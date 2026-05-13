Инженерный прорыв: почему спортивные кроссовки будущего полностью состоят из мономатериала

Индустрия спортивной обуви десятилетиями балансировала на грани технологического прогресса и экологической катастрофы. Современные кроссовки превратились в сложные инженерные конструкции, состоящие из десятков "несовместимых" компонентов. Попытка переработать такую обувь сегодня напоминает попытку разделить на атомы уже застывший бетон.

Революция одного материала

Институт Fraunhofer представил концепцию, которая может поставить точку в эпохе "неперерабатываемых" кроссовок. Вместо привычного симбиоза резины, различных пен и синтетического текстиля предлагается переход к "программируемому мономатериалу". Термопластичный сополиэфирный эластомер становится единственным сырьем для всего изделия.

"Спортивная обувь сегодня — это слоеный пирог из несовместимых полимеров. Разделить их после износа механически практически невозможно, поэтому кроссовки отправляются на свалку. Единый химический состав — это единственный шанс замкнуть цикл переработки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru химик Илья Сафронов.

Физика комфорта: как меняют структуру

Главный вызов для ученых — обеспечить разные свойства одного материала в разных частях кроссовка. Мягкость в пятке для гашения ударов и жесткость в носке для взрывного отталкивания достигаются исключительно изменением формы и архитектуры эластомера. Это требует работы на уровне функциональной биомеханики, где структура решает всё.

Характеристика Традиционные кроссовки Компоненты Текстиль, пена, резина, пластик Тип материала Смешанный, сложный Переработка Почти невозможна

Испытания, проведенные совместно с гигантами индустрии вроде Puma, подтверждают: промышленные прессы и высокие температуры позволяют создавать из единого материала структуры, готовые к серьезным физическим нагрузкам. После износа такие кроссовки просто переплавляются без потери качества сырья.

"Вопрос сохранения структурной целостности мономатериала после первичного износа ключевой. Здесь важны не только свойства полиэфира, но и отсутствие микротрещин в структуре при восстановлении формы", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о создании мономатериальной обуви

Можно ли гарантировать такую же амортизацию, как у современных топ-моделей?

Да, за счет прецизионного формования внутренней пористой структуры эластомера можно имитировать любые показатели мягкости.

Сколько раз можно перерабатывать один и тот же кроссовок?

Теоретически количество циклов переработки для термопластичных эластомеров достаточно велико, если в цепочку не попадают другие примеси.

Когда такая обувь появится в магазинах?

Технология прошла лабораторные испытания и стадию проверки с крупными брендами, сейчас ведется подготовка к серийному внедрению.

Выдержит ли такая обувь марафонскую дистанцию?

Концепция ориентирована на сохранение всех характеристик профессиональной спортивной обуви, включая износостойкость полиэфирной основы.

"Идея создания замкнутого цикла в производстве спортивной экипировки требует изменения культуры потребления. Когда покупатель осознает, что его кроссовки не превратятся в мусор, а уйдут в производство новой пары, это кардинально меняет экономику бренда", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

