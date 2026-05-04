Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Ловушка для позвоночника: почему классический пресс делает живот больше при зажиме спины

Спорт

Живот выпирает, а любимые джинсы трещат по швам? Первая реакция любого — забиться скручиваниями до тошноты. Но стоп. Если ваш живот напоминает футбольный мяч, качать пресс может быть не просто бесполезно, а опасно. Вы не сжигаете жир, а буквально вбиваете свой позвоночник в землю, создавая избыточное давление там, где его быть не должно.

Пресс
Фото: unsplash.com by Jonathan Borba is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пресс

Тест на зажим: почему пресс не работает

Ваш живот может быть "выпяченным" не из-за лишних килограммов. Часто это результат мышечного бунта. Поясница становится жесткой, как стальной прут. В итоге позвоночник перестает сгибаться сегментарно. Тело просто не может "сложиться" правильно.

Простая проверка: лягте на спину. Попытайтесь медленно приподнять плечи. Если поясница тут же отрывается от пола или живот выталкивается вперед еще сильнее — поздравляем. У вас спазм задней группы мышц. Ваша спина заблокирована.

"Если человек с гиперлордозом начнет просто качать пресс, он добьется только одного — усилит давление на межпозвоночные диски. Живот при этом не уйдет, так как мышцы пресса просто выключены из работы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Механика обмана: куда уходит нагрузка

Когда поясница зажата, организм ищет обходной путь. Напряжение перекидывается на переднюю брюшную стенку. В итоге вы делаете скручивания, но пресс спит. Всю работу забирают на себя шея и сгибатели бедра. Это классический "холостой пробег" в спорте: усилий много, результата ноль.

В таком состоянии осанка превращается в катастрофу. Живот выталкивается вперед из-за внутрибрюшного давления. Вы пытаетесь бороться с объемом, но только усиливаете дисбаланс.

Здоровый пресс Заблокированная поясница
Позвоночник сгибается плавно Поясница работает как монолит
Живот втягивается при усилии Живот выпячивается "домиком"
Нагрузка в центре живота Боль в шее и пояснице

Чтобы перестать мучить спину, нужно сменить тактику. Вместо того чтобы давить на газ, нужно сначала разблокировать тормоза. Активный образ жизни начинается с базовой гигиены движений.

"Сначала мы снимаем спазм с квадратной мышцы поясницы, а только потом даем нагрузку. Без этого любой "пресс" - это просто риск получить грыжу", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

План спасения: что делать перед тренировкой

Забудьте о классических подъемах корпуса. Ваша цель — разбудить поперечную мышцу живота. Она работает как внутренний корсет. Если она спит, никакой пресс не спасет от выпирающего живота.

Алгоритм действий перед основным тренингом:

  • Расслабление: 5 минут на валике под поясницей. Просто дышите.
  • Активация: Упражнение "мостик". Слабые ягодицы перегружают спину.
  • Вакуум: Мягко втягивайте низ живота на выдохе. Представьте, что застегиваете очень узкие джинсы.

Только после этой подготовки можно переходить к планке. Но следите за тазом: он не должен провисать вниз. Если чувствуете, что спина "сломалась" — прекращайте. Это знак, что пора вернуться к дыхательным упражнениям и растяжке.

"Часто люди путают жир с отечностью или мышечным дисбалансом. Прежде чем убиваться в зале, стоит пересмотреть питание и режим отдыха, чтобы снять общее воспаление в тканях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Ответы на популярные вопросы о выпирающем животе

Почему живот растет, хотя я качаю пресс каждый день?

Скорее всего, вы создаете избыточное внутрибрюшное давление. При зажатой пояснице мышцы пресса не сокращаются, а просто выталкивают содержимое живота вперед. Вы качаете не мышцы, а создаете "пузырь".

Можно ли делать планку при выпирающем животе?

Только если вы держите нейтральную поясницу. Если таз провалился — вы не тренируете пресс, а добиваете свои позвонки. В таком случае лучше заменить планку на "вакуум".

Помогут ли скручивания убрать жир с живота?

Нет. Локального жиросжигания не существует. Скручивания укрепляют мышцы, но не сжигают жир. Для этого нужны дефицит калорий и общая активность.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, спортивный диетолог Игорь Королёв
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье упражнения позвоночник
Новости Все >
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной
Сейчас читают
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Новости Армении
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Последние материалы
Аромат, который разбудит всех: как приготовить эталонные фаршированные булочки
Лондон возглавил волну русофобии в Европе: британцы травят Россию по лекалам Оруэлла
Зона высокого риска: почему современные финансовые инструменты эффективнее домашних тайников
Красный эликсир страсти: список простых продуктов, которые заставляют тестостерон зашкаливать
Забудьте про дачу: 5 райских мест для пенсионеров, где можно отдохнуть по цене похода в магазин
Британия осталась без оружия до 2030 года: денег нет даже на дроны
Ваш ужин мечты обернется сепсисом: врач раскрыл, как экзотика бьет по ЖКТ и может убить
Атака США на Иран неизбежна: 40 боевых катеров Тегерана уже вышли на рубеж атаки
Нежные, как крылья бабочек, но выносливые, как сталь: цветы, которые радуют глаз все лето
Закрылась в ванной, испортила три ручки, пока муж не сменил их на сверхнадежные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.