Силикон не нужен: 6 упражнений, которые приподнимут грудь и уберут складки в зоне подмышек

Спорт

Женская грудь лишена мышечной ткани внутри самих желез. Она состоит из жировой и железистой структуры, поэтому увеличить размер бюста с помощью упражнений физически невозможно. Однако регулярная работа над большой и малой грудными мышцами создает прочный каркас. Это приподнимает ткани и корректирует силуэт.

Анатомия и факторы формы

Железистая ткань отвечает за лактацию, а жировая определяет объем. Если в груди преобладает жир, то любая ошибка при похудении моментально отражается на размере декольте. Форма зависит от генетики, связок Купера и состояния кожного покрова. Упражнения направлены не на саму железу, а на мышечный фундамент под ней. Это позволяет избежать обвисания и улучшить плотность прилегающих зон.

"Грудные мышцы удерживают массу молочной железы. Если они в тонусе, визуально грудь выглядит выше на пару сантиметров. Это чисто механический эффект", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.

Эффект домашних тренировок

Занятия дома позволяют убрать жировые валики в области подмышек и улучшить кровоснабжение тканей. Это критически важно для сохранения эластичности кожи. Проработка малой грудной мышцы также помогает скорректировать силуэт без зала и облегчает работу дыхательной системы. Крепкий корпус обеспечивает раскрытие грудной клетки, что визуально добавляет объема даже при скромных природных данных.

Параметр Результат тренировок
Объем окружности Не меняется радикально
Высота посадки Увеличивается за счет тонуса
Плотность тканей Растет при системных нагрузках

Подготовка и разминка

Любая нагрузка на верхний плечевой пояс требует разогрева суставов. Начните с вращения кистей и локтей. Переходите к круговым движениям плечами. Резкие рывки головой запрещены. Только плавные наклоны. Сергей Пеньков подчеркивает, что неподготовленные связки — это прямой путь к травме плеча. Уделите разминке 7 минут, пока не почувствуете тепло в мышцах.

"Многие игнорируют разминку шеи и плеч, а потом жалуются на спазмы. Для грудных мышц критически важна подвижность лопаток", — объяснил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков специально для Pravda.Ru.

Емкие упражнения для тонуса

Отжимания остаются базой. В упоре лежа тело должно составлять прямую линию без прогиба в пояснице. Если классический вариант дается тяжело, работайте с колен. Локти направляйте назад под углом 45 градусов к корпусу. Это безопаснее для суставов и эффективнее для целевой зоны. Второе обязательное движение — жим гантелей или бутылок с водой лежа. Оно изолированно прорабатывает центр груди. Для глубокой стимуляции используйте изометрическое упражнение "Молитва". Сжимайте ладони перед собой на уровне груди в течение 20 секунд. Сила давления должна быть максимальной. Это позволяет построить тело мечты, избегая лишнего объема в руках. Дополните комплекс планкой для укрепления мышц кора.

"Изометрия — секретное оружие для женщин. Она не растит огромные мышцы, но делает их жесткими и выносливыми", — отметил в разговоре с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Проблему осанки решит упражнение "Лотос" с фитнес-резинкой. Растяжение амортизатора над головой и его опускание за спину включает мышцы, отвечающие за разворот плеч. Прямая спина мгновенно приподнимает грудь. Не забывайте про индивидуальные потребности организма и не тренируйте грудь ежедневно. Мышцам нужно 48 часов на восстановление.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли увеличить грудь на размер за месяц?

Нет. Упражнения воздействуют на мышцы под грудью, а не на саму железу. Можно лишь улучшить форму и подтянуть ткани.

Нужно ли надевать спортивный топ дома?

Обязательно. Без поддержки связки Купера растягиваются под весом железы во время прыжков и отжиманий, что ведет к птозу.

Помогут ли упражнения вернуть форму после кормления?

Они укрепят мышечную базу и улучшат тонус кожи, но не восполнят утраченный объем железистой ткани.

Экспертная проверка: тренер по силовому тренингу Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы фитнес
