Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

22 секунды, которые потрясли хоккей: Омск в слезах после жуткого провала на льду

Спорт

Драма на льду: камбэк "Локомотива"

Шестой матч серии между "Локомотивом" и "Авангардом" стал квинтэссенцией спортивного безумия. Ярославль стоял на краю пропасти, но вырвал жизнь в овертайме. Боб Хартли угадал с темпом, а Ги Буше оказался заложником собственной осторожности. На льду кипела не просто игра, а физиологическая война, где техника дыхания и умение терпеть стали важнее тактических схем.

Авангард Локомотив 30 марта
Фото: Официальный сайт ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"
Авангард Локомотив 30 марта

"В таких сериях малейшее отклонение от дисциплины — это крах. Игроки "Авангарда" во втором овертайме начали терять концентрацию, что закономерно привело к браку в передачах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Первые два периода "Авангард" диктовал свои правила. Максим Лажуа вонзил вторую шайбу на старте третьего отрезка, заставив трибуны поверить в финал омичей. Однако "Локомотив" не сломался. Парцелляция в игре ярославцев — короткие проходы, вбросы, давление на пятак — дала плоды. Максим Шалунов за 22 секунды перевернул мир, оформив дубль и переведя встречу в овертайм. Это не магия, а предельная концентрация баланса нутриентов и физической выносливости профессионалов.

"Работа на дистанции требует, чтобы атлет не просто "бежал", а правильно распределял ресурс. Ярославль сохранил свежесть, в отличие от соперника", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Развязка наступила во втором овертайме. Рушан Рафиков нашел пространство на чистом льду и отправил шайбу в девятку. Оборона "ястребов" рухнула под весом собственных ошибок. На кону — седьмой матч. Здесь не действует долголетие привычных схем — только характер.

Параметр Показатель
Итоговый счет 2:3 OT
Герой камбэка Максим Шалунов

"Седьмая игра всегда непредсказуема. Это проверка на дефицит калорий в нервной системе любого игрока", — отметил в беседе с Pravda. Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Ответы на популярные вопросы о хоккейных сериях

Почему камбэки случаются чаще в конце периода?

Усталость снижает фокус. Игроки совершают микроошибки в позиционировании, которые при высоком уровне мастерства соперника мгновенно превращаются в голы.

Насколько важна физика в овертайме?

Овертайм — это игра на истощение. Выигрывает тот, кто точнее перераспределяет нагрузки на мышечные группы и не теряет концентрацию на пятаке.

Влияет ли смена состава на результат?

Любая ротация меняет химию звеньев. Возвращение Чистякова добавило глубины, но сбило привычный тайминг в атаке "Авангарда".

Почему "Локомотив" давил до самой сирены?

Характер организации подкреплен системой подготовки. Они знали, что соперник "сядет" физически, поэтому продолжали синтез результатов через постоянное давление.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Данилов, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, спортивный диетолог Игорь Королёв
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы кхл хоккей
Новости Все >
Возвращение Мэла Гибсона: почему продолжение Страстей Христовых выйдет в двух частях
Творческая медитация: как Холланд и Зендея восстанавливаются после съёмочного дня
Пенсионные выплаты нацелились на новые высоты: как изменится ваш баланс к 2027 году
Духовная опора на передовой: мощи Серафима Саровского покинули монастырь ради военных
Мечта об ипотеке становится реальностью? Квартирный рынок готовит сюрприз для тех, кто ждал обвала
Опасные ошибки при самопомощи: как не навредить себе при острой зубной боли
Билет в кювет в яркой упаковке: как легальное средство из аптеки лишает прав и контроля над дорогой
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Сейчас читают
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Ближний Восток
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Недвижимость
Эффект пустой комнаты: как хранить сотни мелочей так, чтобы гости думали, что у вас идеальный порядок
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Вход в подземный мир или база НЛО? Само присутствие в этой долине вызывает первобытный страх
Вход в подземный мир или база НЛО? Само присутствие в этой долине вызывает первобытный страх
Последние материалы
Буква "G" — приговор вашему кошельку: 3 простые буквы на здании раз и навсегда изменят ваши расходы
22 секунды, которые потрясли хоккей: Омск в слезах после жуткого провала на льду
Ваша машина — лёгкая добыча: 2 минуты, чтобы сделать её неуязвимой для цифровых угонщиков
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Море и горы больше не в тренде: чем привлекают туристов труднодоступные карельские топи
Небесный бункер эгоиста: какой запретный секрет Гюстав Эйфель прятал от парижан на самом шпиле
Бюджетный хит или долговая яма? Честная смета расходов на Haval M6, о которой молчат в салонах
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Грядка превращается в кладовую урожая: правильный сорт даёт редис крупнее обычного вдвое
Умиление или эвакуация? Один укус этого колючего гостя гарантирует 99% смертности без прививки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.