Артём Киселёв

Движение — это жизнь: как поддерживать форму, даже если нет сил на полноценный спорт

Забудьте про изматывающие марафоны и штурм тренажерных залов. Когда вам за пятьдесят, суставы начинают диктовать свои правила, а утренняя гимнастика часто превращается в испытание воли. Но организм требует движения. Выход есть — "офисная" классика, адаптированная под домашний уют. Пять упражнений, которые можно делать, не вставая со стула, разгонят кровь не хуже полноценной тренировки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Упражнения со стулом

"Кошка" на стуле: спасаем позвоночник

Это база. Сядьте ровно, стопы плотно в пол. Ладони на коленях. На вдохе толкайте грудную клетку вперед, раскрывая плечи. На выдохе — округляйте спину, втягивая живот. Позвоночник должен работать как живая пружина. Десять повторений в два-три захода вернут гибкость осевому столбу. Это движение критически важно для тех, у кого талия теряет форму не от возраста, а от статичного зажима мышц.

"При выполнении 'кошки' сидя важно не закидывать голову назад слишком резко. Мы работаем с грудным отделом, а не ломаем шею. Это упражнение отлично снимает компрессионную нагрузку, которая накапливается за часы сидения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Круги плечами против скованности

Плечевой пояс — зона самого высокого напряжения. Плавно поднимайте плечи к ушам, уводите назад и бросайте вниз. Рисуйте идеальный круг. Пять раз вперед, пять — назад. Регулярность здесь важнее интенсивности. Через две недели такой "микродозинга" нагрузки вы забудете о хрусте при повороте головы. Если же вы стремитесь к более серьезным результатам, помните, что после сорока мышцы требуют другой тактики и бережного отношения к связкам.

Упражнение Основной эффект
Кошка сидя Подвижность позвоночника и раскрытие легких
Подъем коленей Активация кровообращения в малом тазу
Алфавит стопой Профилактика отеков и укрепление голеностопа

Подъем коленей: включаем лимфодренаж

Никаких прыжков. Сидя прямо, медленно поднимайте правое колено вверх. Замрите на секунду. Опустите. Повторите левой. Двадцать раз в спокойном темпе заменяют легкую прогулку. Это движение помогает, когда нужно активировать метаболизм, особенно если привычное действие помогает потерять вес без лишнего стресса для коленных суставов.

"Подъем коленей сидя — это безопасная альтернатива маршу на месте. Мы включаем подвздошно-поясничную мыщцу и улучшаем венозный отток. Для людей 50+ это лучшая профилактика застойных явлений в ногах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Стопа-художник и скрутки корпуса

Вытяните ногу и начните "рисовать" в воздухе буквы алфавита стопой. От А до Я. Это ювелирная работа для мелких мышц и связок. После — переходите к скруткам. Скрестите руки на груди и плавно вращайте торс. Голова следует за телом, не обгоняя его. 15 повторений в каждую сторону "промажут" межпозвоночные диски. Медленный темп — ваша страховка от травм.

"Скручивания сидя гораздо безопаснее стоячих вариантов, так как таз жестко зафиксирован на сиденье. Это исключает паразитные движения и позволяет прицельно проработать косые мышцы живота", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Ответы на популярные вопросы о гимнастике сидя

Можно ли похудеть, делая упражнения только на стуле?

Сами по себе эти движения — не жиросжигатель. Но они улучшают лимфодренаж и тонус мышц, что визуально подтягивает фигуру и избавляет от отеков.

Сколько раз в день нужно повторять комплекс?

Идеальный график — короткая сессия на 5-7 минут каждые 2-3 часа. Это эффективнее, чем одна длинная тренировка раз в неделю.

Есть ли противопоказания для упражнения "Кошка"?

Острые боли в позвоночнике и грыжи в стадии обострения требуют консультации врача. В остальном — это щадящая нагрузка.

Нужна ли разминка перед такой гимнастикой?

Данный комплекс сам является разминкой. Просто начинайте движения с минимальной амплитудой, постепенно ее увеличивая.

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, инструктор по пилатесу Марина Гусева
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье тренировка упражнения долголетие физкультура
