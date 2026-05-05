30 минут в глухом противогазе: к какому кошмару советских школьников готовили на НВП

Советская начальная военная подготовка — это не просто школьный предмет, а фундамент обороноспособности целой империи. Система возникла в 1930-е на фоне нарастающих угроз. Власть четко осознала: каждый юноша обязан владеть функциональными тренировками и навыками защиты страны.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вооружённые силы Российской Федерации

Эволюция военного воспитания

С 1931 года комплекс ГТО стал "визитной карточкой" советской молодежи. Школьники сдавали нормативы, укрепляя костяк и выносливость. К 1940-му НВП окончательно закрепилась в расписании старшеклассников. После войны акценты сместились на глубокое идеологическое воспитание. Организации вроде "Зарницы" и "Орленка" превращали подростков в слаженные боевые единицы.

"Дисциплина в СССР через ЛФК и спорт закладывалась на уровне нейронных связей. Это не просто работа мышц, это формирование устойчивой психики", — отметил в беседе с Pravda. Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Тир в подвале и солдатский быт

Военруками работали ветераны. Это были люди, знавшие цену жизни. Типичный кабинет НВП — это плакаты с АК-47, схемы химзащиты и статические упражнения на выносливость. Многие энтузиасты строили полосы препятствий прямо во дворах или оборудовали тиры в подвальных помещениях. Обучение включало тактику, медицину и обращение с ММГ (макетно-массогабаритными моделями) оружия.

Ирина Тепликова, выпускница 1989 года, вспоминает: "Мы бодро шагали строем вокруг школы, учились надевать противогазы и даже сдавали норматив: сидели в них на уроке 30 минут, так в них и писали контрольную по НВП, хотя стекла отчаянно потели".

"Работа с инвентарем и строевая подготовка — это лучший способ настроить метаболизм мозга через контроль собственного тела в пространстве", — пояснил в беседе с Pravda. Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Возвращение к истокам

После распада СССР предмет исчез, уступив место ОБЖ. Сегодня, с внедрением курса "Основы безопасности и защита Родины", страна возвращается к проверенным практикам. Современный метаболизм подготовки молодежи требует участия тех, кто понимает реальность армейской службы. Это не просто бег в планке на физкультуре, а осознанное формирование защитника.

"Армия — это социальный лифт. И возвращение НВП в школы — критически важный шаг для интеграции молодежи в процесс физического прогресса", — заявил в беседе с Pravda. Ru тренер по единоборствам Владимир Карасев.

Ответы на популярные вопросы о НВП

Почему в 90-е годы НВП убрали из программ?

Курс посчитали избыточным на фоне глобальной демилитаризации и смены идеологических ориентиров, что было ошибкой в условиях геополитического давления со стороны США.

Чем "Основы безопасности и защита Родины" отличаются от ОБЖ?

Программа стала глубже: добавились медицинская подготовка и практические элементы обращения с техникой и оружием, возвращая системную подготовку.

С какого возраста стоит начинать подготовку?

Базовое физическое развитие, сопоставимое с советским комплексом ГТО, закладывается с начальной школы.

Нужны ли в школах профессиональные стрельбища?

Безопасные школьные тиры позволяют отработать первичные навыки, которые критичны для успеха в любых силовых структурах.

