Самый простой способ увеличить число подтягиваний: схема, дающая результат сразу

Перекладина на уровне глаз, руки привычно цепляются за холодный металл, но тело предательски тяжелеет уже на шестом повторении. Кажется, силы в мышцах еще есть, но локти наливаются свинцом, а лопатки перестают слушаться, намертво застывая в нижней точке. Чтобы сорвать замок с силового плато, нужно обмануть привычную схему отдыха.

Вис на турнике

Метод трех максимумов: как это работает

Большинство тренирующихся привыкли к классическим паузам в полторы-две минуты. За это время организм успевает сбросить напряжение, и следующий подход начинается с чистого листа. Чтобы резко прибавить в количестве, нужно действовать иначе — создать плотный поток нагрузки, не давая ладоням остыть. Схема выглядит так: человек подтягивается максимальное число раз, спрыгивает и считает ровно до десяти. После этой короткой паузы — немедленный возврат на турник и еще одна попытка до упора. Финальный аккорд — третий подход через те же 10 секунд отдыха, где допускаются небольшие рывки корпусом, чтобы окончательно выжать ресурс.

"Такая интенсивность включает спящие мышечные волокна за счет работы на фоне недовосстановления. Это жесткий стресс, который вынуждает тело адаптироваться гораздо быстрее, чем при обычном фитнесе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Тот самый секрет кроется в плотности упражнения. За десять секунд мышцы не успевают избавиться от продуктов распада, и второй, а тем более третий микро-подход превращаются в один длинный марафон выносливости. Организм воспринимает это как экстремальную ситуацию.

Правила восстановления и техника безопасности

Эта методика требует крепкого фундамента. Если человек не может подтянуться чисто пять раз, пробовать такую схему рано — велик риск перегрузить связки и локтевые суставы. Для подготовки базы лучше на время переключиться на упражнения в гравитроне или австралийские подтягивания.

Параметр тренировки Рекомендуемый режим
Частота занятий Не чаще 2 раз в неделю
Время отдыха между сериями От 48 до 72 часов

"При работе на максимум важно следить за положением лопаток. Если плечи начинают лезть к ушам, а спина округляется — пора заканчивать подход, иначе вместо крепких широчайших можно получить травму шеи", — подчеркнул тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

В дни между тяжелыми подтягиваниями стоит уделить внимание другим группам мышц или заняться балансом. Например, пистолет упражнение отлично развивает координацию, которая помогает лучше чувствовать свое тело в пространстве.

Ответы на популярные вопросы о подтягиваниях

Сколько ждать первого результата?

При соблюдении графика и правильном питании прогресс заметен уже через 3—4 недели. Важно не частить и давать мышцам полностью восстановиться, иначе наступит перетренированность.

Можно ли использовать этот метод каждый день?

Нет. Нервная система и связки изнашиваются быстрее мышц. Ежедневные попытки выжать максимум приведут к падению результатов и болям в локтях.

Поможет ли это, если я вообще не умею подтягиваться?

Для новичков этот метод бесполезен. Сначала нужно укрепить хват и научиться делать силовые тренировки с акцентом на тяговые движения, чтобы мышцы спины начали "слышать" команды мозга.

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
