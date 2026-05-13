Инженерный прорыв: почему спортивные кроссовки будущего полностью состоят из мономатериала

Индустрия спортивной обуви десятилетиями балансировала на грани технологического прогресса и экологической катастрофы. Современные кроссовки превратились в сложные инженерные конструкции, состоящие из десятков "несовместимых" компонентов. Попытка переработать такую обувь сегодня напоминает попытку разделить на атомы уже застывший бетон.
Институт Fraunhofer представил концепцию, которая может поставить точку в эпохе "неперерабатываемых" кроссовок. Вместо привычного симбиоза резины, различных пен и синтетического текстиля предлагается переход к "программируемому мономатериалу". Термопластичный сополиэфирный эластомер становится единственным сырьем для всего изделия.
"Спортивная обувь сегодня — это слоеный пирог из несовместимых полимеров. Разделить их после износа механически практически невозможно, поэтому кроссовки отправляются на свалку. Единый химический состав — это единственный шанс замкнуть цикл переработки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru химик Илья Сафронов.
Главный вызов для ученых — обеспечить разные свойства одного материала в разных частях кроссовка. Мягкость в пятке для гашения ударов и жесткость в носке для взрывного отталкивания достигаются исключительно изменением формы и архитектуры эластомера. Это требует работы на уровне функциональной биомеханики, где структура решает всё.
|Характеристика
|Традиционные кроссовки
|Компоненты
|Текстиль, пена, резина, пластик
|Тип материала
|Смешанный, сложный
|Переработка
|Почти невозможна
Испытания, проведенные совместно с гигантами индустрии вроде Puma, подтверждают: промышленные прессы и высокие температуры позволяют создавать из единого материала структуры, готовые к серьезным физическим нагрузкам. После износа такие кроссовки просто переплавляются без потери качества сырья.
"Вопрос сохранения структурной целостности мономатериала после первичного износа ключевой. Здесь важны не только свойства полиэфира, но и отсутствие микротрещин в структуре при восстановлении формы", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Да, за счет прецизионного формования внутренней пористой структуры эластомера можно имитировать любые показатели мягкости.
Теоретически количество циклов переработки для термопластичных эластомеров достаточно велико, если в цепочку не попадают другие примеси.
Технология прошла лабораторные испытания и стадию проверки с крупными брендами, сейчас ведется подготовка к серийному внедрению.
Концепция ориентирована на сохранение всех характеристик профессиональной спортивной обуви, включая износостойкость полиэфирной основы.
"Идея создания замкнутого цикла в производстве спортивной экипировки требует изменения культуры потребления. Когда покупатель осознает, что его кроссовки не превратятся в мусор, а уйдут в производство новой пары, это кардинально меняет экономику бренда", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.
