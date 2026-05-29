Приседаете, а ягодицы не растут: главная причина, почему вы тренируете колени, а не мышцы

Приседаете до изнеможения, но вместо мощных ягодиц получаете ноющие колени? Ошибка кроется не в суставах, а в геометрии движения. Организм — честная система, которая просто передаёт нагрузку туда, где она не должна быть. Вы буквально учите тело работать против себя.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина присядает

Главные ошибки в приседаниях

Колени — крайние. Они берут на себя работу спины или стоп. Сведение колен внутрь, или вальгус, мгновенно выключает силовые тренировки. Слабые ягодицы и плохая мобильность голеностопа делают шарнирный сустав уязвимым. Колено начинает вращаться там, где должно только сгибаться.

"Вальгус — это всегда потеря контроля над средними ягодичными мышцами. Если стопа проваливается, голень уходит в паразитное вращение, буквально разрывая собственные связки", — констатировал в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

"Клевок" тазом — ещё один бич новичка. Округление поясницы в нижней точке говорит о том, что голеностоп "зажат". Вы пытаетесь уйти глубже, чем позволяет анатомия, скругляя спину в попытке скомпенсировать недостаток амплитуды. Итог — микротравмы межпозвоночных дисков.

"Ограничение глубины приседа — не признак слабости, а необходимая страховка. Глубина ради глубины, оплаченная болью в пояснице, неизбежно ведет к долгому восстановлению", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Типичная ошибка Главная причина Колени внутрь Слабость ягодичных мышц Отрыв пяток Зажатость голеностопа

Тест готовности суставов

Проверьте себя прямо сейчас, чтобы понять, готов ли фундамент. Сделайте присед к стулу: если пятки отрываются, а вес уходит на носки — вы в зоне риска. Если баланс на одной ноге напоминает танец — ягодицы не готовы держать сустав в стабильности.

"Статика — лучший индикатор. Если не можете удержать баланс на одной ноге тридцать секунд без завала колена, силовую работу нужно начинать не с железа, а с укрепления связок", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Как настроить идеальный присед

Присед — это командная работа. Таз уходит назад, колени следуют за вектором стопы, спина сохраняет нейтраль. Правильное положение тела важнее веса снаряда. Подъем должен идти от всей стопы, словно вы раздвигаете пол ногами. Это единственная рабочая схема.

Ответы на популярные вопросы о технике приседа

Можно ли коленям выходить за линию носков?

Да, если движение сбалансировано. Главное — отсутствие боли и полный контакт стопы с полом.

Почему приседание больше похоже на наклон?

Вероятно, ограничен голеностоп. Тело находит обходной путь через тазобедренный сустав.

Насколько глубоко нужно садиться?

До точки, где поясница остается нейтральной. Глубина без контроля — это всегда разрушение.

Как понять, что ягодицы включились в работу?

По чувству напряжения в целевых мышцах, а не в коленных чашечках или пояснице.

