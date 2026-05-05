Хрупкая школьница стерла в порошок мужиков: безумное 31 подтягивание рвет шаблоны

Абсолютный рекорд девятилетней чемпионки

Девятилетняя Алиса Загураева из Уфы буквально взорвала всероссийский финал "Народных игр ГТО". В "Сириусе" школьница не просто показала класс — она уничтожила конкуренцию, забрав золото во всех доступных дисциплинах. Министерство спорта Башкирии подтвердило: таких результатов в этой возрастной категории еще не видели. Девочка задала планку, до которой большинству фитнес-энтузиастов расти годами.

Фото: mos.ru

"Масштаб феномена Алисы в том, что девочка демонстрирует идеальный синергизм координации и силы. В таком возрасте важно не навредить связкам, но здесь мы видим великолепную базу для будущего атлетизма", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Цифры, которые пугают взрослых

Статистика Алисы — настоящий вызов для тех, кто ищет способы запустить жиросжигание или просто боится подойти к турнику. 31 подтягивание за 120 секунд, 91 отжимание, 76 "прессов" — это не просто физкультура, это спортивная агрессия в самом чистом виде.

Дисциплина Результат Алисы Подтягивания (2 мин) 31 раз Отжимания 91 раз Пресс (1 мин) 76 повторений

"Такой мощный кор требует ювелирной техники. Важно понимать, что без правильного питания даже такие нагрузки могут обернуться срывом обмена веществ."

"Многие взрослые пытаются копировать интенсивность детей, забывая об осанке. Часто классический пресс при неправильной технике дает лишь нагрузку на поясницу, а не на мышцы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьев.

Рост Алисы в физической подготовке подкреплен 210 см в прыжке и 10 подъемами переворотом. Это уровень, заставляющий серьезно задуматься о собственной лени.

"Результаты юной спортсменки впечатляют, но это следствие дисциплины, а не случайный всплеск. Такие показатели — результат планомерной работы над выносливостью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о ГТО

Зачем сдавать нормативы абитуриентам?

За "золотой", "серебряный" или "бронзовый" значок вузы начисляют дополнительные баллы при поступлении.

Какие бонусы дает сдача ГТО студентам?

Студенты могут претендовать на повышенную государственную академическую стипендию.

Могут ли работающие граждане получить выгоду от ГТО?

Официально трудоустроенные участники имеют право на налоговый вычет и дополнительные дни к отпуску.

Любой ли человек может попробовать силы?

Комплекс ГТО открыт для любого желающего вне зависимости от возраста, при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

