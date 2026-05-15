Долгая планка убивает спину, а не качает пресс — гарвардские учёные назвали безопасный лимит

Стоять в планке по три минуты — аттракцион для хвастовства, а не путь к здоровью. Новое исследование нанесло сокрушительный удар по фанатам затяжных изометрических марафонов. Оказывается, запредельная выносливость в этом упражнении часто коррелирует не со стальным прессом, а с хроническими болями в пояснице. Организм просто включает режим компенсации: когда целевые мышцы выдыхаются, нагрузка "стекает" на связки и межпозвоночные диски.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина занимается дома

Прожарка мифов: почему время против вас

Многие верят: чем дольше дрожат колени в планке, тем быстрее прорисуются "кубики". Это заблуждение. Планка — это изометрия, её задача — научить систему стабилизировать позвоночник. Как только техника плывет, упражнение превращается в медленную казнь для суставов. Ученые из Гарварда и Нью-Йоркского университета единодушны: любой подход дольше 60 секунд бессмысленен. После этой отметки начинается борьба за выживание, а не работа над формой живота. Часто люди с больной спиной стоят в планке дольше здоровых — они просто привыкли "висеть" на скелете, игнорируя мышцы.

"Длительное удержание планки при наличии усталости — это прямой путь к микротравмам. Если ваш пресс не держит нагрузку, её забирает поясничный отдел, что только усугубляет проблемы с осанкой", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru тренер по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.

Важно понимать разницу между спортивным достижением и физиологической пользой. Чтобы по-настоящему укрепить кор, достаточно коротких импульсов. Исследования ЭМГ подтверждают: максимальная активация волокон происходит в первые секунды, а затем планомерно затухает, уступая место "грязной" технике.

Золотая формула: 10 секунд против 2 минут

Доктор Стюарт Макгилл, легенда биомеханики, предлагает революционную схему: 10-секундные сеты с максимальным напряжением. Вы выжимаете из мышц всё за короткий срок, отдыхаете и повторяете. Это безопаснее и эффективнее, чем унылое провисание над ковриком. Такой подход позволяет избежать типичных ошибок новичков, которые бросают спорт из-за болей и отсутствия прогресса.

Параметр Классическая планка (2+ мин) Метод Макгилла (10 сек) Нагрузка на позвоночник Критическая (при усталости) Минимальная КПД для мышц кора Падает после 40-й секунды Максимальный (пиковая активация) Риск грыж и протрузий Высокий Отсутствует

"Для качественного результата достаточно выполнить 3-5 подходов по 10-20 секунд. Главное — сознательно напрягать ягодицы и пресс, словно вы ждете удара в живот", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по функциональному тренингу Максим Егоров.

Анатомия идеальной статики

Техника — это всё. Прямая линия от пяток до макушки. Локти строго под плечевыми суставами. Шея — продолжение спины, взгляд в пол. Как только таз пошел вверх или поясница провисла "гамаком" — упражнение окончено. Пытаться перестоять таймер в такой позе — значит сознательно вредить себе. Даже простые микродвижения принесут больше пользы, чем кривая планка.

"Стабильность позвоночника обеспечивается не временем удержания позы, а способностью мышц своевременно реагировать на нагрузку. Короткие сеты гораздо лучше тренируют этот навык", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор ЛФК Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о планке

Поможет ли планка убрать жир с живота?

Нет. Планка укрепляет мышцы под жировой прослойкой, но не сжигает её. Для этого нужен дефицит калорий и кардионагрузки.

Можно ли делать планку каждый день?

Да, если вы придерживаетесь коротких интервалов. Мышцам стаба нужно время на восстановление, поэтому лучше тренироваться 3-4 раза в неделю.

Что делать, если в планке болит поясница?

Немедленно прекратить. Боль сигнализирует о том, что пресс выключился, и нагрузка ушла в позвоночник. Проверьте технику или сократите время удержания.

Какая планка лучше: на локтях или на прямых руках?

На локтях сложнее для кора, на прямых руках — выше нагрузка на плечевой пояс. Чередуйте их для гармоничного развития.

Читайте также