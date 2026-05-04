Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Рельеф, заметный даже через плотную рубашку: это движение у скамьи построит атлетичные руки

Спорт

Предплечья — это визитная карточка силы. Тонкие запястья при массивных бицепсах выглядят нелепо. Чтобы руки выглядели как стальные тросы, нужно перестать надеяться на "попутку" от базовых упражнений. Пора вводить точечную артиллерию. Только жесткий режим и правильные векторы нагрузки превратят ваши кисти в тиски.

Тренировка с гантелями для рук и плеч
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка с гантелями для рук и плеч

Тактика раздува: лучшие упражнения

Начинаем с базы. Разгибание запястья на блоке одной рукой бьет точно в мышцы-разгибатели. Это верхний слой предплечья. Встаньте так, чтобы кулак был над роликом. Предплечье строго параллельно полу. Разгибайте кисть. Плавно возвращайте. Никаких рывков. Только чистая работа мышц.

Для тех, кто хочет объема, идеально подходит разгибание со штангой с упором о скамью. Упор отсекает читинг. Вся нагрузка уходит во внешнюю часть. На подъеме — жесткое сокращение. На опускании — максимальное растяжение. Это создает тот самый рельеф, который виден даже через рубашку. Такие упражнения требуют железной дисциплины в технике.

"Многие забивают на предплечья, считая, что они растут сами при становой. Это ошибка. Без изолированной проработки хват станет слабым звеном, и вы перестанете прогрессировать в базе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Статика и хват: секреты блинов

Хотите хват, который не разжать? Забудьте про комфорт. Удержание блинов — это ад для пальцев. Но есть хитрость. Берите два плоских блина вместо одного рельефного. Плоская поверхность скользит. Пальцам сложнее зацепиться. Мышцы горят сильнее. Эффект наступает быстрее.

Метод Эффект
Рельефный блин Удобный хват, умеренная нагрузка
Плоские блины Максимальное напряжение, развитие силы сжатия

Параллельно с силовой работой важно следить за тем, чтобы подготовка к лету не превратилась в изнурение. Баланс между статикой и динамикой — залог роста без травм.

Работа на блоках: постоянный тонус

Блочный тренажер — это киллер для мышц. В отличие от гантелей, трос не дает мышце расслабиться ни на секунду. Сгибания на блоке, особенно обратным хватом, включают плечелучевую мышцу. Это дает объем верхней части руки. Здесь нет "мертвых точек". Только постоянное давление.

"Работа на блоках позволяет контролировать вектор нагрузки. Если вы чувствуете, что техника плывет, значит, вес слишком велик. Предплечья любят объем и постоянство, а не разовые рекорды", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Для завершения тренировки используйте "молотки" на блоке. Смещение вектора вперед превращает упражнение в мясорубку для брахиорадиалиса. Это финальный аккорд. После него руки будут гудеть. Чтобы восстановиться, можно добавить восстановительный бег в дни отдыха.

Не забывайте про домашний фитнес для поддержания тонуса между походами в зал. Даже обычные скручивания с эспандером помогут сохранить результат. Правильный весенний рацион обеспечит мышцы ресурсом для гипертрофии. Без этого ваши тренировки мышц кора и рук пройдут впустую.

"Главная проблема новичков — читинг. Они раскачивают всё тело, чтобы поднять вес. В предплечьях это бесполезно. Либо вы фиксируете локоть, либо вы просто тратите время в зале", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о предплечьях

Как часто тренировать предплечья?

Дважды в неделю. Мышцы маленькие, но выносливые. Им нужно время на восстановление, но они быстро привыкают к нагрузке.

Нужны ли специальные грифы для запястий?

Нет. Блоки и обычные блины работают эффективнее за счет смены векторов и статической нагрузки.

Помогут ли предплечья в становой тяге?

Да. Сильный хват позволяет поднимать больше без использования лямок. Вы перестанете зависеть от аксессуаров.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес тренировки упражнения
Новости Все >
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Брюссель добивает Лондон: у ЕС появился новый инструмент давления
Проснуться до извержения: учёные нашли способ договориться с самыми опасными горами Камчатки
Банки тормозят снижение ставок: какие факторы мешают кредитам стать доступнее
На страже порядка Студконтроль: почему во Владивостоке решили доверить осмотр стройплощадок студентам
Театр Ромэн в юбилейный сезон представит Цыганку Азу
Трамп уходит из Ирана не из-за победы: чего на самом деле боится администрация США
Невидимые нити муравейника: эта аномалия предсказывает катастрофу задолго до гибели колонии
Сахалин соединится с материком: мечта десятилетий становится реальностью после решения президента
Беспилотная революция при - 50: Якутия строит собственные дроны, которые не боятся арктического холода
Сейчас читают
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Экономика и бизнес
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Садоводство, цветоводство
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Туризм
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Рельеф, заметный даже через плотную рубашку: это движение у скамьи построит атлетичные руки
Брюссель добивает Лондон: у ЕС появился новый инструмент давления
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Проснуться до извержения: учёные нашли способ договориться с самыми опасными горами Камчатки
Банки тормозят снижение ставок: какие факторы мешают кредитам стать доступнее
На страже порядка Студконтроль: почему во Владивостоке решили доверить осмотр стройплощадок студентам
Театр Ромэн в юбилейный сезон представит Цыганку Азу
Трамп уходит из Ирана не из-за победы: чего на самом деле боится администрация США
Без ремня и без штрафа: последняя лазейка для непривязанных пассажиров
Невидимые нити муравейника: эта аномалия предсказывает катастрофу задолго до гибели колонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.