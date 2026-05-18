Артём Киселёв

Организму плевать на эту базу: почему тренеры массово отказываются от приседаний

Спорт

Классические приседания со штангой часто называют обязательным элементом тренировок. Однако для многих атлетов это упражнение становится источником травм, а не прогресса. Разбираемся, почему стандартный подход к базе требует пересмотра и чем заменить культовое движение без потери эффективности для мышц.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биомеханика против традиций

Приседание требует ювелирной точности в управлении телом. Длинная бедренная кость при короткой голени превращает подъем штанги в борьбу за равновесие. В такой позиции корпус неизбежно заваливается вперед. Основную работу начинает выполнять поясница, а не целевые группы мышц. Организм реагирует на нагрузку, а не на принадлежность упражнения к золотому списку пауэрлифтинга.

Многие атлеты тратят месяцы на постановку техники, игнорируя хруст в коленях и дискомфорт. Если пропорции тела не созданы для классики, риск перегрузки связочного аппарата перевешивает потенциальную выгоду. Для формирования атлетичного силуэта важнее создать тренировочный стимул, который не разрушает суставы. Часто биомеханика ходьбы и базовых движений дает больше информации о готовности к весам, чем вера в универсальность штанги.

"Классический присед требует идеальной мобильности голеностопа. Если ее нет, нагрузка уходит в позвоночник. Это неоправданный риск для любителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Ограничения по состоянию здоровья

Современный образ жизни оставляет отпечаток на осанке. Грыжи, протрузии и искривления позвоночника встречаются у большинства посетителей залов. Осевая нагрузка при сдавливании межпозвоночных дисков может спровоцировать обострение. Вместо приседаний стоит обратить внимание на мышцы кора, которые должны стабилизировать таз. Без крепкого центра приседать с весом опасно.

Часто боли в нижней части спины связаны с дефицитом тонуса задней цепи. В таких случаях ягодичный мостик станет более безопасным и эффективным инструментом восстановления. Работа в тренажерах позволяет изолировать мышцы ног, исключив опасное давление на позвоночный столб. Это рациональный выбор для тех, кто пришел в зал за здоровьем, а не за медалями на помосте.

Присед со штангой Тренажер (жим ногами)
Высокая осевая нагрузка Минимальное давление на спину
Требует долгого обучения Понятая техника для новичка
Сложная координация Фокус на целевых мышцах

Альтернативные методы нагрузки

Жим ногами в платформе или гакк-присед позволяют контролировать траекторию движения. Мышцы получают необходимый объем напряжения без риска потерять равновесие. Если цель заключается в гипертрофии, то тренажеры выигрывают за счет возможности работать до отказа. Стабилизаторы не подведут раньше, чем устанут целевые группы.

Для тех, кто тренируется дома, важно понимать, что упражнения для талии и ног можно выполнять с собственным весом. Выпады, болгарские сплит-приседания и работа с эспандерами дают отличный тонус. Отсутствие штанги на плечах не делает тренировку менее ценной. Главное — регулярность и контроль ощущений в теле.

"При реабилитации мы вообще убираем осевые нагрузки. Присед в колодце или выпады работают гораздо мягче для суставов", — подчеркнул инструктор по ЛФК Андрей Соловьев.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли приседать, если болит спина?

Нет, при наличии болей в пояснице осевую нагрузку следует исключить до постановки диагноза. Замените приседания на жим ногами или упражнения лежа.

Можно ли накачать ноги без штанги?

Да, мышцы реагируют на механическое напряжение и метаболический стресс. Тренажеры и выпады справляются с этой задачей не хуже свободного веса.

Как понять, что присед мне не подходит?

Если при попытке сесть глубоко пятки отрываются от пола, а спина сильно скругляется, значит, ваша антропометрия или гибкость не позволяют делать это безопасно.

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, инструктор по ЛФК Андрей Соловьев
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес советы здоровье тренировка
