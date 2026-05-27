Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят

Спорт » Одиночные виды

Дряблые трицепсы и отсутствие рельефа в плечевом поясе — приговор, который можно обжаловать. Американский звездный тренер Трейси Андерсон уверена: чтобы "высушить" руки и заставить мышцы гореть, не нужно кидаться на тяжелое железо. Достаточно веса собственного тела или пары легких гантелей. Исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, подтверждает: работа с малым отягощением эффективно укрепляет суставы и создает мышечный тонус без лишнего объема. Это идеальный путь для тех, кто хочет изящный рельеф, а не гору бицепсов.

Девушка с мускулистым телосложением держит полотенце
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с мускулистым телосложением держит полотенце

Золотые правила тренинга для рук

Трейси Андерсон делает ставку на многоповторность и микродвижения. Смысл в том, чтобы "забить" мышцу, не давая ей пауз. Но прежде чем бросаться в бой, нужно усвоить базу. Начинайте работу без веса — техника важнее амбиций. Если берете гантели, их вес не должен превышать 1-1,5 кг. Чтобы рельеф проявился быстрее, добавьте в рацион продукты для быстрого восстановления мышц. Тренируйтесь минимум 3-4 раза в неделю. Добавляйте кардио: плавание или бег помогут сжечь жировую прослойку, под которой прячутся ваши новые мышцы.

"Работая с малыми весами, мы не просто качаем бицепс, мы включаем мелкие мышцы-стабилизаторы. Это ключ к плотности тканей и защите суставов от возрастных изменений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

9 упражнений: техника и выполнение

Каждое движение выполняйте в строгом соответствии с протоколом. Не бросайте руки вниз — контролируйте каждый миллиметр траектории.

1. Круги руками (Плечи, бицепс, трицепс). Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вытяните руки в стороны. Делайте по 20 мелких круговых движений назад, затем 20 вперед. Амплитуда — размер чайного блюдца.

2. Жим гантелей вверх (Дельты, трицепс). Исходное положение — стоя. Поднесите гантели к плечам, ладони смотрят вперед. Мощно вытолкните вес вверх, полностью выпрямляя локти, и медленно верните назад. Сделайте 20 раз.

3. Отведение рук назад (Изоляция трицепса). Слегка согните колени, корпус прямой. Опустите руки, затем отведите их назад на 60 градусов, максимально сжимая трицепс в верхней точке. Повторите 20 раз.

 

4. "Полумесяц" (Весь массив рук). Руки в стороны. Вращайте ладони: сначала максимально вверх, затем вниз. Повторите 30 раз. Это движение отлично работает, если вы стремитесь к коррекции фигуры в целом.

5. Жим из V-образной позиции (Плечи). Поднимите гантели вверх, формируя букву V. Опустите локти к бедрам, прижимая их к корпусу, затем снова вверх. Выполните 20 повторений.

"V-образный жим — коварное упражнение. Если не держать спину прямой, нагрузка уйдет в поясницу. Следите, чтобы лопатки были сведены", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

6. Боковой подъем на трицепс. Согните одну руку в локте перед грудью. Резко выпрямите её в сторону и чуть приподнимите в финальной фазе. Сделайте по 20 раз на каждую сторону.

7. Отведения за спиной (Спина и плечи). Руки в стороны. Поочередно заводите руку за спину, стараясь коснуться гантелей противоположной части поясницы. Чередуйте стороны, всего 30 раз.

8. Наклон с подъемом руки (Косые мышцы и дельты). Наклонитесь влево, удерживая правую руку поднятой вертикально вверх. Вернитесь в центр и смените сторону. Выполните 25 повторений. Это упражнение работает аналогично методикам для укрепления мышечного корсета в статике.

9. Прямой подъем плеч. Руки в стороны с гантелями. Поочередно поднимайте одно плечо к уху, не сгибая локоть. Выполните 30 раз.

"При выполнении подъемов плеч важно не зажимать шею. Движение должно быть плавным, чтобы не спровоцировать мышечный спазм", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Помогут ли эти упражнения убрать жир только на руках?

Локального жиросжигания не существует. Нагрузка приведет мышцы в тонус, но чтобы увидеть рельеф, необходимо общее снижение процента жира в организме через дефицит калорий и активность.

Можно ли делать эти упражнения каждый день?

Мышцам нужно время на восстановление микротравм. Оптимальный режим — через день. Ежедневный тренинг может привести к переутомлению и остановке прогресса.

Чем заменить гантели дома?

Подойдут обычные бутылки с водой по 0,5 или 1 литру. Главное — сохранять надежный хват, чтобы инвентарь не выскользнул во время махов.

Когда я увижу первый результат?

При соблюдении техники и регулярности 3-4 раза в неделю первые изменения в плотности тканей станут заметны через 14-21 день.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Темы тело спорт фитнес здоровье похудение тренировки упражнения
Новости Все >
Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама
Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер
Воздушный мост против тайги: как дроны меняют логистику спасения в Якутии
Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны
Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли
Шанс на будущее: ЭКО для семей защитников теперь по ОМС
Зарплаты медиков взлетят: новый закон установит минимум
Volga вернулась на российские дороги с ценами, которые заставят китайцев пересмотреть свои прайсы
Дорогое воспитание: за детское лихачество родителям придется платить больше
Интеллектуальный прорыв гор: почему Чечня и Дагестан выбирают учебники для лидеров
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Последние материалы
Гель-лак больше не нужен: простая домашняя техника для естественного и здорового маникюра
Рассада томатов замерла? 3 ошибки при посадке, которые тормозят рост куста
Москва: 27 мая ограничат движение на десятках улиц из-за Курбан-байрама
Марсоход Opportunity, проживший на Марсе 15 лет вместо 90 дней, издал тревожный последний хрип и умер
Воздушный мост против тайги: как дроны меняют логистику спасения в Якутии
Новый закон: банковским работникам и инкассаторам разрешили сбивать дроны
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Мигранты заплатят больше: пошлины на въезд и визы резко выросли
Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.