Рельеф, заметный даже через плотную рубашку: это движение у скамьи построит атлетичные руки

Предплечья — это визитная карточка силы. Тонкие запястья при массивных бицепсах выглядят нелепо. Чтобы руки выглядели как стальные тросы, нужно перестать надеяться на "попутку" от базовых упражнений. Пора вводить точечную артиллерию. Только жесткий режим и правильные векторы нагрузки превратят ваши кисти в тиски.

Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка с гантелями для рук и плеч

Тактика раздува: лучшие упражнения

Начинаем с базы. Разгибание запястья на блоке одной рукой бьет точно в мышцы-разгибатели. Это верхний слой предплечья. Встаньте так, чтобы кулак был над роликом. Предплечье строго параллельно полу. Разгибайте кисть. Плавно возвращайте. Никаких рывков. Только чистая работа мышц.

Для тех, кто хочет объема, идеально подходит разгибание со штангой с упором о скамью. Упор отсекает читинг. Вся нагрузка уходит во внешнюю часть. На подъеме — жесткое сокращение. На опускании — максимальное растяжение. Это создает тот самый рельеф, который виден даже через рубашку. Такие упражнения требуют железной дисциплины в технике.

"Многие забивают на предплечья, считая, что они растут сами при становой. Это ошибка. Без изолированной проработки хват станет слабым звеном, и вы перестанете прогрессировать в базе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Статика и хват: секреты блинов

Хотите хват, который не разжать? Забудьте про комфорт. Удержание блинов — это ад для пальцев. Но есть хитрость. Берите два плоских блина вместо одного рельефного. Плоская поверхность скользит. Пальцам сложнее зацепиться. Мышцы горят сильнее. Эффект наступает быстрее.

Метод Эффект Рельефный блин Удобный хват, умеренная нагрузка Плоские блины Максимальное напряжение, развитие силы сжатия

Параллельно с силовой работой важно следить за тем, чтобы подготовка к лету не превратилась в изнурение. Баланс между статикой и динамикой — залог роста без травм.

Работа на блоках: постоянный тонус

Блочный тренажер — это киллер для мышц. В отличие от гантелей, трос не дает мышце расслабиться ни на секунду. Сгибания на блоке, особенно обратным хватом, включают плечелучевую мышцу. Это дает объем верхней части руки. Здесь нет "мертвых точек". Только постоянное давление.

"Работа на блоках позволяет контролировать вектор нагрузки. Если вы чувствуете, что техника плывет, значит, вес слишком велик. Предплечья любят объем и постоянство, а не разовые рекорды", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Для завершения тренировки используйте "молотки" на блоке. Смещение вектора вперед превращает упражнение в мясорубку для брахиорадиалиса. Это финальный аккорд. После него руки будут гудеть. Чтобы восстановиться, можно добавить восстановительный бег в дни отдыха.

Не забывайте про домашний фитнес для поддержания тонуса между походами в зал. Даже обычные скручивания с эспандером помогут сохранить результат. Правильный весенний рацион обеспечит мышцы ресурсом для гипертрофии. Без этого ваши тренировки мышц кора и рук пройдут впустую.

"Главная проблема новичков — читинг. Они раскачивают всё тело, чтобы поднять вес. В предплечьях это бесполезно. Либо вы фиксируете локоть, либо вы просто тратите время в зале", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о предплечьях

Как часто тренировать предплечья?

Дважды в неделю. Мышцы маленькие, но выносливые. Им нужно время на восстановление, но они быстро привыкают к нагрузке.

Нужны ли специальные грифы для запястий?

Нет. Блоки и обычные блины работают эффективнее за счет смены векторов и статической нагрузки.

Помогут ли предплечья в становой тяге?

Да. Сильный хват позволяет поднимать больше без использования лямок. Вы перестанете зависеть от аксессуаров.

