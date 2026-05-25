Артём Киселёв

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Ядро — это не просто кубики пресса. Это ваша биологическая ось. Любое движение, будь то мощный апперкот или подъем пакета с продуктами, начинается здесь. Чем стабильнее центр, тем выше КПД ваших мышц. Если "ядро" слабое, кинетическая цепь тела рвется. Вы тратите энергию впустую, перегружая суставы и позвоночник. Настало время зацементировать фундамент.

Мужчина с атлетическим телосложением в спортзале

Анатомия силы: что на самом деле качать

Забудьте про обычные скручивания. Мышцы кора — это сложный контур. Он включает косые мышцы, прямую и глубокую поперечную мышцу живота. Сюда же входят мышцы спины от таза до плечевого пояса. Это мышечный корсет, который удерживает органы и стабилизирует позвоночник. "Нельзя пустить ток через разомкнутую цепь", — говорят физиологи. Если центр слаб, сила ног не передастся в руки.

"Для активации глубоких слоев пресса важно не просто качать пресс, а учиться контролировать внутрибрюшное давление. Без этого любая нагрузка идет в грыжу, а не в мышцы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Золотая тройка: техника выполнения упражнений

Для стального центра не нужны тренажеры. Достаточно трех упражнений, выполняемых в связке. Осиная талия без корсета требует дисциплины и правильной биомеханики. Главное — идеальная техника, а не количество повторов.

Упражнение Техника и нюансы
Птица-собака На четвереньках вытягивайте правую руку и левую ногу параллельно полу. Не прогибайте поясницу.
Боковая планка Опора на предплечье, тело — прямая линия. Удерживайте таз, не давая ему провисать вниз.

Приседания со скрещенными на груди руками дополняют этот сет. Держите спину прямой, таз уводите назад. Опускайтесь до параллели с полом, чувствуя, как напрягается живот для удержания равновесия. Это база, которая учит кор работать в статике и динамике одновременно.

Офисный плен: как стул убивает ваш кор

Восемь часов в кресле — это приговор для осанки. Мышцы спины растягиваются и слабеют. Мышцы груди и живота, наоборот, спазмируются. Возникает дисбаланс. Чтобы его устранить, нужно регулярно "включать" лопатки. Сидите ровно, тяните макушку вверх, а лопатки — вниз к пояснице. Периодически сводите их вместе, раскрывая грудной отдел. Убрать отеки и застой можно короткими импульсами активности прямо на рабочем месте.

"Длительное сидение приводит к атрофии стабилизаторов позвоночника. Мышцы просто засыпают. Пробуждайте их каждые 45 минут простыми потягиваниями и напряжением пресса на выдохе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Биохимия живота: кортизол против мышц

Стресс — это не только нервы, но и лишние сантиметры. Хронический кортизол блокирует фермент AMPK, отвечающий за метаболизм. Результат? Висцеральный жир, который душит внутренние органы. Это прямая дорога к диабету. Чтобы сжечь его, жир на животе должен гореть через снижение гормональной нагрузки. Двадцать минут в парке снижают кортизол эффективнее многих таблеток.

Технологический допинг: когда прогресс помогает эстетике

Аппаратная косметология сегодня имитирует атлетизм. Процедуры вроде Emsculpt вызывают десятки тысяч мышечных сокращений за полчаса. Это не заменит спорт, но станет катализатором. Радиочастотная энергия разрушает жировые клетки, а криолиполиз их замораживает. Если добавить к этому правильные привычки, можно добиться рельефа значительно быстрее.

"Ни один аппарат не создаст функциональный кор, если нет нейромышечной связи. Технологии — это шлифовка того, что вы построили тренировками и питанием", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о тренировке кора

Поможет ли планка убрать живот?

Планка укрепляет мышцы, но не сжигает жир локально. Для уменьшения объемов нужен дефицит калорий и общая активность.

Как часто нужно тренировать мышцы кора?

Для поддержания тонуса достаточно 3-4 тренировок в неделю по 15-20 минут. Мышцам нужно время на восстановление.

Можно ли качать пресс при болях в спине?

Боли часто вызваны слабостью кора. Однако при острых болях сначала нужна консультация врача и выполнение ЛФК.

Правда ли, что объем талии важнее веса?

Да. Окружность талии напрямую указывает на наличие висцерального жира, который опаснее подкожного.

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, нутрициолог Алексей Дорофеев
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
