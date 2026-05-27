Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

ЗОЖ оказался с двойным дном: полезные продукты всё чаще работают против фигуры

Спорт

Прогулка вдоль полок с надписями "фитнес" и "эко" напоминает квест по лесу, где за каждым красивым кустом прячется капкан. Яркая упаковка обещает легкость, но внутри часто скрывается обычный десерт с ударной порцией подсластителей. Разобраться в этом составе — значит уберечь себя от лишних килограммов. Один важный нюанс, который поможет считывать реальный состав продуктов через маркетинговый шум, разобран чуть ниже по тексту.

Энергетические батончики с орехами и сухофруктами
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв is licensed under Free for commercial use
Энергетические батончики с орехами и сухофруктами

Йогуртовое заблуждение

Фруктовый йогурт в пластиковом стаканчике кажется идеальным перекусом. Открываешь крышку, чувствуешь аромат ягод, но на деле получаешь порцию сахара, сопоставимую с куском торта. Пробиотики теряют смысл, когда они плавают в приторном сиропе. Вместо настоящих плодов производители часто добавляют ароматизаторы и красители.

"Фруктовые добавки в магазинных йогуртах — это почти всегда скрытый сахар и калорийная бомба. Хотите пользы — берите натуральный продукт без наполнителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для тех, кто следит за фигурой, натуральный греческий йогурт станет спасением. В него можно бросить горсть живой черники или малины — так и вкус честнее, и правильное питание не превращается в поедание химии.

Пузырьки без сахара

Шипение открываемой баночки диетической газировки усыпляет бдительность. Ноль калорий на этикетке подкупает, однако мозг обмануть сложнее. Искусственные подсластители дают сигнал о сладости, а энергия не поступает. Итог — дикий аппетит и желание съесть что-то потяжелее уже через полчаса.

Продукт Реальная проблема
Йогурт с наполнителем Избыток сахара и сиропов
Диетическая газировка Провоцирует голод и тягу к сладкому
Фитнес-батончики Высокая калорийность и пальмовое масло

Тот самый секрет кроется в списке ингредиентов: чем он длиннее, тем дальше продукт от понятия "здоровье". Если на упаковке указано более трех видов подсластителей, ваш кишечник вряд ли скажет спасибо.

Напитки для марафонцев на диване

Яркие изотоники созданы для тех, кто два часа потел на поле или бежал дистанцию. В обычной жизни это просто подкрашенная вода с солью и сахаром. Пить их после легкой прогулки — значит загружать организм лишними углеводами, которые тут же осядут на боках.

"Домашние тренировки редко требуют специальных спортивных напитков. Обычная чистая вода лучше всего восстанавливает баланс после умеренной нагрузки", — отметила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Если ваша цель — узкая талия, стоит обходить стороной отделы со спортивным питанием для профессионалов, если ваш спорт ограничивается зарядкой.

Батончики и мясные снеки

Протеиновые батончики часто называют здоровой заменой шоколадкам. Но если вчитаться в мелкий шрифт, там найдутся и насыщенные жиры, и патока. Это концентрированная еда, которая полезна только в походе или при жестком дефиците времени. Постоянный хруст такими "полезностями" гарантирует прибавку на весах. Вяленое мясо тоже попадает в ловушку. Это ультраобработанная еда, где соли столько, что на утро обеспечены отеки. Лишний натрий мешает кровотоку, а ведь защита сосудов начинается как раз с отказа от пересоленных закусок.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя верить надписи "без сахара"?

Производители заменяют сахар другими веществами, которые могут быть еще калорийнее или агрессивнее для пищеварения. Читайте состав, а не лозунги.

Чем заменить сладкий йогурт?

Возьмите обычный творог или белый йогурт и добавьте туда нарезанное яблоко или ягоды. Это сохранит витамины и спасет от лишних калорий.

Вредны ли протеиновые батончики?

Они не ядовиты, но это не еда на каждый день. Это аварийный запас энергии, а не десерт к чаю после полноценного обеда.

Читайте также

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, консультант по питанию Екатерина Смирнова, тренер Сергей Пеньков
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы здоровье похудение правильное питание здоровый образ жизни
Новости Все >
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Ценники на АЗС пробили потолок: дефицит АИ-95 в Сибири спровоцировал резкий пересмотр планов отпускников
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Последние материалы
Идеальный летний образ: как стильно носить льняные шорты в городе и на отдыхе
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Выглядит как шедевр, готовится за минуты: секрет идеальных яичных "облаков"
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Уловка ученых раскрыта: реальное положение дел на орбите оказалось далеким от красивых названий
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.