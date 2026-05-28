Без железа и без остановки — пять движений, после которых жир продолжит гореть даже на диване

Никакого железа, только дикий темп и пот ручьем. Если вы думали, что без гантелей нельзя устроить в мышцах ад, Майк Донованик готов это опровергнуть. Автор Diesel class в Лос-Анджелесе собрал смертоносный коктейль, который выжигает лишние килограммы быстрее, чем вы успеете сказать "сдаюсь". Смысл прост: работаем с собственным весом, превращая тело в универсальный тренажер.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на арене

Правила выживания: протокол Майка Донованика

Забудьте про ленивые прогулки по дорожке. Здесь мы работаем на пределе. Интенсивность взлетает до 8-9 баллов из десяти. Весь комплекс занимает 26 минут, но за это время вы пройдете через три круга высокой плотности. Идея в том, чтобы заставить сердце колотить в ритме отбойного молотка. Чем быстрее двигаетесь, тем сильнее горят калории в зоне жиросжигания.

"Сочетание кардиосетов высокой интенсивности, силовых упражнений и упражнений на пресс прорабатывает тело с ног до головы", — отмечает Майк Донованик.

Каждое движение — это не изоляция одной мышцы, а системный удар по организму. Плюс в том, что прогрессировать можно вечно: просто делайте больше повторов и сокращайте паузы. Это лучший способ пробить тренировочное плато, когда старые методы перестали работать.

"Такой формат тренировок критически важен для тех, кто хочет сжечь максимум жира за минимум времени. Высокий пульс запускает метаболический отклик, который сохраняется даже после завершения занятия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Сначала — пять минут разминки. Прыжки на месте и воздушные приседания по 30 секунд. Затем минута "Оловянного солдатика" (переход из стойки в планку руками). Повторяем рывок прыжков. Теперь вы готовы к основному блоку.

Параметр Значение Общее время 26 минут Количество кругов 3 круга Повторы в сете По 20 на каждое упражнение Расход энергии Около 165 ккал (зависит от веса)

Техника и жесть: пять шагов к результату

Бурпи рок-звезды. Это не классика, а усложненный вариант. Легли на спину, подтянули колени, перекатились в присед и мощно выпрыгнули вверх, раскинув конечности. Сразу уходим в планку, отжимаемся и дублируем прыжок. 20 раз без остановки. Это база, которая включает все системы организма сразу.

Плио-выпады. Классические динамичные выпады отдыхают. Шаг правой — касание пола рукой — взрывной прыжок со сменой колена в воздухе. Работают не только ноги, но и координация. Бедра будут гореть огнем уже на десятом повторении.

"Выпады с прыжком эффективно нагружают квадрицепсы и ягодицы, но требуют идеальной техники. Важно приземляться мягко на всю стопу, чтобы не перегружать связки колена", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Плио-планка. Тут проверяется прочность вашего кора. Переходим из упора на предплечьях на ладони, а затем делаем мини-прыжок руками от пола. Жестко, динамично, энергозатратно. Смена рук при каждом цикле обязательна.

Складка. Лежа на спине, одновременно поднимаем корпус и ноги. Руки касаются лодыжек. Пресс должен каменеть. Никаких раскачиваний — только четкий контроль и вдавливание поясницы в пол при возвращении.

Походка краба с киком. Встаем в позу "стола" (лицом вверх на руках и ногах). Таз на весу. Резко бьем ногой вверх, имитируя удар. Чередуем ноги на максимальной скорости. Это добивающее упражнение выжмет из вас остатки сил.

"Работа в позиции краба задействует глубокие мышцы-стабилизаторы, которые часто игнорируются при обычных упражнениях. Это отличный способ укрепить спину и плечевой пояс", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Помните: между упражнениями отдыха нет. Один круг — 7 минут. После круга — 60 секунд паузы, чтобы перевести дух, и снова в бой. Таких циклов должно быть три. Используйте правильную технику базовых приседаний во время разминки, чтобы подготовить суставы к прыжковой нагрузке.

Ответы на популярные вопросы о жиросжигании

Сколько раз в неделю можно делать эту тренировку?

Оптимально 3-4 раза. Организму нужно время на восстановление, так как интенсивность зашкаливает. Чередуйте с днями низкой активности или растяжкой.

Могу ли я заменить бурпи на что-то проще?

Бурпи — мотор этой программы. Если совсем тяжело, исключите прыжок или отжимание, но сохраняйте темп. Без взрывной нагрузки эффект снизится.

Нужно ли пить воду во время занятия?

Пить можно только маленькими глотками в паузах между кругами. Избыток воды в желудке при прыжках создаст дискомфорт и тяжесть.

Как понять, что я в зоне жиросжигания?

Ориентируйтесь на дыхание: вы должны мочь произнести короткое предложение, но с трудом. Если можете свободно говорить — темп слишком низкий.

