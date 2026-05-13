Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Николай Лебедев

Инженерный прорыв: почему спортивные кроссовки будущего полностью состоят из мономатериала

Спорт

Индустрия спортивной обуви десятилетиями балансировала на грани технологического прогресса и экологической катастрофы. Современные кроссовки превратились в сложные инженерные конструкции, состоящие из десятков "несовместимых" компонентов. Попытка переработать такую обувь сегодня напоминает попытку разделить на атомы уже застывший бетон.

Бег в спортивных кроссовках
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бег в спортивных кроссовках

Революция одного материала

Институт Fraunhofer представил концепцию, которая может поставить точку в эпохе "неперерабатываемых" кроссовок. Вместо привычного симбиоза резины, различных пен и синтетического текстиля предлагается переход к "программируемому мономатериалу". Термопластичный сополиэфирный эластомер становится единственным сырьем для всего изделия.

"Спортивная обувь сегодня — это слоеный пирог из несовместимых полимеров. Разделить их после износа механически практически невозможно, поэтому кроссовки отправляются на свалку. Единый химический состав — это единственный шанс замкнуть цикл переработки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru химик Илья Сафронов.

Физика комфорта: как меняют структуру

Главный вызов для ученых — обеспечить разные свойства одного материала в разных частях кроссовка. Мягкость в пятке для гашения ударов и жесткость в носке для взрывного отталкивания достигаются исключительно изменением формы и архитектуры эластомера. Это требует работы на уровне функциональной биомеханики, где структура решает всё.

Характеристика Традиционные кроссовки
Компоненты Текстиль, пена, резина, пластик
Тип материала Смешанный, сложный
Переработка Почти невозможна

Испытания, проведенные совместно с гигантами индустрии вроде Puma, подтверждают: промышленные прессы и высокие температуры позволяют создавать из единого материала структуры, готовые к серьезным физическим нагрузкам. После износа такие кроссовки просто переплавляются без потери качества сырья.

"Вопрос сохранения структурной целостности мономатериала после первичного износа ключевой. Здесь важны не только свойства полиэфира, но и отсутствие микротрещин в структуре при восстановлении формы", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о создании мономатериальной обуви

Можно ли гарантировать такую же амортизацию, как у современных топ-моделей?

Да, за счет прецизионного формования внутренней пористой структуры эластомера можно имитировать любые показатели мягкости.

Сколько раз можно перерабатывать один и тот же кроссовок?

Теоретически количество циклов переработки для термопластичных эластомеров достаточно велико, если в цепочку не попадают другие примеси.

Когда такая обувь появится в магазинах?

Технология прошла лабораторные испытания и стадию проверки с крупными брендами, сейчас ведется подготовка к серийному внедрению.

Выдержит ли такая обувь марафонскую дистанцию?

Концепция ориентирована на сохранение всех характеристик профессиональной спортивной обуви, включая износостойкость полиэфирной основы.

"Идея создания замкнутого цикла в производстве спортивной экипировки требует изменения культуры потребления. Когда покупатель осознает, что его кроссовки не превратятся в мусор, а уйдут в производство новой пары, это кардинально меняет экономику бренда", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Читайте также

Экспертная проверка: химик Илья Сафронов, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, юрист Роман Лаврентьев
Автор Николай Лебедев
Лебедев Николай Сергеевич — тренер по бегу с 17-летним стажем. Техника, выносливость и подготовка к стартам разного уровня.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы техника экология
Новости Все >
Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу
Синоптики гадают на кофейной гуще? Назван срок, когда прогнозам ещё можно верить
Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика
Сейчас читают
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
Трамп готовит операцию Кувалда: Белый дом лжет о крахе Ирана ради новой бойни в море
Бесплатное золото для грядок: этот советский компост лучше любых покупных удобрений из магазина
Как зубы влияют на мозг: новое исследование шокирует
Хрустящий багет и сочная начинка: секрет горячей закуски, которая вкуснее любой пиццы
На Урале хотели взорвать 250 ядерных бомб: последствия проекта СССР скрывали десятилетиями
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Конец эры школьных парт: как технологии изменят систему образования к XXII веку
Игра света и тени: как превратить обычную квартиру в пространство с дворцовой глубиной
Фастфуд для разума подан: что на самом деле происходит с наши мозгом при постоянном доступе к ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.