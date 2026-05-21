Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Стрессовый живот не убрать диетами и скручиваниями — вот 5 упражнений, которые реально сжигают жир

Спорт

Сидячий образ жизни и затяжной стресс превращают талию в зону накопления кортизолового жира. Обычные скручивания здесь бессильны. Нужен комплексный удар: ментальная концентрация и биомеханически выверенные нагрузки. Исследование Hull University подтверждает — осознанная работа мышц в разы эффективнее тупого повторения движений.

Девушка держится за живот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держится за живот

Разминка и настрой

Забудьте про вялые потягивания. Начинаем с пяти минут энергичного драйва. Имитируйте движения из тайского бокса: боковые скручивания, подтягивание колена к груди и резкий (но контролируемый) кик в сторону. Это разгонит лимфу и подготовит поперечную мышцу живота к основной работе. Сделайте серию глубоких наклонов в стороны. Двигайтесь плавно, чувствуя, как просыпаются косые мышцы.

"При дефиците движения ткани теряют эластичность, а кровоток замедляется. Осознанные сокращения мышц живота во время разминки буквально включают метаболическую печку в проблемных зонах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Техника выполнения: прожигаем жир

1. Сопротивление с выпрямлением ноги

Ложитесь на спину. Ноги согнуты, притянуты к груди. Переплетите пальцы рук и упритесь в правое бедро у колена. Левую ногу вытяните параллельно полу. Оторвите плечи от коврика. Ключевой момент: колено тяните к себе, а ладонями мощно давите от себя. Создайте внутренний конфликт сил. Выполните 3 сета по 10 повторов на каждую сторону. Укрепление мышц кора здесь происходит за счет статодинамической нагрузки.

2. Подъемы бедер из обратной планки

Сядьте, ноги вперед, колени чуть согнуты. Руки за спиной, ладони в пол. Оторвите таз от земли, опираясь на пятки. На выдохе максимально втяните живот и вытолкните бедра назад и вверх, пронося их между рук. Ноги должны полностью выпрямиться. Замрите на один вдох-выдох. Это упражнение выжигает внутренний жир мощнее любого бега. 3 подхода по 10 раз.

"Такая обратная динамика заставляет работать глубокие слои пресса, которые обычно спят. Это безопасный способ сформировать корсет без осевой нагрузки на позвоночник", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

3. Перекаты с подъемом ног

Лежа на спине, вытяните ноги в потолок, скрестив лодыжки. На вдохе опустите их под углом 45 градусов. На выдохе — рывок назад, за голову, отрывая поясницу и таз. Представьте, что пытаетесь коснуться мысками воображаемой стены за макушкой. Работайте прессом, а не инерцией. При спуске контролируйте каждый позвонок. 3 подхода по 10 раз.

4. Подъемы бедер из планки 

Встаньте в планку на предплечьях. Сделайте короткий шаг левой ногой к локтям, приподнимая таз. Затем правой. Продолжайте "шагать" вверх до позы высокой пики. Затем так же симметрично вернитесь в исходную планку. Мысленно "свяжите" пупок с позвоночником. Выполните 5 таких циклов в 3 заходах.

5. Упражнение "Лягушка"

Лежа лицом вверх, держите прямые ноги на весу. Скрутите корпус, вытянув руки вперед. На выдохе подтяните стопы к себе, разводя колени в стороны. На вдохе — снова в струну. Это финишный аккорд, который добьет лишние сантиметры на талии.

Упражнение Основной фокус
Обратная планка Нижний пресс и ротаторы бедра
Перекаты Растяжение и тонус всей прямой мышцы
Планка "Пика" Функциональная выносливость и плечевой пояс

Растяжка: секрет Кэти Боумен

После 26 минут интенсивного пекла необходима декомпрессия. Используйте фитбол. Лягте спиной на мяч, раскиньте руки и ноги. Дайте мышцам пресса растянуться под собственным весом. Как отмечает физиолог Кэти Боумен, растяжка кора не только восстанавливает ткани, но и улучшает общую координацию, делая движения в обычной жизни более "энергозатратными" для жировых депо.

"Растяжка после нагрузки убирает спазмы и предотвращает застой жидкости. Это финальный штрих в борьбе с отечным животом", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать жир только с живота этими упражнениями?

Локального жиросжигания не существует, но эти упражнения повышают плотность мышц и улучшают кровоснабжение в зоне талии, что заставляет организм охотнее расходовать жир именно там при общем дефиците калорий.

Почему после тренировки живот кажется больше?

Это кратковременный отек мышц из-за притока крови и микроразрывов волокон. Обычно он проходит через несколько часов, оставляя мышцы в более подтянутом состоянии.

Как часто нужно заниматься для видимого эффекта?

Оптимальный режим — 3-4 раза в неделю. Мышцам пресса нужно около 48 часов для полноценного восстановления, особенно после интенсивных движений вроде обратной планки.

Что делать, если во время упражнений болит поясница?

Снизьте амплитуду. Боль в спине означает, что пресс "выключился" и нагрузку забрал позвоночник. Сильнее втягивайте живот и плотнее прижимайте поясницу к полу в положении лежа.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Темы фитнес тренировки
Новости Все >
Охота за ДНК мушкетера: почему знаменитый археолог оказался в наручниках
Никакая справедливость не вернёт сына: мать Мэттью Перри сделала заявление о гибели актёра
Упущенная обложка: почему принцесса Диана не захотела стать лицом журнала Кеннеди-младшего
Ипотека душит спрос: почему россияне больше не готовы покупать квартиры в новостройках
Попытка разоблачить измену обернулась судом за порнографию
Опасный регресс: специалисты объяснили, чем грозят браки с 14 лет в России
Голос, с которым рос весь Омск, оказался в больнице: Авангард раскрыл причину молчания
Теневая занятость в России: какие проблемы ждут работников без трудового договора
Лед и пламя под капотом: как самостоятельно проверить фреон по температуре трубок
Фёдор Бондарчук анонсировал "Лёд 4": когда выйдет продолжение и кто из актёров вернётся
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева

Предстоящий визит внешнеполитического эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей текущей повестки.

Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Деревья срезаны будто лазером: что происходит на шестиметровых воронках в Пермской аномальной зоне
Деревья срезаны будто лазером: что происходит на шестиметровых воронках в Пермской аномальной зоне
Последние материалы
Ванная как зеркало вашего настроения: как превратить место для гигиены в зону ритуальной релаксации
Лед и пламя под капотом: как самостоятельно проверить фреон по температуре трубок
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Фёдор Бондарчук анонсировал "Лёд 4": когда выйдет продолжение и кто из актёров вернётся
Живот уходит сам: 2 японских движения перед сном, которые избавляют от дряблости
Шелковый паштет с клюквенным акцентом: превращаем простую печень в гастро-шедевр
Рабочий стресс становится ядом не сразу: спасает один навык, о котором забывают почти все
Бензин дорожает, продукты дешевеют: что скрывается за странной динамикой цен в России
Жалость к себе кормит лишний вес: стало грустно — рука сама тянется к булке
Предел терпения: Юлия Савичева устроила разнос начинающему певцу в музыкальном шоу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.