Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Контуры рук меняются заметно: 9 упражнений помогают убрать складки и сделать силуэт изящнее

Спорт

Эстетика верхней части тела часто упирается в одну досадную преграду, которую в кругах профессиональных атлетов называют "аксиллярными ловушками". Эти мягкие нависания в зоне подмышек способны испортить силуэт даже при отсутствии выраженного лишнего веса, превращая выбор открытого платья в настоящую тактическую головоломку.

Фото: unsplash.com by Alexandra Tran is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тренировка с гантелями

Анатомия вопроса: почему появляются складки

Появление кожных заломов и жировых депо в этой области редко бывает случайностью. Главный виновник — тотальный дефицит движения, характерный для "офисного" образа жизни. Когда мы часами сидим за компьютером, плечи непроизвольно уходят вперед, грудные мышцы укорачиваются и спазмируются, буквально выталкивая мягкие ткани наружу. Ситуацию усугубляет общая потеря тонуса, из-за которой внешний вид рук меняется не в лучшую сторону.

"Локального жиросжигания не существует — это база. Однако работа над осанкой и укрепление большой грудной мышцы создают тот самый каркас, который "натягивает" кожу и визуально устраняет нависания", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Генетический фактор также играет свою роль: у некоторых людей распределение тканей предопределено наследственностью. Но даже в этом случае разнообразие нагрузок позволяет минимизировать эстетические дефекты за счет улучшения микроциркуляции и тонуса глубоких слоев мышц.

Тренировочный план: отжимания и рельеф

Чтобы "пробить" проблемную зону, недостаточно просто махать руками. Требуется сочетание силового прессинга и функциональной работы. Техника упражнений здесь критически важна: при отжиманиях локти должны уходить под углом 45 градусов к корпусу, чтобы максимально задействовать мышечные волокна, прилегающие к подмышечной впадине.

Упражнение Целевой эффект
Отжимания от возвышенности Подтяжка нижней части грудных мышц
Обратная планка Раскрытие плечевого пояса и работа трицепса
Кикбэки с гантелями Устранение дряблости задней поверхности руки

Для тех, кто хочет получить форму даже после 40, специалисты рекомендуют внедрять в практику статические удержания. Планка на предплечьях с акцентом на выталкивание лопаток вверх активирует переднюю зубчатую мышцу, которая отвечает за плотное прилегание тканей в области ребер.

"В домашних условиях лучшим инструментом остаются вариации отжиманий. Это классические упражнения, которые включают в работу весь плечевой пояс и помогают сформировать плотный мышечный корсет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Питание как фундамент точеного силуэта

Ни одна тренировка не "сожжет" складку, если рацион перенасыщен скрытыми солями и простыми углеводами. Избыток натрия задерживает воду, из-за чего зона подмышек превращается в отечное депо. Чтобы запустить максимальный эффект в похудении, необходимо сместить фокус на качественный белок — основной строительный элемент для коллагеновых волокон, отвечающих за упругость кожи.

"Для поддержания тонуса тканей критически важен баланс аминокислот. Без достаточного количества белка тренировки приведут лишь к истощению мышц, а кожа в зоне подмышек станет еще более дряблой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно помнить, что восстановление мышечной массы - это долгосрочная инвестиция. Мышцы потребляют больше энергии даже в состоянии покоя, что помогает поддерживать дефицит калорий без изнурительных голоданий. Добавление клетчатки и чистой воды ускорит лимфодренаж, помогая телу избавиться от "лишней воды" в кратчайшие сроки.

Ответы на популярные вопросы о зоне подмышек

Можно ли убрать складки только массажем?

Массаж и лимфодренаж дают временный эффект за счет вывода жидкости, но не меняют структуру тканей. Без укрепления мышц нависания вернутся очень быстро.

Поможет ли бег избавиться от жира в этой области?

Бег помогает снизить общий процент жира в организме, что косвенно уменьшит и объем складок, однако для подтяжки кожи нужны именно силовые упражнения.

Связано ли появление складок с неудобным бельем?

Тесный бюстгальтер может механически перетягивать ткани, нарушая лимфоток и визуально усиливая проблему, но основной причиной всегда остаются мышечный тонус и процент жира.

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Максим Егоров
Егоров Максим Сергеевич — тренер по функциональному тренингу с 16-летним стажем. Движение, координация и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы фитнес здоровье похудение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.