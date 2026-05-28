Сгорбленная спина убивает даже идеальную попу — этот комплекс подарит вам взгляды вслед вместо сутулости

Многие атлеты-любители годами полируют пресс и бедра, игнорируя "тыл". В итоге — сгорбленные плечи и перекос в биомеханике. Крепкая спина — это не только эстетика "треугольника", но и фундамент для безопасности любых движений. Пора выпрямиться. Этот комплекс заставит работать глубокие слои мышц, возвращая телу осевую стабильность.

Режим тотальной нагрузки

Для результата мало просто махать гантелями. Нужна плотность. Выполняйте упражнения друг за другом по кругу. Отдых между движениями — минимальный, только чтобы сменить снаряд. После завершения всех семи упражнений возьмите паузу в пару минут. Всего нужно выдержать три таких цикла. График: 3-4 занятия в неделю.

"Без проработки мышц спины невозможно добиться безупречной осанки, так как слабые разгибатели позвоночника неизбежно приведут к сутулости", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Арсенал движений: техника и нюансы

1. Т-подъемы

Техника: Возьмите легкие гантели. Слегка согните колени и наклоните корпус вперед до параллели с полом. Таз отведен назад. Ладони развернуты от себя. На выдохе поднимите прямые руки в стороны до уровня плеч, формируя букву Т. Медленно опустите. Спина прямая, лопатки прижаты. Выполните 15 повторений.

2. Односторонний жим (Тяга в наклоне)

Техника: Возьмите среднюю гантель в одну руку. Наклонитесь вперед, упираясь свободной рукой в стену или стул для устойчивости. Вытяните рабочую руку вниз. Мощным движением тяните гантель к поясу, направляя локоть вертикально вверх. Не вращайте корпус. Сделайте по 10 повторов на каждую сторону.

3. Отведения на заднюю дельту

Техника: Наклонитесь вперед с легкими гантелями, корпус почти параллельно полу. Ладони смотрят друг на друга. Слегка согните локти. Разведите руки в стороны, стараясь поднять веса на высоту плеч за счет сокращения задней части плеча и мышц между лопатками. Забудьте про инерцию. Сделайте 10 повторов.

"При выполнении тяг важно исключить рывки, иначе нагрузка уйдет в связки, а не в целевые мышцы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

4. Планка с отведением руки

Техника: Встаньте в упор лежа. Ноги расставьте шире плеч для баланса. Сохраняя таз неподвижным, поднимите одну руку вперед или в сторону до уровня плеча. Задержитесь на секунду. Повторите другой рукой. Хребет должен оставаться ровной линией. Выполните по 10 раз для каждой руки.

5. Динамическая "Лодочка"

Техника: Лягте на живот, руки сцепите в замок за спиной. Оторвите грудь и ноги от пола. Сведите пятки. В верхней точке медленно разведите ноги в стороны и верните обратно. Мышцы поясницы и ягодиц должны гореть. Сделайте 20 циклов.

6. Твистер из полуприседа

Техника: Сядьте в полуприсед, имитируя посадку на стул. Ладони соедините перед грудью. Разверните торс вправо, зацепившись левым локтем за правое колено. Взгляд в потолок. Держите позу 3 глубоких вдоха. Повторите в другую сторону. Это отличный способ укрепить мышечный корсет через статику. Сделайте 4 подхода.

7. Пилатес-отжимания

Техника: Из классического упора лежа поднимите одну согнутую ногу стопой к потолку. Выполняйте отжимание, стараясь коснуться грудью пола. Локти прижаты к ребрам. Важно: таз не должен "нырять" вниз. Сделайте по 10 повторов, меняя опорную ногу.

"Пилатес-отжимания требуют идеального контроля ядра; если бедра провисают, вы перегружаете поясницу вместо грудных мышц", — предупредила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Ответы на популярные вопросы о тренировке спины

Можно ли накачать спину без подтягиваний?

Да. Горизонтальные тяги и разведения гантелей отлично строят толщину спины и прорабатывают детализацию мышц, доступную даже новичкам дома.

Нужно ли женщинам тренировать спину?

Обязательно. Это визуально сужает талию за счет расширения плечевого пояса и предотвращает возрастную сутулость.

Какой вес гантелей выбрать?

Для мелких мышц (дельты, Т-подъемы) — 1-3 кг. Для тяговых движений — 5-10 кг, в зависимости от уровня подготовки.

Болит поясница после упражнений — это нормально?

Нет. Мышцы могут "ныть" от нагрузки, но острая боль говорит о прогибе в пояснице. Всегда держите пресс напряженным.

