Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

После тренировки тело особенно уязвимо: эти 7 продуктов помогают мышцам восстановиться быстрее

Спорт

Пища после физической нагрузки определяет скорость заживления мышечных волокон и восполнения энергетического депо. Правильный выбор нутриентов купирует воспалительные процессы и предотвращает катаболизм. Семь базовых продуктов обеспечат качественный прогресс и избавят от чувства разбитости.

Молодая женщина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина занимается спортом

Фундамент из белка: курица и яйца

Куриная грудка остается классическим инструментом для тех, кто практикует домашние тренировки или посещает зал. Низкое содержание жира позволяет аминокислотам быстрее проникать в кровоток. Это важно для устранения микроскопических повреждений, возникающих в тканях во время нагрузки. Яйца обладают максимально полным набором строительных элементов. Цельное яйцо стимулирует синтез волокон активнее, чем изолированный белок. Сочетание этих продуктов с овощами помогает выстроить сбалансированное правильное питание без лишней нагрузки на систему пищеварения.

"Яйца — это золотой стандарт. Они усваиваются практически полностью, обеспечивая мышцы питанием в критический период после занятия", — объяснил специально для Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Восполнение ресурса: бананы и батат

Банан выступает в роли оперативного источника энергии. Он содержит сахар и калий, что помогает избежать спазмов и быстро вернуть тонус. Это идеальный перекус, если полноценный обед откладывается на час или два. Батат работает на перспективу. Его сложные углеводы усваиваются долго, обеспечивая стабильный уровень сахара. Такая нутрициология позволяет избежать резкого упадка сил и подготавливает тело к следующему циклу активности.

Продукт Основная функция
Лосось Снятие воспаления и белковый синтез
Батат Медленное восполнение запасов энергии
Творог Питание тканей во время сна

Борьба с воспалением: лосось и ягоды

Лосось поставляет не только протеин, но и жирные кислоты, которые подавляют болезненные ощущения. Это критически важно, когда в плане стоят советы нутрициолога по ежедневному поддержанию формы. Антиоксиданты из ягод дополняют этот эффект, защищая клетки от разрушения. Черника или малина помогают телу быстрее адаптироваться к тяжелой работе. Замороженные плоды сохраняют структуру витаминов, что делает их доступными в любой сезон.

"Омега-3 жирные кислоты в лососе реально сокращают время восстановления, позволяя избежать скованности на следующее утро", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Долгое питание: молочные продукты

Творог и греческий йогурт содержат казеин. Этот вид протеина расщепляется медленно. Если тренировка закончилась поздно, такие продукты станут страховкой от разрушения мышц ночью. Регулярное употребление молочных продуктов укрепляет скелет и нормализует обмен веществ. Питание в первые 120 минут после нагрузки увеличивает эффективность усвоения углеводов. Игнорирование этого окна заставляет организм использовать собственные ресурсы, что замедляет прогресс.

"При дефиците калорий мышцы уходят первыми. Творог на ужин — это самый простой способ сохранить мышечную массу", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли есть сразу после завершения упражнений?

Желательно перекусить в течение часа. Это время, когда организм максимально восприимчив к питательным веществам.

Можно ли заменить обычную еду протеиновым коктейлем?

Это допустимо как экстренная мера, но цельные продукты содержат микроэлементы, которых нет в порошке.

Влияет ли питание на боль в теле?

Да, продукты с антиоксидантами и жирными кислотами снижают уровень дискомфорта в тканях.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев, консультант по питанию Екатерина Смирнова
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровое питание
Новости Все >
Без лишних калорий и отеков: как приготовить окрошку с пользой для организма
Налог при продаже земли: почему попытка сэкономить может закончиться судом
Параллельный импорт премиума: немецкие и японские новинки уже в пути, но цена кусается дважды
Пластиковый пришелец: почему новый российский электрокар вызывает столько споров
Китайский седан с шведской родословной продают в России — стоит как Лада, а начинка как у Volvo
Тревожный сигнал для рынка ЖКХ: как Рязань заставляет коммунальщиков наконец навести порядок
Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой
Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок
Уехали на дачу — платите меньше: как сократить счета ЖКХ без нарушений закона
Опасность приходит внезапно: что должно быть в рюкзаке каждого туриста уже сейчас
Сейчас читают
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Садоводство, цветоводство
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Мир. Новости мира
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Последние материалы
Без лишних калорий и отеков: как приготовить окрошку с пользой для организма
Малина будто включает режим урожайного безумия: вредители бегут после этой натуральной смеси
Юбилей 80 лет: на какие автоматические надбавки к пенсии имеет право каждый
Конфискация или спасение экономики? Что на самом деле происходит с вашими накоплениями
Быстрее лазаньи и проще макарон по-флотски: эта запеканка покоряет с первой ложки
Компактная, яркая, неприхотливая: как создать нежное настроение на клумбе за один сезон
Вода для змей не преграда: какие рептилии в России способны атаковать даже на глубине
Розовые юбочки заполоняют сад всё лето: этот многолетник переживает даже суровые морозы
Налог при продаже земли: почему попытка сэкономить может закончиться судом
Бюджетная Турция — не миф: гайд по тайным местам для экономных путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.