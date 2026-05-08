Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Соловьёв

Тренажерный зал в 45 лет: с чего начать, чтобы не угробить суставы и сделать тело поджарым

Спорт

После 40 лет тело сталкивается с неизбежным уменьшением мышечного объема. Этот процесс заменяет плотные волокна мягкой жировой тканью. Чтобы сохранить подвижность и плотность скелета, необходимо радикально пересмотреть рацион и физическую активность. Семь проверенных тактик помогут остановить распад тканей.

Мужчина с женщиной бегают в парке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина с женщиной бегают в парке

Физическая нагрузка как фундамент

Организм избавляется от того, что не использует. Если мышцы не получают регулярного сопротивления, они атрофируются. Это не требует рекордов в тяжелой атлетике. Ходьба в интенсивном темпе на дистанции до 7 километров ежедневно создает необходимую базу. Постепенное добавление веса в рюкзак или использование утяжелителей превращает обычную прогулку в тренировку выносливости.

"В зрелом возрасте важно избегать чрезмерного тонуса. Гипертрофия, навязанная препаратами, нагружает сердце. Наша цель — крепость и гибкость", — подчеркнул специально для Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для сохранения функциональности тела идеально подходят силовые тренировки после 40 лет. Важно сочетать их с упражнениями на растяжку. Йога начального уровня или пилатес предотвращают отвердевание суставов. Это снижает риск переломов, которые часто случаются в почтенном возрасте из-за потери эластичности связок и хрупкости костей.

Питание против распада волокон

Белок является строительным блоком для регенерации клеток. В рационе людей старшего возраста часто наблюдается перекос в сторону углеводов. Для поддержания текущих кондиций требуется 1 грамм белка на килограмм веса. Если вы планируете укрепить кости и нарастить мышечный корсет, норму следует удвоить.

Источник ресурса Польза для организма
Жирная морская рыба Омега-3 защищает волокна от разрушения
Творог и птица Кальций и аминокислоты для плотности тканей

"Дефицит нутриентов после 50 лет приводит к саркопении. Простые прогулки уже не справляются с задачей сжигания жира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Необходимо очистить меню от провокаторов воспалений. Консервы, полуфабрикаты и избыток сахара задерживают воду и мешают росту мышечных волокон. Рафинированные масла и продукты из белой муки создают фон, на котором деградация тканей ускоряется. Минимизация этих продуктов — это прямой вклад в защиту здоровья.

Гормональный баланс и витамины

Контроль эндокринной системы становится обязательным ритуалом. После 40 лет рекомендуется регулярно проверять уровни тестостерона, эстрогена и тестостерона. Любой дисбаланс блокирует попытки организма восстанавливаться после нагрузок. Коррекция показателей проводится только под надзором профильного медицинского специалиста.

"Витамин D критически важен для координации движений и крепости скелета. Его нехватка делает тренировки малоэффективными", — отметил эксперт Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Отказ от вредных привычек — не морализаторство, а физиологическая необходимость. Никотин и алкоголь напрямую разрушают структуру белка. Если вы стремитесь к активному долголетию, исключение токсинов даст более заметный эффект, чем дорогостоящие добавки. Йога после 60 лет эффективно помогает справляться со стрессом, который также провоцирует мышечный распад.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли начать тренировки в 60 лет, если раньше не занимался?

Да, это возможно и необходимо. Главное — пройти полное медицинское обследование. Начинать следует с ЛФК или плавания, постепенно переходя к функциональным нагрузкам.

Нужно ли пить протеин пожилым людям?

Если из обычной пищи не получается добрать норму в 1 грамм на килограмм веса, протеиновые коктейли станут отличным подспорьем. Это удобный способ получить чистый белок без лишних жиров.

Как часто нужно посещать зал после пенсионного возраста?

Оптимальный режим — 2 или 3 занятия в неделю. Мышцам в возрасте требуется больше времени на восстановление, поэтому ежедневные тяжелые нагрузки могут навредить.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный финтес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Андрей Соловьёв
Соловьёв Андрей Валерьевич — инструктор ЛФК с 16-летним стажем. Реабилитация, восстановление движений и работа с хронической болью.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье долголетие правильное питание здоровый образ жизни
Новости Все >
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Коварство городского газона: почему короткая трава не гарантирует безопасности
Токсичный мусор в голове: что происходит с памятью при дефиците ночного отдыха
Дети начали записывать родителей на телефон: психологи увидели тревожный сигнал для семьи
Не только знания: что на самом деле мешает выпускникам успешно сдать ЕГЭ на высокие баллы
Ловушка на мангале: эксперты рассказали о скрытых угрозах жирного мяса и алкоголя
Ржавчина в двигателе: почему лечение симптомов без учета психики не приносит результата
Химический ожог вместо лечения: почему спирт и йод губительны для открытой раны
Сейчас читают
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Еда и рецепты
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Тренажерный зал в 45 лет: с чего начать, чтобы не угробить суставы и сделать тело поджарым
Минтай годами страдал зря: сочная рыба все это время пряталась за неправильной готовкой
Под прицелом объектива: на каком расстоянии системы ГАИ видят ваш автомобиль
Вашингтон устал от Киева: Рубио дал понять, что США готовы выйти из украинской игры
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Вода у берегов Петербурга перестала быть безопасной: залив душит рыбу и травит отдыхающих
Стиль перестал зависеть от цены: дорогой образ 2026 теперь собирают через фактуры и геометрию
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Зеленский теряет контроль над улицами: взрыв в Днепре стал сигналом опасного бунта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.