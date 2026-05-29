Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Егоров

Приседаете, а ягодицы не растут: главная причина, почему вы тренируете колени, а не мышцы

Спорт

Приседаете до изнеможения, но вместо мощных ягодиц получаете ноющие колени? Ошибка кроется не в суставах, а в геометрии движения. Организм — честная система, которая просто передаёт нагрузку туда, где она не должна быть. Вы буквально учите тело работать против себя.

Мужчина присядает
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина присядает

Главные ошибки в приседаниях

Колени — крайние. Они берут на себя работу спины или стоп. Сведение колен внутрь, или вальгус, мгновенно выключает силовые тренировки. Слабые ягодицы и плохая мобильность голеностопа делают шарнирный сустав уязвимым. Колено начинает вращаться там, где должно только сгибаться.

"Вальгус — это всегда потеря контроля над средними ягодичными мышцами. Если стопа проваливается, голень уходит в паразитное вращение, буквально разрывая собственные связки", — констатировал в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

"Клевок" тазом — ещё один бич новичка. Округление поясницы в нижней точке говорит о том, что голеностоп "зажат". Вы пытаетесь уйти глубже, чем позволяет анатомия, скругляя спину в попытке скомпенсировать недостаток амплитуды. Итог — микротравмы межпозвоночных дисков.

"Ограничение глубины приседа — не признак слабости, а необходимая страховка. Глубина ради глубины, оплаченная болью в пояснице, неизбежно ведет к долгому восстановлению", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Типичная ошибка Главная причина
Колени внутрь Слабость ягодичных мышц
Отрыв пяток Зажатость голеностопа

Тест готовности суставов

Проверьте себя прямо сейчас, чтобы понять, готов ли фундамент. Сделайте присед к стулу: если пятки отрываются, а вес уходит на носки — вы в зоне риска. Если баланс на одной ноге напоминает танец — ягодицы не готовы держать сустав в стабильности.

"Статика — лучший индикатор. Если не можете удержать баланс на одной ноге тридцать секунд без завала колена, силовую работу нужно начинать не с железа, а с укрепления связок", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Как настроить идеальный присед

Присед — это командная работа. Таз уходит назад, колени следуют за вектором стопы, спина сохраняет нейтраль. Правильное положение тела важнее веса снаряда. Подъем должен идти от всей стопы, словно вы раздвигаете пол ногами. Это единственная рабочая схема.

Ответы на популярные вопросы о технике приседа

Можно ли коленям выходить за линию носков?

Да, если движение сбалансировано. Главное — отсутствие боли и полный контакт стопы с полом.

Почему приседание больше похоже на наклон?

Вероятно, ограничен голеностоп. Тело находит обходной путь через тазобедренный сустав.

Насколько глубоко нужно садиться?

До точки, где поясница остается нейтральной. Глубина без контроля — это всегда разрушение.

Как понять, что ягодицы включились в работу?

По чувству напряжения в целевых мышцах, а не в коленных чашечках или пояснице.

Читайте также

Экспертная проверка: Персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, Инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, Инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв
Автор Максим Егоров
Егоров Максим Сергеевич — тренер по функциональному тренингу с 16-летним стажем. Движение, координация и работа с телом.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы фитнес
Новости Все >
Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией
Прощай, ленивый пляж: в 2026 году туристы массово переключаются на совершенно иной формат отдыха
Минус ушки, плюс объём: всего 3 домашних упражнения, которые изменят форму ягодиц
Пустые пляжи и люкс за копейки: летний сезон на Пхукете преподнес туристам щедрый подарок
Урожай малины и смородины под угрозой: какие ошибки садоводы совершают каждый год
Почему пугающие сны нельзя оставлять без внимания: врачи сделали тревожное заявление
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Последние материалы
Пустые пляжи и люкс за копейки: летний сезон на Пхукете преподнес туристам щедрый подарок
Урожай малины и смородины под угрозой: какие ошибки садоводы совершают каждый год
Почему пугающие сны нельзя оставлять без внимания: врачи сделали тревожное заявление
Приседаете, а ягодицы не растут: главная причина, почему вы тренируете колени, а не мышцы
Руки останутся испачканными: бывшая жена Товстика процитировала Черчилля в атаке на экс-мужа и Диброву
Хлам на полках переполнил чашу терпения: в России предложили радикально карать за опасную еду
Любовь с иронией: как Елена Ленская пережила увлечения Леонида Утёсова
Плакал, как ребёнок: заслуженный артист России не сдержал эмоций при виде Ефремова на сцене
Российские специалисты представили инновационную линзу с непрерывным фокусом для глаз
Дело не в доминировании: почему на самом деле стерилизованная собака делает садки на гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.