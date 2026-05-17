Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Думают, что само пройдет: какая скрытая утренняя боль в ногах тайно ведет к тяжелой операции

Спорт

Ахиллово сухожилие выдерживает колоссальные перегрузки, но остается критически уязвимым узлом в биомеханике человека. Разрыв этой ткани часто становится финальной точкой в карьере атлета. Своевременное укрепление и правильная растяжка голени позволяют избежать инвалидизирующих травм и оперативного вмешательства.

Тренировка ног на улице
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Тренировка ног на улице

Механика повреждений и причины уязвимости

Ахилл соединяет икроножную и камбаловидную мышцы с пяточной костью. При прыжках давление на него может в несколько раз превышать вес тела человека. Основная проблема заключается в специфике питания ткани. Кровоснабжение сухожилий значительно слабее, чем у мышц. Поэтому коллагеновые волокна адаптируются к новым нагрузкам месяцами, в то время как мышечный корсет готов к прогрессу уже через неделю.

"Чаще всего ахилл подводит при резком старте или прыжке на фоне накопившейся усталости. Ткань теряет эластичность незаметно, и один неловкий шаг приводит к фатальному щелчку", — объяснил специально для Pravda.Ru инструктор по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Хроническое воспаление или тендинит возникает из-за систематического игнорирования боли. Ткань утолщается, становится рыхлой и теряет прочность. Приседать каждый день полезно для метаболизма, но без должного внимания к растяжке голеностопа это создает избыточное натяжение в нижней части ноги. Разрыв обычно происходит не в здоровом сухожилии, а там, где уже шли дегенеративные процессы.

Пять упражнений для защиты голеностопа

Для укрепления связочного аппарата необходимо сочетать силовую нагрузку и мобилизацию суставов. Эффективнее всего работают эксцентрические движения, когда мышца удлиняется под нагрузкой. Это заставляет организм перестраивать структуру коллагена, делая его плотнее.

Упражнение Основной эффект
Эксцентрический подъем Стимуляция обновления коллагена
Глубокий выпад Улучшение мобильности голеностопа

Первое движение — подъем на носки на краю ступени. Важна фаза опускания: она должна длиться не менее 3-5 секунд. Второе упражнение — растяжка с согнутым коленом. Это переносит акцент с икроножной на глубокую камбаловидную мышцу. Третий элемент — наклон к прямой ноге для проработки всей задней цепи. Если задняя поверхность бедра зажата, ахилл берет на себя лишнюю работу. Упражнения для ягодиц также помогают сбалансировать нагрузку.

"Статика эффективна только в острой фазе боли. Для долгосрочной защиты сухожилие должно уметь работать динамически, подобно пружине", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Четвертое упражнение — растяжка в выпаде, где задняя пятка стремится к полу. Пятое — самомассаж голени роллом. Это снимает спазмы, которые буквально стягивают сухожилие. Помните, что правильная планка требует контроля стоп, так как завал пятки во время статики перегружает связки голеностопа.

Техника безопасности и контроль нагрузки

Главный индикатор безопасности — отсутствие боли на следующее утро. Существует правило 24 часов: любой дискомфорт после тренировки должен исчезнуть в течение суток. Если скованность в пятке сохраняется дольше, интенсивность занятий нужно снижать. Безопасные тренировки в воде могут стать отличной альтернативой на время восстановления, так как водная среда минимизирует ударную нагрузку.

"Полный покой при болях в ахилле вреден. Сухожилие без нагрузки атрофируется еще быстрее, чем мышца. Нужна контролируемая работа без рывков", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли растягивать ахилл через острую боль?

Нет. Острая боль сигнализирует о микронадрывах. Растяжка в такой момент только увеличит зону повреждения и замедлит заживление.

Помогает ли бег укрепить сухожилия?

Бег укрепляет ткани только при постепенном увеличении дистанции. Резкий переход на бег с носка без подготовки икр часто становится причиной тендинита.

Какая обувь безопаснее для связок голени?

Обувь должна иметь достаточную поддержку свода стопы и умеренную амортизацию. Плоская подошва без каблука при наличии плоскостопия перегружает заднюю часть голени.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Рекордный рост ОСАГО: новичкам выставляют счета свыше 25 тысяч рублей за полис ОСАГО
Депозиты против квартир: куда сейчас выгоднее вложить деньги и не потерять капитал
Потратили 7,5 миллиона евро и отпустили даром: звездный футболист объявил об уходе из московского клуба
Опасные БАДы с маркетплейсов: как распознать подделку по номеру СГР быстро и точно
Забытые рецепты предков: как сегодня используют кору осины при хронических недугах
Психологи поддержали шахматы в школе: эффект может превзойти даже уроки математики
Сейчас читают
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Еда и рецепты
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Садоводство, цветоводство
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
Вдвое эффективнее бега: какое домашнее действие мгновенно запускает жиросжигание
Гемоглобин в норме, а сил нет: какой скрытый дефицит заставляет женщин весной засыпать на ходу
Забудьте о пахучих метках: это вещество поможет мягко очистить дом и не спровоцировать стресс у питомца
Вместо Бали и Таиланда: зачем лететь в Лаос и сколько стоят туры для россиян
Превращают в провинциалку: от каких 6 популярных летних вещей нужно немедленно очистить шкаф
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Неожиданное сочетание творога, риса и яблок: как приготовить запеканку, которая тает во рту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.