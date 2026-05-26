Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Васильева

Всего пять упражнений: как убрать отеки, подтянуть живот и вернуть легкость телу

Спорт

Май традиционно проверяет организм на прочность избытком калорий и дефицитом движения. Чтобы тело не превратилось в неповоротливый монолит после затяжных застолий, атлетам-любителям требуется срочная перезагрузка. Пилатес — это не просто ленивое лежание на коврике, а ювелирная настройка биомеханики. Пять базовых движений способны выжать лишнюю воду, включить "спящий" кор и вернуть тонус мышцам без ударных нагрузок на суставы.

Стройная девушка
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная девушка

Крученый квадропед: мобилизация и трицепс

Первое упражнение бьет сразу по нескольким фронтам. Исходная позиция: ладони строго под плечами, колени под тазом. Главная задача — удержать спину как ровный стол, не позволяя пояснице провалиться под тяжестью гравитации.

Нога уходит назад до параллели с полом, пока противоположная рука разгибается вдоль корпуса, впечатывая трицепс в работу. Это заставляет тело стабилизировать позвоночник в динамике.

"Движение в квадропеде — это база для тех, кто хочет плотный корпус и здоровое движение. Здесь важно не задирать ногу высоко, иначе вся нагрузка "улетит" в поясницу, вместо того чтобы нагружать ягодицу и глубокий пресс", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ягодичный мост: изоляция бедер

Замена классической копке земли на даче - ягодичный мост на одной ноге. Это упражнение выключает из процесса инерцию. Лежа на спине, необходимо вытолкнуть таз вверх, удерживая одну ногу в положении tabletop (угол 90 градусов).

Пока опорная нога "горит", свободная медленно опускается. Такой метод заставляет мелкие мышцы-стабилизаторы таза работать на пределе, выравнивая силуэт и избавляя от отеков.

Тип нагрузки Основной эффект
Статическая Укрепление связок, выносливость коленных суставов
Динамическая Жиросжигание, проработка мышечного рельефа

Дэдбаг: архитектура плоского живота

Дэдбаг или "Мертвый жук" — это эталонный способ прожарить пресс без износа шеи. Поясница должна быть намертво приклеена к полу. Синхронное вытяжение разноименных конечностей создает рычаг, который пытается оторвать спину от коврика.

Сопротивление этому движению — и есть секрет изометрического напряжения, которое делает талию уже. Даже короткая сессия заменяет длительный изнурительный бег.

"Дэдбаг — идеальный инструмент для реабилитации и мягкого входа в режим после перерыва. Мы учим мозг контролировать центр тела, что критически важно для профилактики болей в спине при сидячем образе жизни", — отметил инструктор по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Боковой наклон: спасение талии

Стоя на одном колене, атлет вытягивает вторую ногу в сторону, создавая жесткую опору. Наклон в сторону прямой ноги растягивает широчайшие и заставляет косые мышцы живота работать в эксцентрическом режиме.

Это раскрывает грудную клетку, "забитую" от долгого сидения за столом, и визуально вытягивает торс. Движение должно быть плавным, словно тело зажато между двумя стеклами.

Для закрепления результата важно не забывать про питание. Даже самая мощная тренировка пасует перед бесконтрольным потреблением калорий. Миндаль и другие орехи могут стать союзниками, если соблюдать норму, а не поглощать их горстями между упражнениями.

Отжимания: контроль лопаток

Отжимания с колен в пилатесе — это тест на стабильность лопаток. Локти скользят строго вдоль ребер, ладони выталкивают пол с акцентом на трицепс и грудь. Здесь нет места спешке.

Каждое повторение — это осознанный контроль над тем, чтобы плечи не "прилипли" к ушам. Такой подход к функциональному тренингу позволяет сформировать атлетичные плечи без риска травмировать ротаторную манжету.

"В отжиманиях ключевое — это дыхание и нейтраль позвоночника. Мышцы кора должны работать как корсет. Если поясница провисает, упражнение превращается в самообман и прямой путь к визиту к врачу", — подчеркнул тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Для тех, кто предпочитает более щадящие варианты активности, отличной альтернативой станут велотренировки. Они обеспечивают кардионагрузку без ударного воздействия на суставы, что идеально подходит для восстановления после праздничного марафона.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении тонуса

Как часто нужно делать эти упражнения?

Для видимого эффекта достаточно 3-4 раз в неделю. Главное — регулярность и фокус на технике, а не на количестве повторений.

Нужно ли дополнительное оборудование?

Нет, комплекс полностью автономен. Достаточно коврика и собственного веса.

Можно ли делать комплекс при болях в спине?

Дэдбаг и ягодичный мост часто рекомендуются при дискомфорте, но перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Оксана Васильева
Васильева Оксана Сергеевна — тренер по йоге с 17-летним стажем. Учит работе с телом, дыханием и восстановлению без перегрузок.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы фитнес здоровый образ жизни
Новости Все >
Рост продаж самогонных аппаратов насторожил врачей: россиян заманивают в опасную ловушку
Испытательный срок за рулем: как новая реформа МВД изменит жизнь выпускников автошкол
Гонка за идеалом выжимает досуха: как вернуть контроль над жизнью без чувства вины
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие
Перезахоронение нациста Мельника в Киеве подтверждает правильность СВО
Родительская беспечность и мотоциклетная мощь: как власти регионов намерены спасать жизни подростков
Ожидание затянулось: как выглядит могила Инны Чуриковой через три года после ухода
Сейчас читают
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Последние материалы
Итальянцы бы запретили этот рецепт: трава из огорода затмила благородный базилик
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Вкус опасности на грядке: почему огурцы внезапно начинают горчить и как вернуть им сладость и нежность
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Добавьте к своему забору до 10 процентов площади бесплатно — этот хитрый закон удивит соседа
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Безопасность или налог: власти приняли окончательное решение по сборам за регистрацию смартфонов
Радиоактивная бездна СССР: озеро, которое убивает даже спустя десятилетия
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.