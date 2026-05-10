Артём Киселёв

Отложите шагомер — двигаться надо не так: почему стандарт в 10 000 шагов больше не работает

Миф о "десяти тысячах шагов" прочно укоренился в сознании миллионов. Мы привыкли следить за цифрами на экранах гаджетов, воспринимая их как единственный объективный показатель физического благополучия. Однако этот стандарт возник вовсе не в лаборатории, а в маркетинговом отделе японской компании во второй половине XX века. Реальные потребности организма в движении гораздо тоньше и зависят от текущего биологического возраста, образа жизни и накопительной усталости.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магическое число или рекламный ход?

История "золотого стандарта" началась в 1960-х годах в Японии. Производители первых шагомеров искали эффектную цифру для продвижения товара на рынке. Выбор пал на красивое круглое число, которое легко запоминалось и выглядело как амбициозная цель. Маркетинговое решение стало догмой, которую многие принимают за медицинскую рекомендацию.

"Статистические данные подтверждают, что положительные изменения в метаболизме и показателях сердца начинаются уже при шести-семи тысячах шагов. После десяти тысяч кривая пользы становится пологой, и прирост здоровья уже не столь очевиден", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Физиологические рамки: от 20 до 60+

Организм — это динамичная система, меняющая свои требования. Молодость нуждается в интенсивности, преклонный возраст — в бережном отношении к суставам.

Возрастная группа Рекомендуемая тактика
До 35 лет 8-12 тысяч шагов, акцент на интервалы
40-55 лет 7-9 тысяч шагов, обязательная силовая база
60+ 5-7 тысяч шагов, упор на регулярность

Для людей старшего возраста ходьба для похудения и поддержания сосудов должна быть строго дозирована. Важно избегать перегрузок, которые могут привести к воспалениям коленных суставов. Не забывайте о регулярном тренинге для сохранения мышечной массы.

"Для людей за шестьдесят главная задача — тренировка вестибулярного аппарата и сохранение мобильности суставов. Бег по асфальту здесь противопоказан. Спокойная ходьба по мягкому грунту в сопровождении палок для скандинавской ходьбы снимает до трети нагрузки с коленей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев.

Офисная гиподинамия: как выжить

Сидячая работа за компьютером блокирует кровообращение и замедляет обмен веществ, что приводит к застою в тканях. Даже если вы нахаживаете положенную норму вечером, это не компенсирует восемь часов неподвижности.

Внедрите микроперерывы "пять минут каждый час". Пройдитесь до кулера или выполните растяжку шеи — это запускает лимфодренаж, описываемый в материале о утренней зарядке. Совещания в движении, когда вы обсуждаете задачи на ходу по офису, способны ускорить метаболизм без изнурительных тренировок.

"Главная проблема офисных сотрудников — привычка воспринимать движение как наказание. Но стоит парковаться чуть дальше от входа или выходить на остановку раньше, как накопленная активность превращается в инструмент укрепления здоровья, не влияя на плотный график", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru тренер по бегу Николай Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о норме шагов

Всегда ли 10 000 шагов — это полезно?

Нет, избыточная активность при наличии травм или болей в коленях может навредить сильнее, чем отсутствие движения.

Как компенсировать отсутствие прогулок в течение дня?

Постарайтесь интегрировать микроактивность в рутину. Даже короткие перерывы на активность помогут избежать тихого демонтажа физической формы.

С чего начать, если раньше не было регулярных нагрузок?

С контроля самочувствия и постепенного увеличения дистанции. Не пытайтесь сразу достичь экстремальных значений.

Влияет ли темп ходьбы на пользу для сердца?

Да, интервалы с повышением темпа тренируют сердечно-сосудистую систему эффективнее, чем равномерная монотонная прогулка.

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
