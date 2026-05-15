Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Гусева

То, о чём молчат фитнес-блогеры — две минуты в день, и попа оживает, а целлюлит сдаётся без боя

Спорт

Сидячий образ жизни превращает наши ягодицы в пассивный амортизатор, который со временем забывает свои прямые обязанности. Когда главная мышечная группа тела выключается из работы, нагрузка жестко "бьет" по пояснице, перекашивает таз и даже провоцирует появление ранних морщин из-за нарушения осанки. Вернуть тонус можно без штанги и тренажерных залов. Ходьба на ягодицах — забытая, но мощная техника, которая за две минуты в день реанимирует метаболизм и подтягивает силуэт.

Упругие ягодицы после тренировки
Фото: NewsInfo.Ru by Виктория Парамонова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Упругие ягодицы после тренировки

Биохакинг на полу: почему это работает

Ягодичные мышцы — это фундамент. Если они слабые, тело начинает "сыпаться" снизу вверх. Профессор Неумывакин продвигал ходьбу на ягодицах как универсальный способ активации малого таза. Это не просто фитнес, а жесткий лимфодренаж. При каждом "шаге" происходит механическое воздействие на ткани, что разгоняет застой крови лучше любых дорогостоящих процедур.

"Это упражнение — спасение для органов малого таза. Мы принудительно улучшаем кровообращение там, где при обычном сидении оно практически замирает", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Когда вы двигаетесь по полу, в работу включаются и глубокие мышцы пресса. Это помогает убрать выпирающий живот, так как таз принимает физиологически правильное положение. Организм перестает компенсировать слабость "низа" за счет прогиба в пояснице.

Техника "шага": как не наделать ошибок

Алгоритм кажется элементарным, но дьявол кроется в нюансах. Сядьте на ковер, выпрямите спину. Ноги можно слегка согнуть в коленях, если растяжка не позволяет держать их прямыми. Руки согните в локтях — они будут помогать удерживать баланс. Главное правило: двигайтесь за счет усилия ягодичной мышцы, а не инерции туловища.

Параметр Рекомендация
Количество шагов 20 вперед, 20 назад
Время выполнения 1-2 минуты ежедневно
Положение спины Строго вертикально, без наклонов

"Ошибка новичков — попытка помочь себе раскачиванием плеч. Эффективность падает в разы. Работайте изолированно тазом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Если во время занятий вы чувствуете дискомфорт, стоит сменить стратегию. Например, махи на четвереньках являются отличной альтернативой для тех, кому сложно держать спину на полу. Важно найти ту нагрузку, которая не вызывает боли в позвоночнике.

Результаты: от лимфодренажа до осанки

Через неделю регулярных "прогулок" по комнате кожа в проблемных зонах становится плотнее. Это эффект прямого микромассажа. Уходит лишняя жидкость, уменьшается отечность ног. Те, кто страдает от венозного застоя, заметят легкость — подобные микродвижения спасают ноги от тяжести ничуть не хуже аптечных мазей.

"Любое движение тазом стимулирует перистальтику кишечника. Это база для здорового пищеварения и чистоты кожи", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Для людей старшего возраста такая практика — способ поддерживать мобильность суставов без риска травм. Если классический фитнес противопоказан, можно начать с зарядки на стуле, постепенно переходя к упражнениям на полу. Главное — регулярность и отсутствие спешки. 

Ответы на популярные вопросы о ходьбе на ягодицах

Можно ли делать упражнение при грыжах в пояснице?

Только после консультации с врачом. В стадии обострения любые осевые нагрузки и трение запрещены. В период ремиссии упражнение может быть полезно для укрепления мышечного корсета.

Поможет ли это убрать целлюлит?

Да, за счет улучшения лимфотока и местного кровообращения. Ткани получают больше кислорода, а продукты распада выводятся быстрее, что визуально разглаживает кожу.

Нужно ли использовать коврик?

Обязательно. Не выполняйте упражнение на жестком голом полу, чтобы избежать натирания кожи и слишком сильного давления на тазовые кости.

Достаточно ли 2 минут в день?

Для активации кровотока — да. Но для серьезного изменения рельефа мышц это упражнение стоит комбинировать с другими видами активности и сбалансированным питанием.

Читайте также

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер Максим Егоров, инструктор ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Марина Гусева
Гусева Марина Алексеевна — инструктор по пилатесу с 15-летним стажем. Учит безопасной работе с корпусом, осанкой и мышечным балансом.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Темы фитнес здоровье упражнения
Новости Все >
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Популярный подсластитель, который считался безвредным, оказался жировой бомбой для печени
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену
Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Глэмпинги пустеют, отели завышают звёзды — в России наконец взялись за наведение порядка в туризме
Корзина на маркетплейсе обманывает кошелек: россияне теряют деньги и не сразу это замечают
Туристы бегут с пляжей Паттайи — вода там стала такой, что заходить в неё просто страшно
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Выгоняем незваных гостей: всего два аромата заставят муравьев покинуть ваш сад добровольно
То, о чём молчат фитнес-блогеры — две минуты в день, и попа оживает, а целлюлит сдаётся без боя
Антистресс-крупа: как булгур укрепляет нервную систему и защищает сердце
Она сама стирает свои следы: почему Янтарная комната не дается в руки ни спецслужбам, ни ученым
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вместо сухих огрызков — ведра плодов: как правильно полить и подкормить малину в мае для рекордного урожая
Популярный подсластитель, который считался безвредным, оказался жировой бомбой для печени
Великий китайский исход: какие автобренды навсегда покидают Россию в 2026 году
Кот по цене квартиры: названы 5 самых дорогих пород кошек в мире, за которые отдают миллионы
То, что везут из Японии сейчас, разойдётся быстрее горячих пирожков — вот какие модели захватили рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.