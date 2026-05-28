Ошибка новичка: почему жим лежа делает вас сутулым и как это исправить за 6 месяцев

Новички уверены, что жим штанги лежа — это кратчайший путь к мощному торсу. В реальности же слепое копирование этой привычки приводит совершенно не к широким плечам. Тело начинает напоминать вопросительный знак, где грудь зажата, а лопатки беспомощно торчат, как крылья у перепела. Почему слепое увлечение самым популярным упражнением ведет не к мощной фигуре, а к травмам?
Если постоянно нагружать только переднюю часть туловища, мышцы груди становятся короче и жестче. Они буквально затягивают плечевые суставы внутрь. Без должной нагрузки на заднюю поверхность — те самые мышцы, что отвечают за осанку — позвоночник начинает прогибаться в грудном отделе. Это не просто вопрос красоты. Сдавленные нервные окончания в шее и постоянное напряжение в трапециях становятся нормой жизни для любителей «зеркальных» тренировок.
"Многие приходят в зал за внешним эффектом, но забывают про баланс натяжения. Перекачанная грудь при слабой спине превращает человека в подобие сутулого краба. В итоге вместо прогресса в весах штанга начинает вызывать лишь острую боль в передней дельте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.
Важный нюанс: при таком дисбалансе ограничивается подвижность сустава. Рука перестает полноценно подниматься вверх без боли, а любая попытка увеличить нагрузку в жиме заканчивается микронадрывами манжеты плеча. Решить проблему можно только сменой приоритетов на тренировках в пользу тяговых движений.
Спина — это не только ширина плеч, но и надежная опора. Чем мощнее тыл, тем устойчивее положение на скамье во время того же жима. Развитые ромбовидные и трапециевидные мышцы создают жесткую платформу, которая позволяет передавать усилие от ног к штанге. Без этого каркаса руки будут дрожать даже под средним весом.
|Тип нагрузки
|Влияние на тело
|Жимовые движения
|Развивают "передний фасад", но укорачивают связки плеча
|Тяговые движения
|Раскрывают грудную клетку, исправляют осанку и укрепляют корсет
Тот самый секрет кроется в распределении времени. У новичка на одну серию жима должно приходиться две серии упражнений на укрепление спины. Только такая пропорция позволит сформировать здоровый костный каркас, который выдержит серьезные нагрузки в будущем.
"Для восстановления правильного положения лопаток нужно работать над их сведением. Это не требует огромных весов, здесь важна филигранная техника. Нужно научиться тянуть нагрузку не бицепсом, а спиной, ощущая каждое волокно у позвоночника", — объяснила в разговоре с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.
Вместо погони за блинами на штанге, в первые месяцы лучше сосредоточиться на тренажерах, которые обучают работе мышц. Тяга верхнего блока заменяет сложные подтягивания, а горизонтальная тяга учит контролировать лопатки. Использование гантелей вместо грифа в жимах позволит суставам двигаться по естественной траектории, что минимизирует риск травм у неопытного спортсмена.
"Если спина слабая, то даже выпады или приседания могут стать опасными. Корпус будет валиться в стороны, перегружая поясницу. Поэтому тяги — это база для любого, кто планирует тренироваться дольше месяца", — отметил персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Особое внимание стоит уделить упражнению "лицевая тяга". Использование канатной рукояти для подтягивания блока к лицу помогает развить задние пучки дельт, которые у большинства людей атрофированы из-за сидячего образа жизни. Это упражнение считается лучшим антидотом против сутулости и болей в шейном отделе.
Подтягивания — отличное упражнение для широчайших мышц, но для глубины и плотности спины необходимы разные варианты тяг к поясу. Однообразная нагрузка со временем замедляет рост.
Для гармоничного развития достаточно двух интенсивных занятий в неделю. Главное — чередовать вертикальные тяги (сверху вниз) и горизонтальные (к себе), чтобы задействовать все мышечные группы.
Напрямую — нет, но правильная осанка визуально подтягивает переднюю брюшную стенку. Кроме того, мышцы спины потребляют много энергии, что помогает быстрее сжигать калории, если вы следите за рационом питания.
