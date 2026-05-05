14 млн россиян втихаря удлиняют отпуск: забытый советский тест легализует халяву

Реальная физика ГТО

Четырнадцать миллионов человек в России уже доказали свою выносливость, сдав нормативы ГТО. Цифра растет. Лавина желающих штурмует спортивные площадки. Но способна ли "уличная" физическая форма выдержать такой стресс?

Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы ГТО

Атлетологи скептичны. "Сразу говорю: человек "с улицы" сдать не сможет. Только если среди этих 100 людей будет одно дарование. Один человек может подтянуться, а другой — нет, потому что мало мышц от природы. Когда наверху ничего нет, а низ очень тяжелый. Много волокон на бедрах — это уже тяжесть", — объяснил советский и российский специалист по спорту, атлетолог Сослан Варзиев.

Бег — это чистая биомеханика. Вынос бедра, постановка стопы, расслабленные кисти. Лишнее напряжение в мышцах-антагонистах съедает драгоценный кислород. Те, кто тренирует быстрое кардио дома, понимают: техника важнее напора.

"Подготовка к ГТО требует мобилизации метаболизма через приседания и работу с весом собственного тела. Неподготовленный атлет рискует "сломаться" на старте из-за отсутствия базы", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

От штыка до пневматики

Стадион братьев Знаменских видел историю с 1905 года. Комплекс ГТО, запущенный в 1931-м, изначально был пропитан военно-прикладным смыслом. Наталья Светлакова из Государственного музея спорта объясняет: это была не просто физкультура, а школа выживания.

"Ситуация была сложная на международной арене, и поэтому комплекс ГТО также задумывался как подготовка перед службой молодежи в армии. Естественно, туда входили дисциплины, которые были связаны с военно-прикладными вещами, то есть это метание гранаты, ползание по-пластунски, преодоление полосы препятствий, бой на штыках — штыковые винтовки тогда были. Как отмечали многие ветераны Великой Отечественной войны, комплекс ГТО позволил им выжить в тяжелейших условиях", — подчеркнула Наталья Светлакова.

Эволюция вооружения Технические детали Винтовка ТОЗ-8 Однозарядная, калибр 5,6 мм, легендарная надежность. Пневматика (совр.) Тиры 10 метров, безопасность, доступность для массового спорта.

Оружие стало безопаснее, но дух остался. Надежда Королева из ДОСААФ отмечает: "Если ТОЗ-8 рассчитана была на стрельбу одним патроном, который каждый раз заряжали, вставляли сюда патрон, заряжали, делали выстрел, разряжали и снова вставляли патрон, то в ТОЗ-17 появилось место для того, чтобы вставить обойму".

Сегодня же вопрос поддержания формы до или после значка ГТО часто упирается в весенний рацион и грамотную стратегию трансформации фигуры.

"Работая со спортсменами, я часто вижу, как люди стремятся сбросить лишнее через упражнения для талии, забывая про общую выносливость. Это ошибка", — пояснил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Как получить заветный значок

Николай Валуев, посол ГТО, отмечает: комплекс прошел путь от драгметаллов 30-х годов до современных льгот при поступлении в вузы и дополнительных дней отпуска. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте GTO, пройти медицинское сито у врача и прийти по графику.

Главное — системность. Тело нужно подготовить, укрепив кор, проработав базу мобильности суставов. Не стоит забывать про психологический настрой — стратегия победы включает умение договориться с организмом, а не истощать его рывками.

"Результат зависит от того, как вы выстроили домашний фитнес. ГТО — это маркер вашей готовности к жизни, а не просто погоня за медалью", — сказал в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о ГТО

Где регистрироваться для участия?

Необходимо пройти регистрацию на портале gto. ru и получить уникальный идентификационный номер (УИН).

Кто выдает медицинский допуск?

Официальное заключение о готовности к нагрузкам выдает участнику лечащий врач: терапевт или педиатр.

Что нужно брать с собой на испытания?

Документ удостоверяющий личность, медицинскую справку, удобную спортивную форму и чистую сменную обувь.

Сколько всего возрастных ступеней в ГТО?

На текущий момент программа охватывает 18 возрастных групп, что позволяет сдавать нормативы людям разных поколений.

