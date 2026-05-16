Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Ковалёв

Порочный круг тренировок: какие упражнения разрушат ваш опорный аппарат при плоскостопии

Спорт

Спортзал порой скрывает опасности, о которых тренеры предпочитают молчать. Обычный присед или марафонская пробежка способны превратиться в билет до кабинета хирурга, если пренебречь анатомией собственных стоп. Разбираемся, как незаметное на первый взгляд нарушение биомеханики разрушает опорно-двигательный аппарат.

Мужчина делает становую тягу
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина делает становую тягу

Деформация Хаглунда: невидимый враг атлета

Название звучит как вердикт персонажа из темного фэнтези. На деле — костный нарост в зоне крепления ахиллова сухожилия. Шишка на пятке доставляет мучительную боль и требует долгого лечения. Проблема в том, что кость не растет "просто так".

Организм всегда реагирует на перегрузки. Если стопа не амортизирует удар, сухожилие постоянно натягивается, травмируя надкостницу. Результат — защитная реакция в виде нароста. Это не случайность, а системный сбой биомеханики.

"Наросты в области пятки — это всегда следствие хронического перенапряжения. Если пациент ежедневно дает ударную нагрузку на стопу с дефектом свода, организм пытается укрепить 'слабое звено' костной тканью. Это порочный круг, который не разорвать покоем — нужно исправлять биомеханику движения", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему плоскостопие меняет механику суставов

Многие живут с диагнозом "плоскостопие" и даже не подозревают, как это меняет работу всего тела. Когда свод стопы опущен, исчезает естественная "пружина". Ударная волна при каждом шаге идет вверх — в голеностоп, колени и позвоночник.

Сравните это с ходьбой по бетону босиком: каждый шаг отдает в голову. При плоскостопии организм теряет способность эффективно гасить кинетическую энергию. Это прямой путь к дегенеративным изменениям суставов, что подробно обсуждают эксперты, изучающие состояние стоп при нагрузках.

Параметр Здоровая стопа
Амортизация Активная (рессорная функция)
Распределение осевой нагрузки Равномерное по всей цепи
Риск деформаций Минимальный

Осевые нагрузки: зона критического риска

Приседания, становая тяга, прыжки — упражнения, которые при плоскостопии становятся "убийцами" суставов. Если стопа завалена внутрь, колени неизбежно смещаются к центру. Это создает избыточный торсионный момент, разрушающий хрящевую ткань.

"Ошибка новичков — игнорирование фундамента под ногами. Бег или тяжелые веса при деформации стоп — это эксплуатация неисправной техники. Пока ось движения не выровнена, любая тренировка лишь приближает хроническое воспаление", — констатировал в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Не стоит полагаться на советы из сети, как сбросить лишний вес через интенсивные нагрузки, не пройдя предварительное тестирование у специалиста по ЛФК или ортопеда. Безопасность начинается с диагностики, а не с покупки абонемента.

"Восстановление начинается с коррекции паттерна шага. Любое упражнение, претендующее на оздоровление, должно строиться вокруг правильной опоры. Игнорировать плоскостопие при работе с весами — значит сознательно идти на травму", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о плоскостопии и спорте

Можно ли исправить плоскостопие в зрелом возрасте?

Полное исправление костной структуры невозможно, однако купирование симптомов и укрепление поддерживающих мышц реально через курс ЛФК.

Всегда ли приседания запрещены при плоскостопии?

Нет, при использовании супинаторов и постановке стоп под присмотром тренера можно адаптировать большинство упражнений.

Как понять, что нагрузка перешла допустимую грань?

Появление стойкой боли в пятке, коленях или пояснице после тренировки говорит о том, что компенсаторные механизмы организма истощены.

Нужно ли носить ортопедические стельки в зале?

В большинстве случаев — да, они помогают стабилизировать свод стопы и перенаправить векторы нагрузок правильно.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Артём Ковалёв
Ковалёв Артём Владимирович — инструктор по реабилитационному фитнесу с 17-летним стажем. Учит безопасному восстановлению движений после травм.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы фитнес здоровье тренировки
Новости Все >
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Упрощение логистики для родителей возвращает спрос на отдых в Абхазии
Загадочное украшение: Вера Брежнева намекнула на перемены в личной жизни в Каннах
Непростые годы режиссёра: почему Данила Козловский отказался впадать в депрессию
Кабмин упростил доступ выпускников колледжей на рынок труда
Тайное стало явным: кто покорил сердце Полины Гагариной после громкого расставания
Конец эпохи селекции? Китай запускает массовое тиражирование элитных животных
Тихая экспансия: почему черная вдова обживает садовые участки Подмосковья
Генпрокуратура усиливает надзор за воинским учетом: приказ ужесточает отчетность
Афганистан предложил кадровое партнёрство
Сейчас читают
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Садоводство, цветоводство
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Последние материалы
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Нейросети против нарушителей: как камеры начнут списывать деньги за отсутствие ОСАГО
Порочный круг тренировок: какие упражнения разрушат ваш опорный аппарат при плоскостопии
Упрощение логистики для родителей возвращает спрос на отдых в Абхазии
Опасные метаморфозы: когда привычная родинка становится поводом для немедленного визита к врачу
Прощайте, обменники: как новое решение в Турции избавляет россиян от наличных и лишних трат
Загадочное украшение: Вера Брежнева намекнула на перемены в личной жизни в Каннах
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Умнее, чем сахар: как пара крупинок соли полностью меняют вкус горького кофе
Непростые годы режиссёра: почему Данила Козловский отказался впадать в депрессию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.