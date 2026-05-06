Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Болит поясница после сидения? Это упражнение работает как смазка для позвоночника

Спорт

Сидячий образ жизни превращает позвоночник в неподвижную арматуру. Сутулость, зажимы в лопатках и ноющая поясница — это цена за часы в офисном кресле. Упражнение "кошка-корова" выступает в роли "смазки" для заржавевших суставов, возвращая телу естественную амплитуду без железа и изнурительных марафонов.

Домашняя тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя тренировка

Анатомия движения: как это работает

"Кошка-корова" — это не просто физкультура, а инструмент сегментарной мобилизации. Позвоночник должен двигаться как волна, а не как единый негнущийся брус. Когда человек прогибает и выгибает спину, происходит мягкое растяжение глубоких мышц и "оживление" межпозвонковых дисков. Это критически важно, если спина ноет после рабочего дня.

Упражнение создает эффект насоса, улучшая питание тканей. Грудной отдел, который у большинства заблокирован из-за смартфонов, начинает "дышать". Правильное укрепление глубоких мышечных слоев через такие мягкие системы готовит тело к более серьезным нагрузкам без риска получить грыжу.

"Главная ошибка — пытаться сломать себя в пояснице. Движение должно распределяться равномерно по всей длине позвоночного столба, от копчика до макушки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Техника выполнения и типичные ошибки

Результат дает не количество повторений, а чистота исполнения. Важно синхронизировать движение с дыханием: вдох на прогибе ("корова"), выдох на округлении ("кошка"). Если пренебрегать техникой, можно не привести тело в тонус, а лишь нагрузить и без того напряженную шею.

Фаза упражнения Ключевой фокус
Кошка (выдох) Толкайте пол руками, максимально растягивая лопатки в стороны.
Корова (вдох) Тяните грудину вперед, а не просто роняйте живот вниз.

Многие используют это упражнение как способ коррекции осанки. Однако без контроля центра это бесполезно. Живот должен оставаться слегка подтянутым даже в фазе прогиба. Это создает "защитный мешок" для поясничных позвонков, предотвращая их защемление.

"Любая домашняя тренировка обязана начинаться с мобилизации. 'Кошка-корова' идеально подходит для активации кора перед тем, как вы начнете более интенсивные движения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Безопасность и противопоказания

Несмотря на кажущуюся простоту, "кошка-корова" требует осторожности при наличии патологий. Если поясница начинает 'гореть' или в ногу 'стреляет', выполнение нужно немедленно прекратить. Амплитуда должна быть комфортной — никакой работы через острую боль.

Для тех, кому сложно стоять на коленях, существуют модификации сидя или с опорой на стол. Это помогает избавиться от перегрузки нервной системы, не создавая лишнего давления на суставы. Помните: ваша цель — мягкий пилатес для здоровья, а не цирковой номер на гибкость.

"В игровых видах спорта мы используем это упражнение для разгрузки игроков после матчей. Оно снимает осевой спазм, но при грыжах в фазе обострения оно категорически противопоказано", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы

Сколько раз в день нужно делать это упражнение?

Для поддержки мобильности достаточно 8-10 циклов каждое утро или после долгого сидения. Главное — регулярность, а не объем.

Может ли это упражнение излечить остеохондроз?

Нет, упражнения не лечат дегенеративные изменения, но они помогают снять мышечный спазм и улучшить кровообращение, что значительно облегчает состояние.

Что делать, если болят запястья при опоре на пол?

Попробуйте выполнять упражнение с опорой на кулаки или используйте специальные упоры для отжиманий, чтобы снять избыточный изгиб в лучезапястном суставе.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы фитнес здоровье позвоночник
Новости Все >
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Ближний Восток
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
Парад Победы под угрозой дождя: синоптики предупредили о резком похолодании в столице
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Лук и чеснок в опасности: как распознать вредителей до потери урожая на грядке весной
Озеро не оставило даже костей: тайна исчезнувшего судна стала ещё страшнее после находки
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
Лимонное печенье, которое взрывается трещинами: секрет химии, о котором молчат кондитеры
7 мая: День радио, смерть Сальери и Чайковский
Гормональный бунт отменяется: секретный метод наладить связь между головой и телом за 15 минут
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.