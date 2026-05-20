Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Хватит терпеть боль: 5 простых упражнений для тех, кто проводит за компьютером

Спорт

Когда к вечеру позвоночник напоминает вопросительный знак, а шея словно налита свинцом — это не просто усталость. Это бунт организма против офисного рабства. Межпозвоночные диски сидят на "голодном пайке", кровь в тазу стоит колом, а мозг медленно погружается в анабиоз из-за дефицита кислорода. Если не дать телу встряску, система начнет гнить. Пятиминутный "техосмотр" прямо за столом — единственный шанс дожить до вечера без обезболивающих.

Боль в спине
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в спине

"Замок" за спиной: расправляем "крылья"

Руки в замке за спиной — это ваш персональный дефибриллятор для осанки. Медленно тянем сцепленные ладони назад и вверх, сводя лопатки до характерного напряжения. Это движение буквально выламывает вас из "позы креветки", в которую заставляет скручиваться клавиатура. Плечи разворачиваются, грудная клетка раскрывается, освобождая путь для глубокого вдоха.

"Статика — киллер для суставов. Когда вы замираете в одной позе, питание тканей прекращается. Движение запускает помпу, которая прогоняет лимфу и кровь, возвращая эластичность связкам", — подчеркнул инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Повороты корпуса и пожимание плечами

Сидя за столом, мы превращаемся в неподвижную колонну. Мягкие скручивания "смазывают" диски, возвращая им мобильность. Правая рука на левое колено, взгляд за плечо — и так на десять секунд. Это не просто растяжка, а реанимация для поясницы. Следом — работа над "синдромом компьютерной шеи". Поднимаем плечи к ушам до упора и с резким выдохом сбрасываем груз. Трапеции скажут спасибо.

Упражнение Эффект для организма
Повороты корпуса Улучшают питание межпозвоночных дисков
Пожимание плечами Снимает мышечные зажимы в шейном отделе

"Застой в шейно-воротниковой зоне — прямой путь к мигреням. Если мышцы пережаты, мозг работает в режиме жесткого энергосбережения из-за плохого кровотока", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Наклоны и "Кошка-корова"

Наклоны в стороны вытягивают межреберные мышцы, буквально заставляя легкие работать в полную силу. Больше кислорода — выше концентрация. Финальный аккорд — офисная вариация "кошки-коровы". Руки на колени, на вдохе — прогиб и гордый взгляд вперед, на выдохе — спина колесом, подбородок к груди. Это упражнение возвращает гибкость всей оси тела, от копчика до затылка. Правильные упражнения для спины не требуют спортзала, только желания не превратиться в ископаемое.

Сигналы SOS: когда пора вставать

Тело кричит о помощи задолго до того, как прострелит поясницу. "Песок" в глазах — это не монитор, это зажатая шея ограничила питание зрительных зон. Холодные ладони и онемение пальцев сигнализируют о сдавливании сосудов. Постоянное желание сменить позу? Это "двигательный голод". Даже внезапная тяга к сладкому часто маскирует обычный застой крови, который мозг принимает за нехватку энергии.

"Многие путают застой со стрессом и бегут за кофе. На самом деле 10-минутная разминка бодрит лучше любого допинга", — отметил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Профилактика: настраиваем рабочее место

Организация стола — это не эстетика, а вопрос выживания. Монитор на уровне глаз, руки и ноги под углом в 90 градусов. Забудьте про позу "нога на ногу" — она перекашивает таз и блокирует кровоток. Используйте упражнения для талии и укрепления кора, чтобы поддерживать естественный корсет спины. И поставьте воду подальше — лишний поход за стаканом станет законным поводом размяться.

Как часто делать разминку в офисе?

В идеале — каждый час. Минимум — каждые 120 минут. Этого достаточно, чтобы мышцы не успели "задеревянеть" от статической нагрузки.

Почему от долгого сидения болит голова?

Из-за выдвинутой вперед шеи мышцы перенапрягаются и сдавливают сосуды, питающие мозг. Дефицит кислорода вызывает тупую давящую боль к концу дня.

Чем опасна поза "нога на ногу"?

Такая привычка создает асимметричную нагрузку на позвоночник, ведет к перекосу таза и провоцирует развитие варикоза из-за передавливания вен.

Поможет ли разминка убрать живот?

Прямого жиросжигания не будет, но убрать живот можно за счет улучшения осанки и тонуса глубоких мышц пресса, которые держат внутренние органы.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес тренировка упражнения
Новости Все >
Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей
Забудьте про китайские иероглифы — в Шушарах собрали кроссовер уровня премиум по цене хорошего китайца
Ответственность на директорах: власти региона разъяснили правила проведения школьных праздников
Тащить кирпичи с Земли на Марс — безумие, учёные нашли стройматериалы прямо в космосе
Забудьте о перевесе: гениальный лайфхак для путешественников
Китайский автогигант, который казался неприступным, возможно, уйдёт из России
Ваша страховка — донор для жуликов: как фиктивные ДТП загоняют цены на КАСКО в небеса
Россияне смогут сами закрыть вход для опасных звонков: мошенники потеряют удобную лазейку
Хронический стресс ломает бойцов СВО: военный психолог раскрыл главную ошибку системы
Лекарства и обман: как выбрать добавки без вреда для здоровья
Сейчас читают
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Последние материалы
Забудьте о перевесе: гениальный лайфхак для путешественников
Клубника, которую хотят все: этот сорт переплюнул всех по сладости и урожайности
Китайский автогигант, который казался неприступным, возможно, уйдёт из России
Мандариновые мишки без сахара: как превратить сок в идеальный десерт за 20 минут
Деревья срезаны будто лазером: что происходит на шестиметровых воронках в Пермской аномальной зоне
Ваша страховка — донор для жуликов: как фиктивные ДТП загоняют цены на КАСКО в небеса
Виза не нужна, лететь 4 часа: где спряталось настоящее лето для тех, кто устал ждать
Подарят абсолютную легкость и свободу в жару: ироничный фасон шорт стал хитом сезона
Частично растворит опасные отложения: какой привычный процесс мягко промывает топливную систему
Секунда до скандала: как перестать быть рабом собственных эмоциональных бурь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.