вне политики". Президент организации Джанни Инфантино неоднократно заявлял, что футбол должен объединять людей в разделенном конфликтами мире, а спортивные события не должны использоваться как инструмент политического наказания государств.

Однако, если бы СВО началась в феврале 2018 года, то Россию бы гарантированно лишили права проведения турнира за "агрессию" против Украины. Именно так СВО расценивается на Западе, между тем агрессия США в Иране — как суверенное право США на защиту. Вывод подтверждается отстранением сборной РФ от отборочных турниров ФИФА в 2022 году и официальной позицией Спортивного арбитражного суда (CAS).

При этом в ФИФА оправдывают отступление от главного принципа тем, что 12 европейских сборных официально отказались выходить на поле против России в 2022 году, что нанесло бы "непоправимый и хаотичный ущерб" проведению турниров. Осенью 2023 года, когда УЕФА попыталась вернуть российские сборные до 17 лет в турниры, против этого решения открыто и официально выступили те же 12 стран — Англия, Польша, Швеция, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Ирландия, Финляндия, Румыния, а также Украина.

Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте

Почему же ФИФА и УЕФА не проявили твёрдую позицию и не наложили на эти страны санкции, так как они нарушили устав организации о деполитизации футбола?

От главного принципа можно отступить, так как деньги спонсоров важнее. Это классический пример двойных стандартов и правового лицемерия в мировом спорте. Декларируемый лозунг "спорт вне политики" на практике полностью подчинен коммерческим интересам и политической конъюнктуре — руководство ФИФА уверенно рулит в фарватере западной политики.

Регламенты ФИФА написаны так, чтобы у руководства всегда лазейка. Формулировки вроде "защита целостности соревнований" или "форс-мажор" позволяют чиновникам в одном случае (США) закрывать глаза на любые геополитические события, а в другом (Россия) — применять жесткие санкции, обосновывая это проблемами безопасности.

Обсуждался вариант перехода сборной России в Азиатскую федерацию футбола (АФК) и с ней выхода на чемпионаты мира. Но Азия не дает никаких гарантий допуска к квалификации. Главный тренер сборной Валерий Карпин отмечал, что без одобрения ФИФА переход в АФК лишен практического смысла — команда максимум смогла бы играть на Кубке Азии, но путь на мундиали остался бы закрыт.

Каковы перспективы возврата сборной России в мировой футбол

Перспективы возврата сборной в турниры ФИФА и УЕФА не очень благоприятны, так как Запад не признает результаты СВО достаточно долгое время. Но исторический прецедент с признанием СССР доказывает, что экономическая выгода для Запада всегда оказывается важнее "международного порядка, основанного на правилах». США официально признали СССР в 1933 году, полностью проигнорировав свои прежние идеологические заявления, а в Европе это сделали ещё раньше. Признание территорий Советского Союза произошло по факту реального контроля над ними.

Существует и промежуточный вариант, который Запад использовал в отношении вхождения Прибалтики в состав СССР в 1940 году. Вашингтон официально заявлял, что "никогда не признает" их советскими, но это никак не мешало проводить совместные спортивные мероприятия. Фактические границы признавались по умолчанию.

Для ФИФА и УЕФА ключевым фактором (как они заявляют) будет юридическое прекращение огня (мирный договор или соглашение о заморозке), а не признание новых территорий РФ в ООН. Спортивные чиновники могут использовать для начала проверенные схемы. Они разрешат сборной России играть, но обяжут проводить матчи на нейтральных полях, а вопрос о территориальной принадлежности новых клубов просто повиснет в воздухе как это десятилетиями происходит со спортивным статусом команд Корейского полуострова или Кипра.

Западные институты двуличны — могут годами заявлять с трибун ООН о непризнании новых регионов, но параллельно с этим дать зеленый свет ФИФА на возобновление матчей с Россией в силу коммерческого интереса. Дело сдвинется с места, как только другие федерации командных видов спорта начнут возвращать российские команды в большой спорт.

Читайте Telegram-канал автора.