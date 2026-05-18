Вызовет дикий голод и вечерние отеки: нехватка этого элемента в рационе раздувает тело

Утренний плюс на весах часто не имеет отношения к жировой ткани. Резкое изменение цифр за одну ночь — это движение жидкости, вызванное качеством сна, уровнем физической активности или составом вечернего меню. Рациональный подход помогает отличить реальный вес от временного отека.

Отёки

Движение против застоя жидкости

Длительное отсутствие активности провоцирует скопление жидкости в мягких тканях. Когда человек проводит весь день в сидячем положении, лимфатическая система замедляется. К вечеру это проявляется тяжестью в конечностях и следами от одежды. Чтобы вернуть тело в норму, не требуются изматывающие нагрузки. Достаточно обычной ходьбы или простых манипуляций, чтобы убрать бока и лишние объемы через активацию кровотока. Иногда тренировка сама по себе вызывает временный отек. После интенсивного занятия мышцы удерживают воду для восстановления поврежденных волокон. Это естественная реакция, которая проходит через 48 часов. Поэтому важно правильно выстроить процесс похудения, не паникуя из-за суточных колебаний веса.

"Мышечный отек после нагрузки — признак микротравм, необходимых для роста. Не путайте это с жиром. Организм просто защищает поврежденный участок", — объяснил специально для Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Влияние сна и гормонов

Дефицит сна заставляет тело переходить в режим накопления ресурсов. При недосыпе уровень гормонов стресса растет, что напрямую влияет на водно-солевой баланс. Организм начинает удерживать воду "про запас", что на утро превращается в лишние килограммы на дисплее весов. Вместо жестких ограничений в такие дни лучше сосредоточиться на восстановлении режима. Если постоянно игнорировать отдых, даже женственная фигура может скрыться за хронической отечностью. Стрессовые ситуации работают аналогично. Повышенное эмоциональное напряжение меняет вязкость внутренней среды. Часто люди пытаются "заесть" тревогу, выбирая вредные продукты, которые лишь усугубят ситуацию. Обилие сахара и скрытой соли в перекусах мгновенно связывает дополнительную жидкость.

"При стрессе организм удерживает натрий. Это защитная реакция. Пока вы не успокоитесь и не выспитесь, вода не уйдет", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Почему нельзя исключать соль

Резкое сокращение соли в рационе дает обманчивый эффект. Да, лишняя вода уходит быстро, но вместе с ней теряются важные минералы. Это приводит к усталости и головным болям. Гораздо эффективнее использовать метод, когда создается качественная тарелка для жиросжигания, где соблюден баланс белков и клетчатки.

Причина привеса Механизм действия
Избыток углеводов 1 грамм гликогена удерживает 3-4 грамма воды
Соленая пища Натрий задерживает жидкость в межклеточном пространстве
Тренировка Воспалительный процесс в мышцах требует воды

Разгрузочные дни на соках или кефире часто только вредят. Организм воспринимает резкий дефицит питания как угрозу и после завершения "диеты" аккумулирует жидкость с удвоенной силой. Стабильность меню гораздо важнее временных манипуляций с весом.

"Отеки часто возникают из-за дефицита белка в рационе. Кровь теряет способность удерживать жидкость в сосудах, и она уходит в ткани", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Ответы на популярные вопросы

Может ли вода прийти от интенсивного бега?

Да, это нормальная реакция на новый тип нагрузки. Ткани задерживают влагу для охлаждения и восстановления.

Нужно ли пить меньше воды вечером?

Важно распределять объем равномерно. Резкое ограничение питья заставит тело запасать каждую каплю.

Помогают ли бани убрать вес?

Сауна выводит воду, а не жир. Вес вернется сразу после первого приема пищи или стакана воды.

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, спортивный диетолог Игорь Королёв
Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы фитнес здоровье похудение правильное питание
