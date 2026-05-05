Шестой матч серии между "Локомотивом" и "Авангардом" стал квинтэссенцией спортивного безумия. Ярославль стоял на краю пропасти, но вырвал жизнь в овертайме. Боб Хартли угадал с темпом, а Ги Буше оказался заложником собственной осторожности. На льду кипела не просто игра, а физиологическая война, где техника дыхания и умение терпеть стали важнее тактических схем.
"В таких сериях малейшее отклонение от дисциплины — это крах. Игроки "Авангарда" во втором овертайме начали терять концентрацию, что закономерно привело к браку в передачах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.
Первые два периода "Авангард" диктовал свои правила. Максим Лажуа вонзил вторую шайбу на старте третьего отрезка, заставив трибуны поверить в финал омичей. Однако "Локомотив" не сломался. Парцелляция в игре ярославцев — короткие проходы, вбросы, давление на пятак — дала плоды. Максим Шалунов за 22 секунды перевернул мир, оформив дубль и переведя встречу в овертайм. Это не магия, а предельная концентрация баланса нутриентов и физической выносливости профессионалов.
"Работа на дистанции требует, чтобы атлет не просто "бежал", а правильно распределял ресурс. Ярославль сохранил свежесть, в отличие от соперника", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Развязка наступила во втором овертайме. Рушан Рафиков нашел пространство на чистом льду и отправил шайбу в девятку. Оборона "ястребов" рухнула под весом собственных ошибок. На кону — седьмой матч. Здесь не действует долголетие привычных схем — только характер.
|Параметр
|Показатель
|Итоговый счет
|2:3 OT
|Герой камбэка
|Максим Шалунов
"Седьмая игра всегда непредсказуема. Это проверка на дефицит калорий в нервной системе любого игрока", — отметил в беседе с Pravda. Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.
Усталость снижает фокус. Игроки совершают микроошибки в позиционировании, которые при высоком уровне мастерства соперника мгновенно превращаются в голы.
Овертайм — это игра на истощение. Выигрывает тот, кто точнее перераспределяет нагрузки на мышечные группы и не теряет концентрацию на пятаке.
Любая ротация меняет химию звеньев. Возвращение Чистякова добавило глубины, но сбило привычный тайминг в атаке "Авангарда".
Характер организации подкреплен системой подготовки. Они знали, что соперник "сядет" физически, поэтому продолжали синтез результатов через постоянное давление.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.