Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Королёв

Вкусная аптека в чашке: как грамотно подобрать травяной сбор под конкретные цели организма

Спорт

Переход на альтернативные напитки позволяет не только снизить ежедневную нагрузку кофеина на нервную систему, но и получить дополнительные нутриенты. Использование травяных сборов становится способом мягкой корректировки состояний организма, будь то проблемы с качеством сна или пищеварительным трактом.

Чай
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чай

Ромашка: природный седатив

Ромашковый настой признан эффективным инструментом в борьбе с вечерним перенапряжением. Употребление напитка за 40 минут до сна способствует снижению тревожности и расслаблению мышечных волокон. Согласно исследованиям, он также снимает спазмы ЖКТ, воздействуя на нервные окончания внутренних органов.

"Ромашка не является панацеей, но отлично справляется с легкими формами психоэмоционального напряжения. Однако людям с аллергией на семейство астровых стоит проявлять бдительность при вводе напитка в рацион", — объяснила в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Мята: решение при дискомфорте в ЖКТ

Мятный настой — классическое средство для нормализации пищеварения. Он помогает при метеоризме, снимая напряжение гладкой мускулатуры. Если после ужина ощущается тяжесть, чашка мяты вернет чувство легкости.

Имбирь: иммунный щит

Корень имбиря обладает выраженным согревающим эффектом. Его употребление активирует локальный кровоток и способствует выработке тепла. Лимон и мед в сочетании с ним создают мощную поддержку для барьерных функций организма в сезон простуд.

"Имбирь — это сильный стимулятор, который нежелателен при обострении эрозивных процессов в желудке. Употребление его натощак может спровоцировать лишний стресс для слизистой", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Каркаде: контроль давления

Гибискус привлекает высоким содержанием антиоксидантов и вариативностью воздействия. Холодный каркаде работает как мягкий диуретик, способствуя снижению артериального давления. Горячий вариант, напротив, может тонизировать капилляры.

Напиток Основное действие
Ромашка Седативное, спазмолитическое
Иван-чай Обволакивающее, легкий тонус

Иван-чай: традиции и тонус

Иван-чай содержит дубильные вещества и слизи, которые мягко защищают оболочку ЖКТ. Это традиционный напиток, обеспечивающий восполнение дефицитов без содержания алкалоидов кофеина. Он гармонично вписывается в систему правильного питания.

"Кипрей отлично подходит для ежедневной ротации напитков. Его мягкое воздействие на организм делает его безопасной альтернативой для людей с повышенной возбудимостью нервной системы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о травяных чаях

Можно ли пить травяные чаи постоянно?

Большинство травяных сборов можно употреблять ежедневно, однако важно чередовать их, чтобы избежать накопительного эффекта определенных компонентов.

Все ли травы безвредны?

Нет, индивидуальная непереносимость и медицинские противопоказания существуют даже для самых безобидных на вид растений.

В какое время суток лучше пить чай из каркаде?

Каркаде оптимален в любое время: днем холодный вариант освежает, а теплый вечером помогает поддержать сосудистый тонус.

Может ли чай заменить воду?

Травяные настои являются частью водного баланса, но не могут полностью заменить чистую питьевую воду в течение дня.

Читайте также

Автор Игорь Королёв
Королёв Игорь Владимирович — спортивный диетолог с 18-летним стажем. Консультирует по питанию для тренировок, восстановления и контроля веса.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы здоровье правильное питание
Новости Все >
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Сейчас читают
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Садоводство, цветоводство
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красота и стиль
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Последние материалы
Второй шанс для маткапитала: правила возврата средств для повторного использования
Вкусная аптека в чашке: как грамотно подобрать травяной сбор под конкретные цели организма
Секрет лебединой шеи: как вернуть коже упругость за 5 минут в день
Нависшие веки и мешки под глазами? Этот массаж снимает каменную маску лица за минуты
Неофициальная посадка: как Юрий Гагарин на самом деле вернулся на Землю, и почему это стало тайной
Ловушка для экономных: почему гибрид может разорить вас на трассе и когда он реально выгоден
Последствия Чернобыля: как советские инженеры создали АЭС для тундры, но мир не был готов
3 шага к идеальной чистоте: как навсегда избавиться от скользкого налета в поилке животного
Скрытый найм или честный бизнес: где проходит граница, которую опасно переступать
Платежи за домофон: чья это зона ответственности и на что идут собранные средства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.