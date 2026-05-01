Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Николай Лебедев

Бег в планке против обычного бега: что быстрее сжигает жир и формирует пресс

Спорт

Бег в планке — это биомеханический коктейль, где статика опорных рук встречается с взрывной динамикой ног, создавая колоссальный метаболический отклик. В отличие от монотонной пробежки, это движение принуждает нервную систему синхронизировать работу кора, плечевого пояса и крупных мышечных групп бедер в едином ритме.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Организм превращается в единую силовую машину, где каждая секунда работы сжигает калории эффективнее, чем стандартный тип нагрузки, к которому тело успело адаптироваться годами.

Биомеханика выносливости: почему это работает

Бег в планке (или "альпинист") — это база функционального тренинга. Пока руки удерживают корпус в статике, создавая мощное изометрическое напряжение в трицепсах и дельтах, ноги совершают высокоинтенсивную работу.

Такой подход позволяет реализовать умное распределение нагрузки, при котором пульс взлетает в жиросжигающую зону без ударного воздействия на коленные суставы, характерного для классического бега.

"Бег в планке — это не просто махи ногами. Это тест на стабильность лопаток и контроль поясничного отдела. Если вы не держите "корсет", упражнение превращается в бесполезное дерганье, которое перегружает позвоночник вместо пресса", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Главный секрет эффективности кроется в активации глубоких мышц живота. Включается поперечная мышца, которая отвечает за плоский живот и поддержку внутренних органов. Регулярное выполнение упражнения создает правильную осанку, выравнивая положение таза относительно позвоночного столба.

Характеристика Значение упражнения
Тип нагрузки Смешанный (кардио + силовая)
Целевые зоны Пресс, плечи, квадрицепсы, кор
Расход калорий Высокий (до 10-12 ккал в минуту)

Техника "упора лежа": от контроля до результата

Для достижения эффекта важна не инерция, а контроль каждого сантиметра движения. Исходное положение — классическая планка на прямых руках. Ладони строго под плечевыми суставами. Тело вытянуто в прямую линию. Колено подтягивается к груди максимально близко за счет напряжения мышц пресса, а не за счет прыжка.

"При выполнении бега в планке многие забывают о дыхании. Задержка вдоха ведет к резкому скачку внутрибрюшного давления. Используйте ритмичный выдох на каждом подтягивании колена, чтобы снабжать мышцы кислородом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Такая биомеханика движений позволяет разогнать лимфоток и ускорить обмен веществ. Для новичков идеально подходит медленный темп, где акцент делается на осознанном сокращении мышц. Продвинутые атлеты используют взрывной стиль, превращая упражнение в мощный инструмент для выносливости.

Ловушки и ошибки: как не убить позвоночник

Типичная ошибка — "задирание" таза вверх или прогиб в пояснице. В первом случае нагрузка уходит с пресса на плечи, во втором — создается опасная компрессия позвонков.

Если запястья не выдерживают веса тела, можно использовать упоры для отжиманий или выполнять упражнение, опираясь на устойчивую скамью. Это снизит угол наклона и облегчит задачу без потери качества.

"Если у атлета есть проблемы с ЖКТ в стадии обострения, интенсивный бег в планке противопоказан. Повышенное давление в брюшной полости может спровоцировать рефлюкс", — рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Интеграция специфических алгоритмов работы легких помогает удерживать интенсивность на протяжении всего подхода. Правильный ритм: выдох — колено к себе, вдох — возврат. Это база, которая отличает профессиональную тренировку от хаотичного фитнеса, помогая телу развиваться как гармоничная система.

Ответы на популярные вопросы о беге в планке

Можно ли делать бег в планке каждый день?

Нет, мышцам кора и плечевого пояса требуется минимум 48 часов для восстановления. Оптимальный режим — 3-4 раза в неделю в рамках круговой тренировки.

Поможет ли это упражнение убрать жир только с живота?

Локального жиросжигания не существует. Бег в планке создает общий дефицит калорий и укрепляет мышечный корсет, что делает живот визуально более подтянутым.

Что делать, если болят запястья?

Попробуйте выполнять упражнение, опираясь на кулаки, или используйте специальные фитнес-петли. Также важно укреплять предплечья отдельными упражнениями.

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Николай Лебедев
Лебедев Николай Сергеевич — тренер по бегу с 17-летним стажем. Техника, выносливость и подготовка к стартам разного уровня.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы фитнес
Новости Все >
Сейчас читают
Новости спорта
Мир. Новости мира
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.