Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Егоров

Секрет легкого похудения: как победить гормональное ожирение и запустить метаболизм

Спорт

Сбросить вес одним махом — типичная ловушка сознания. Резкий старт обычно заканчивается таким же стремительным откатом. Настоящее преображение требует не героизма, а методичного выжигания старых привычек. О том, как обмануть гормоны и заставить жировые клетки сдаться без боя, рассказал Арман Ибраимов, основатель зала STRONGBOX.

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Жировой обмен против кортизола: почему вес стоит

В России часто встречается "стрессовое ожирение". Главный виновник — кортизол. Этот гормон превращает жировую клетку в крепость, запирая в ней воду. Бесполезно считать калории, если нарушен жировой обмен. Человек может есть как птичка, но продолжать пухнуть. Ключ к успеху — плавная корректировка рациона на дистанции в полгода. 3-5 кг в месяц — это оптимальный темп, который не вводит организм в транс.

"При стрессовом типе ожирения любая жесткая диета — это подливание масла в огонь. Организм, и так замученный кортизолом, начинает еще яростнее копить запасы. Сначала нужно успокоить систему через гормональный баланс и мягкое движение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Четыре фазы штурма: от знакомства до расшатывания

Арман Ибраимов выделяет четкую партитуру процесса. Первый акт — подготовительный. Месяц низких нагрузок, чтобы прощупать "слабые места". Здесь часто выясняется, что упражнения для спины нужны больше, чем беговая дорожка, ведь слабая спина — эхо неработающих ягодиц. Питание на этом этапе трогать нельзя.

Второй этап — учебно-силовой. В ход идут силовые тренировки с гирями и гантелями. Акцент на координацию и тяги. Вместо бега — ходьба после еды. В рационе аккуратно подрезают мучное и подключают БАДы: Омега-3 и L-карнитин становятся вашими союзниками.

"Для новичка важно не 'убиться' в зале, а научить мышцы работать в связке. Работа со свободным весом выстраивает биомеханику движений, что критически важно для защиты суставов при лишнем весе", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Третий этап — стрессовый. Это короткий, яростный рывок. Высокие нагрузки заставляют тело адаптироваться на пределе. Базовое движение здесь — жим лежа. Вес должен начать таять. Наконец, четвертый этап — "расшатывание". Когда последние 3-5 кг стоят намертво, в игру вступают метаболические качели: калорийность рациона прыгает изо дня в день (2000 ккал сегодня, 1700 — завтра).

"Метод 'качелей' в калориях не дает метаболизму уснуть. Это безопасный способ ускорить метаболизм без использования сомнительной аптечной химии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Сравнение этапов подготовки

Период Главная задача
Подготовительный Поиск мышечных дисбалансов и адаптация
Учебно-силовой Укрепление связок и введение БАДов
Стрессовый Максимальное жиросжигание через интенсивность
Расшатывание Добивание последних килограммов через "качели"

Запомните: похудение — это не наказание за обжорство, а осознанный ремонт вышедшего из строя механизма. Если вы хотите быстрых результатов, вы получите быстрые разочарования. Домашний фитнес и прогулки — это фундамент, на котором Арман Ибраимов строит новую версию вашего тела.

Ответы на популярные вопросы о похудении

Почему я тренируюсь, а вес не уходит?

Скорее всего, высокий уровень кортизола держит воду в клетках. Нужно снизить интенсивность и проверить здоровье спины и гормональный фон.

Нужно ли сразу садиться на жесткую диету?

Нет. Резкое ограничение еды — это стресс, который заблокирует жиросжигание. Урезайте мучное плавно, начиная со второго месяца.

Какие упражнения самые эффективные для жиросжигания?

Базовые многосуставные движения: приседания, тяги и жимы. Они задействуют максимум мышечных групп.

Зачем нужны "калорийные качели"?

Чтобы организм не привыкал к однообразному дефициту и не замедлял обмен веществ, стремясь выжить на минимуме энергии.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Максим Егоров
Егоров Максим Сергеевич — тренер по функциональному тренингу с 16-летним стажем. Движение, координация и работа с телом.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Темы фитнес гормоны здоровье похудение
Новости Все >
Море требует спасения во Владивостоке: экологи и жители бьют тревогу из-за мазутных загрязнений
Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков
Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы
Война с разметкой: во Владивостоке жители вышли на тропу борьбы против абсурдных дорожных запретов
Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам
Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года
Телефон быстро садится и нагревается? Эксперты советуют срочно проверить приложения
Эксперты бьют тревогу: почему рост убыточных банков опасен даже при защите вкладов
Продовольственный десант из Хабаровска: местные продукты осадили чужие прилавки — и назад не собираются
Золотая жила потускнела: почему якутские строители теряют доходы при рекордных нагрузках
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Последние материалы
Смерть знакомого с детства вкуса: почему покупное молоко все чаще напоминает обычную воду
Лоза переживает морозы, от которых трещат деревья: сибирские сорта плодоносят без теплиц
Войны не будет: Трамп официально заявил об отказе от военного вторжения на Кубу
Между диванным философом и преданным другом: какого питомца лучше выбрать под ваш рабочий график
Звук как в Bentley, а цена втрое ниже: какой китайский кроссовер получил акустику Naim и обошел конкурентов
Прямиком к морю: как авиакомпании меняют маршруты для летнего отдыха россиян
Вы просто не знаете, чего он хочет: почему ваш крыжовник зеленеет, но отказывается давать урожай
Магия чистоты без электричества: почему акриловый моп убирает шерсть эффективнее пылесоса
Обама покусился на госизмену: разведка США поймала экс-президента на лжи о русском следе
Деньги исчезают не из-за цен: главная ошибка мешает накопить даже при высокой зарплате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.