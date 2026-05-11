Силикон не нужен: 6 упражнений, которые приподнимут грудь и уберут складки в зоне подмышек

Женская грудь лишена мышечной ткани внутри самих желез. Она состоит из жировой и железистой структуры, поэтому увеличить размер бюста с помощью упражнений физически невозможно. Однако регулярная работа над большой и малой грудными мышцами создает прочный каркас. Это приподнимает ткани и корректирует силуэт.
Железистая ткань отвечает за лактацию, а жировая определяет объем. Если в груди преобладает жир, то любая ошибка при похудении моментально отражается на размере декольте. Форма зависит от генетики, связок Купера и состояния кожного покрова. Упражнения направлены не на саму железу, а на мышечный фундамент под ней. Это позволяет избежать обвисания и улучшить плотность прилегающих зон.
"Грудные мышцы удерживают массу молочной железы. Если они в тонусе, визуально грудь выглядит выше на пару сантиметров. Это чисто механический эффект", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.
Занятия дома позволяют убрать жировые валики в области подмышек и улучшить кровоснабжение тканей. Это критически важно для сохранения эластичности кожи. Проработка малой грудной мышцы также помогает скорректировать силуэт без зала и облегчает работу дыхательной системы. Крепкий корпус обеспечивает раскрытие грудной клетки, что визуально добавляет объема даже при скромных природных данных.
|Параметр
|Результат тренировок
|Объем окружности
|Не меняется радикально
|Высота посадки
|Увеличивается за счет тонуса
|Плотность тканей
|Растет при системных нагрузках
Любая нагрузка на верхний плечевой пояс требует разогрева суставов. Начните с вращения кистей и локтей. Переходите к круговым движениям плечами. Резкие рывки головой запрещены. Только плавные наклоны. Сергей Пеньков подчеркивает, что неподготовленные связки — это прямой путь к травме плеча. Уделите разминке 7 минут, пока не почувствуете тепло в мышцах.
"Многие игнорируют разминку шеи и плеч, а потом жалуются на спазмы. Для грудных мышц критически важна подвижность лопаток", — объяснил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков специально для Pravda.Ru.
Отжимания остаются базой. В упоре лежа тело должно составлять прямую линию без прогиба в пояснице. Если классический вариант дается тяжело, работайте с колен. Локти направляйте назад под углом 45 градусов к корпусу. Это безопаснее для суставов и эффективнее для целевой зоны. Второе обязательное движение — жим гантелей или бутылок с водой лежа. Оно изолированно прорабатывает центр груди. Для глубокой стимуляции используйте изометрическое упражнение "Молитва". Сжимайте ладони перед собой на уровне груди в течение 20 секунд. Сила давления должна быть максимальной. Это позволяет построить тело мечты, избегая лишнего объема в руках. Дополните комплекс планкой для укрепления мышц кора.
"Изометрия — секретное оружие для женщин. Она не растит огромные мышцы, но делает их жесткими и выносливыми", — отметил в разговоре с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.
Проблему осанки решит упражнение "Лотос" с фитнес-резинкой. Растяжение амортизатора над головой и его опускание за спину включает мышцы, отвечающие за разворот плеч. Прямая спина мгновенно приподнимает грудь. Не забывайте про индивидуальные потребности организма и не тренируйте грудь ежедневно. Мышцам нужно 48 часов на восстановление.
Нет. Упражнения воздействуют на мышцы под грудью, а не на саму железу. Можно лишь улучшить форму и подтянуть ткани.
Обязательно. Без поддержки связки Купера растягиваются под весом железы во время прыжков и отжиманий, что ведет к птозу.
Они укрепят мышечную базу и улучшат тонус кожи, но не восполнят утраченный объем железистой ткани.
