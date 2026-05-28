Ошибка новичка: почему жим лежа делает вас сутулым и как это исправить за 6 месяцев

Новички уверены, что жим штанги лежа — это кратчайший путь к мощному торсу. В реальности же слепое копирование этой привычки приводит совершенно не к широким плечам. Тело начинает напоминать вопросительный знак, где грудь зажата, а лопатки беспомощно торчат, как крылья у перепела. Почему слепое увлечение самым популярным упражнением ведет не к мощной фигуре, а к травмам?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

Анатомия перекоса: почему плечи уходят вперед

Если постоянно нагружать только переднюю часть туловища, мышцы груди становятся короче и жестче. Они буквально затягивают плечевые суставы внутрь. Без должной нагрузки на заднюю поверхность — те самые мышцы, что отвечают за осанку — позвоночник начинает прогибаться в грудном отделе. Это не просто вопрос красоты. Сдавленные нервные окончания в шее и постоянное напряжение в трапециях становятся нормой жизни для любителей «зеркальных» тренировок.

"Многие приходят в зал за внешним эффектом, но забывают про баланс натяжения. Перекачанная грудь при слабой спине превращает человека в подобие сутулого краба. В итоге вместо прогресса в весах штанга начинает вызывать лишь острую боль в передней дельте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.

Важный нюанс: при таком дисбалансе ограничивается подвижность сустава. Рука перестает полноценно подниматься вверх без боли, а любая попытка увеличить нагрузку в жиме заканчивается микронадрывами манжеты плеча. Решить проблему можно только сменой приоритетов на тренировках в пользу тяговых движений.

Забытый фундамент спортивной фигуры

Спина — это не только ширина плеч, но и надежная опора. Чем мощнее тыл, тем устойчивее положение на скамье во время того же жима. Развитые ромбовидные и трапециевидные мышцы создают жесткую платформу, которая позволяет передавать усилие от ног к штанге. Без этого каркаса руки будут дрожать даже под средним весом.

Тип нагрузки Влияние на тело Жимовые движения Развивают "передний фасад", но укорачивают связки плеча Тяговые движения Раскрывают грудную клетку, исправляют осанку и укрепляют корсет

Тот самый секрет кроется в распределении времени. У новичка на одну серию жима должно приходиться две серии упражнений на укрепление спины. Только такая пропорция позволит сформировать здоровый костный каркас, который выдержит серьезные нагрузки в будущем.

"Для восстановления правильного положения лопаток нужно работать над их сведением. Это не требует огромных весов, здесь важна филигранная техника. Нужно научиться тянуть нагрузку не бицепсом, а спиной, ощущая каждое волокно у позвоночника", — объяснила в разговоре с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Инструкция: с чего начинать первые тренировки

Вместо погони за блинами на штанге, в первые месяцы лучше сосредоточиться на тренажерах, которые обучают работе мышц. Тяга верхнего блока заменяет сложные подтягивания, а горизонтальная тяга учит контролировать лопатки. Использование гантелей вместо грифа в жимах позволит суставам двигаться по естественной траектории, что минимизирует риск травм у неопытного спортсмена.

"Если спина слабая, то даже выпады или приседания могут стать опасными. Корпус будет валиться в стороны, перегружая поясницу. Поэтому тяги — это база для любого, кто планирует тренироваться дольше месяца", — отметил персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Особое внимание стоит уделить упражнению "лицевая тяга". Использование канатной рукояти для подтягивания блока к лицу помогает развить задние пучки дельт, которые у большинства людей атрофированы из-за сидячего образа жизни. Это упражнение считается лучшим антидотом против сутулости и болей в шейном отделе.

Ответы на популярные вопросы о тренировках спины

Можно ли накачать спину только подтягиваниями?

Подтягивания — отличное упражнение для широчайших мышц, но для глубины и плотности спины необходимы разные варианты тяг к поясу. Однообразная нагрузка со временем замедляет рост.

Как часто нужно тренировать спину?

Для гармоничного развития достаточно двух интенсивных занятий в неделю. Главное — чередовать вертикальные тяги (сверху вниз) и горизонтальные (к себе), чтобы задействовать все мышечные группы.

Поможет ли тренировка спины убрать живот?

Напрямую — нет, но правильная осанка визуально подтягивает переднюю брюшную стенку. Кроме того, мышцы спины потребляют много энергии, что помогает быстрее сжигать калории, если вы следите за рационом питания.

Читайте также