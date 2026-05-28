Артём Киселёв

Жир уходит, а силуэт всё равно плывёт: ошибка тренировок годами портит фигуру

Поисковые запросы о том, как подтянуть тело, часто приводят к покупке случайных тренировочных планов. На деле универсального рецепта не существует, ведь каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Для одних важна упругость кожи, для других — выраженный рельеф или прямая спина.

Девушка с подтянутой фигурой

Что скрывается за понятием подтянутости

В профессиональном спорте термина подтянутое тело нет. Это бытовое определение, которое объединяет сразу несколько характеристик: состояние кожи, количество жира и объем мышц. Пытаясь найти одну идеальную программу, легко попасть в ловушку. Тренер по йоге пообещает гибкость, а инструктор по боксу — резкость, но ни то, ни другое может не соответствовать ожиданиям конкретного человека.

Вопрос тонуса кожи стоит особняком. Если цель — избавиться от дряблости без изменения объемов, то одних упражнений будет недостаточно. Специфических тренировок для натяжения кожного покрова не существует. Здесь требуется комплексный подход, включающий питание и уход, а в критических ситуациях после резкого похудения может потребоваться помощь хирурга.

"Многие боятся перекачаться, но именно мышцы создают ту самую жесткую структуру, которую люди называют подтянутостью. Без достаточного мышечного стимула тело остается мягким даже при отсутствии лишнего веса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Жировая прослойка и мышечный корсет

Лишние килограммы часто скрывают контуры фигуры. Когда уходит живот, силуэт меняется. Однако простое снижение веса через диеты часто дает эффект худого, но не плотного тела. Если делать упор только на кардио, организм может начать избавляться не только от жира, но и от костной и мышечной массы. Тот самый секрет кроется в балансе между жиросжиганием и сохранением структуры.

После сорока лет женщинам сложнее поддерживать форму без целенаправленной нагрузки. Чтобы придать телу четкие границы, нужны стимулы для роста тканей. Например, выполнение упражнений на ягодицы дает результат только при соблюдении принципов прогрессии нагрузок. Без этого даже регулярные занятия не принесут желаемой жесткости.

Цель тренировки Приоритетный формат
Уменьшение объемов Дефицит калорий + аэробные нагрузки
Рельеф и плотность Силовой тренинг с отягощениями
Улучшение осанки Пилатес, йога, работа с балансом

Осанка как основа визуального эффекта

Даже спортивная фигура проигрывает от сутулости. Впалая грудь и опущенные плечи визуально делают тело тяжелым. Силовые упражнения помогают держать спину, но для глубокой проработки привычного положения тела лучше подходят методики, направленные на разблокировку суставов. В этом случае полезно освоить сложные упражнения на баланс, которые включают в работу мышцы-стабилизаторы.

"Для красивого положения тела в пространстве важна гибкость и отсутствие мышечных зажимов. Йога или пилатес работают с глубокими слоями, которые не всегда задействованы в обычном фитнесе", — отметила инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Выносливость и общий тонус

Впечатление подтянутости часто создается за счет энергичности движений. Легкая походка и бодрость зависят от состояния сердечно-сосудистой системы. Важный нюанс: перекос в сторону изнуряющих марафонов может привести к обратному эффекту — усталому виду и потере тонуса. Ошибки в кардиотренировках часто становятся причиной хронической усталости, что никак не вяжется с образом здорового человека.

Совместить все направления сразу невозможно. Рациональнее выбрать одну приоритетную цель на несколько месяцев. Например, начать с укрепления базы через правильную технику приседаний, а затем добавлять элементы на гибкость и выносливость. Такой поэтапный подход бережет нервную систему и дает устойчивый результат.

"В игровых видах спорта подтянутость — это побочный эффект функциональности. Мышцы учатся работать слаженно, что дает телу естественный и гармоничный вид без лишней перекачанности", — подчеркнул тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Можно ли подтянуться за две недели?

За такой срок можно лишь вывести лишнюю воду и немного улучшить тонус за счет притока крови к мышцам. Реальные изменения в структуре тканей требуют от трех месяцев регулярной работы.

Поможет ли бег сделать живот плоским?

Бег сжигает калории, что способствует похудению, но плоский живот зависит в первую очередь от питания и состояния мышц пресса. Без контроля рациона бег может не дать видимых изменений в области талии.

Нужно ли пить протеин, чтобы подтянуть тело?

Спортивное питание — это лишь дополнение к обычному рациону. Если в пище достаточно белка, дополнительные добавки не требуются. Они полезны только при остром дефиците или очень высоких нагрузках.

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, инструктор по пилатесу Марина Гусева, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
