Артём Киселёв

Инструкторы бьют тревогу: эти ошибки в йоге медленно разрушают позвоночные диски

Йога часто воспринимается как универсальная панацея от болей в позвоночнике, но бездумное копирование красивых асан из соцсетей превращает коврик в зону повышенного риска.

Девушка занимается йогой в парке

Вместо обещанного облегчения практикующий получает прострелы в пояснице и спазмы — биомеханика не прощает ошибок в технике и пренебрежения личными лимитами подвижности. Понимание того, как гравитация и мышечные рычаги воздействуют на межпозвоночные диски, превращает хаотичные наклоны в осознанную терапию.

Анатомия пользы: что действительно лечит спину

Эффективная практика базируется на трех китах: мобильности, вытяжении и осевой стабилизации. Динамические связки, такие как "кошка-корова", работают как насос для межпозвоночных дисков, улучшая их питание за счет диффузии.

Йога для начинающих должна начинаться не с экстремальных шпагатов, а с декомпрессии — создания пространства между сегментами позвоночника.

"Большинство проблем возникает из-за попыток компенсировать отсутствие гибкости в тазобедренных суставах за счет поясничного прогиба. Это прямой путь к грыже", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Стабилизация глубокого кора — еще один критический маркер успеха. Вместо классических скручиваний лучше использовать изометрическую работу. Правильно выстроенный ягодичный мостик приучает тело распределять нагрузку, снимая "тиски" с крестцового отдела. Только после того, как мышечный корсет научится держать нейтраль, можно переходить к более сложным формам.

Зоны риска: асаны, которые "убивают" поясницу

Глубокие прогибы назад (например, поза верблюда) — главные антигерои для неподготовленной спины. Часто они выполняются за счет "излома" в пояснице, в то время как целевая нагрузка должна ложиться на грудной отдел. Мобильность тазобедренных суставов определяет, насколько безопасно вы сможете прогнуться, не зажимая нервные окончания.

Опасное движение Безопасная альтернатива
Наклон с круглой спиной к прямым ногам Наклон с подсогнутыми коленями и прямым позвоночником
Интенсивная скрутка стоя без опоры Мягкая скрутка сидя на стуле с фиксацией таза
Глубокий прогиб ("Мост") Низкий полумост с опорой на плечи без переразгибания

Чрезмерные усилия в позе Пашчимоттанасана (наклон вперед сидя) при зажатой задней поверхности бедра создают колоссальное давление на передние края дисков. Тело воспринимает это как агрессию, отвечая мышечным спазмом для защиты нерва.

"Йога — это не гимнастика на гибкость, а работа с вниманием. Если вы задерживаете дыхание от боли, вы не оздоравливаете спину, а разрушаете её", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru тренер по йоге Оксана Васильева.

Инструкция по адаптации: как избежать травм

Для сохранения здоровья после 40 или при наличии протрузий необходимо использовать пропсы: кирпичи, ремни, болстеры. Если наклон не получается сделать с плоской спиной, коврик сворачивается в валик под таз.

Это меняет наклон тазовой кости и освобождает поясницу. Регулярные упражнения для осанки дома должны стать гигиенической нормой, предваряющей сложные асаны.

Для тех, кому за 60, приоритеты смещаются в сторону осевого вытяжения. Йога после 60 лет исключает любые осевые нагрузки и резкие перевороты. Работа у стены или со стулом позволяет контролировать вектор силы и не терять равновесие.

"В реабилитации мы часто заменяем сложные позы йогов элементами из методики пилатеса. Это дает более точный контроль над мышцами центра", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Почему после занятия йогой ломит поясницу?

Скорее всего, вы "повисаете" на связках в наклонах или зажимаете поясницу в прогибах. Мышцы живота должны быть активны, чтобы поддерживать позвоночник изнутри.

Можно ли заниматься при грыже?

Только в стадии ремиссии и под контролем специалиста. Исключаются резкие скрутки и осевая нагрузка. Фокус — на вытяжение позвоночника.

Какое упражнение самое безопасное для спины?

Поза ребенка (Баласана) с разведенными коленями. Она позволяет пояснице расслабиться под собственным весом и мягко растягивает мягкие ткани.

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, тренер по йоге Оксана Васильева, инструктор по пилатесу Марина Гусева
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
