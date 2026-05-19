Трюк, который защищает от мгновенного бессилия: как пробежать триста километров за сутки

Путь от татами до ультрамарафона

Александр Моедо — человек из стали. Экс-майор МВД из Якутии, привыкший к дисциплине, перенес армейскую выправку на стадион. Его путь начинался с тхэквондо и службы в ведомстве. Выживание в суровых условиях — не метафора, а привычка. В 2017 году он сменил служебное удостоверение на беговые кроссовки. А уже сегодня — в топе мировой атлетики.

"Работа в силовых структурах приучает не к жалобам, а к выполнению задачи. Физическая база из единоборств плюс монотонная выносливость превратили Моедо в машину, для которой 50 километров по морозу стали лишь разминкой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Великие 713 кругов: как пал рекорд 20-летней давности

Москва, стадион "Первомайский". 24 часа боли и триумфа. Моедо преодолел 285 километров 211 метров. Представьте: 713 кругов, где каждый поворот нагружает связки, а сознание балансирует на грани истощения. Прежний рекорд страны держался с 2006 года. Александр просто стер его в пыль.

Показатель Результат Александра Моедо Дистанция 285 211 метров Тип покрытия Стадионный круг

Секрет прост и сложен одновременно: углеводное питание прямо на бегу и тотальный контроль экипировки. Александр лишь дважды сошел с дистанции для гигиены. Остальное время — чистый бег. Даже активный лимфодренаж, возникающий при такой нагрузке, не сломал волю атлета.

"В условиях суточного бега критически важно понимать биохимию мышц. Если атлет не умеет подпитывать организм углеводами без остановки, он схватит "откат" уже на восьмом часу. У Моедо феноменальная тренированность метаболизма", — отметил в беседе с Pravda. Ru спортивный диетолог Игорь Королев.

Три заповеди от рекордсмена

Молодым бегунам Александр советует безжалостно расстаться с иллюзиями. Первый: работайте только с тренером — это ваш страховой полис от бессмысленных травм. Второй: дисциплина — ваш рацион, сон и график важнее тренировок. Третий: забудьте об экономии на кроссовках. Ноги — это инструмент, а не расходник.

Для тех, кто хочет достичь результатов без срыва связок, важно соблюдать правильную биомеханику движения, чтобы каждый шаг был рациональным.

"Дисциплина — это не только режим сна, но и умение дозировать нагрузку по пульсу. Любители часто игнорируют сигналы сердца, что ведет к раннему износу миокарда. Моедо показывает, как через грамотный подход уйти от дилетантства к мировым рекордам", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о суточном беге

Как решиться на старт, если страшно за колени?

Начинайте с базы по укреплению связочного аппарата и ЛФК. Без укрепленных мышц кора бег на сверхдистанции превращается в пытку для суставов.

Нужно ли бежать с тренером?

Если цель — рекорд или мастерский норматив, то тренер обязателен. Если бегаете для здоровья — достаточно отслеживать пульсовые зоны.

Чем питаться во время 24-часового забега?

Необходим микс углеводов: быстро усваиваемые гели для моментального эффекта и комплексные супы для поддержания работы желудка на длинной дистанции.

Возможен ли такой результат без спецподготовки?

Нет. Рекорд России — это сумма лет упорного труда, отказ от вредных привычек и идеальный режим сна.

