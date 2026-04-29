Забытая мощь из СССР: 5 упражнений, которые сделают из вас атлета без дорогих абонементов

Современный фитнес превратился в парад высоких технологий. Пока залы обрастают мониторами, настоящая мощь прячется в пыльных методичках советской школы. Тяжелоатлеты СССР не знали слова "гаджет", но их тела были отлиты из стали. Эти атлеты использовали движения, которые сегодня незаслуженно забыты, хотя они на голову разбивают любые "умные" тренажеры.

Фото: Pravda.ru by Дмитрий Миронов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гакк-приседания: наследие "Русского льва"

Георг Гаккеншмидт — легенда мирового спорта, философ и чемпион, придумал способ превратить ноги в бетонные столбы. Штанга удерживается за спиной на вытянутых руках. Это заставляет квадрицепсы гореть, при этом нагрузка на позвоночник минимальна. Такой формат под силу даже тем, кто проводит тренировки дома без громоздких рам. Гакк-присед требует идеального баланса.

"Вместо штанги на плечах — вес за спиной. Это кардинально меняет вектор нагрузки. Поясница отдыхает, а ноги работают на 100%. Начинайте с пустого грифа, чтобы не потерять равновесие", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Сгибания Зоттмана: секрет мощных предплечий

Обычный подъем на бицепс — это скучно и малоэффективно для комплексного развития рук. Атлеты прошлого использовали сгибания Зоттмана: подъем гантелей ладонями вверх, а опускание — ладонями вниз. Это создает умное распределение нагрузки между бицепсом и предплечьем. Исчезает диспропорция, руки становятся визуально плотнее и сильнее.

Тяга и приседания Зерхера: работа на излом

Эдвард Зерхер придумал "обнимать" штангу, удерживая её в сгибах локтей. В СССР это движение стало культовым среди борцов. Оно объединяет в себе становую тягу и присед, заставляя мышцы кора работать в экстремальном режиме. Это не просто упражнение, это суровая проверка на прочность.

Характеристика Упражнения Зерхера Тренажер для ног
Амплитуда Естественная, многовекторная Фиксированная, заданная рельсами
Стабилизаторы Максимальное включение пресса и спины Выключены из работы

"Зерхер — это про функционал. Вы учитесь контролировать вес в неудобной позиции. Такое движение полезнее для жизни, чем любое изолированное разгибание в станке", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Прогулка колхозника: база выживания

Просто возьмите две тяжелые гири и идите. Это упражнение, которое американцы позже назвали "прогулкой фермера", было базой для развития приводящих мышц и стального хвата у советских силачей. Плечи растут сами собой, спина становится монолитной, а выносливость взлетает до небес.

Гиперэкстензия через козла: стальная спина

Советские залы не всегда имели профессиональные "римские стулья". Атлеты использовали обычного гимнастического козла. Ноги закреплялись, живот на снаряд, штанга на плечи. Медленные разгибания формировали здоровье спины и мощный "столб" вдоль позвоночника.

"Работа на гимнастическом козле с отягощением заставляет включаться глубокие мышцы-разгибатели. Это лучшая защита от протрузий и грыж при условии правильной техники", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru инструктор по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы

Почему старые упражнения эффективнее тренажеров?

Они заставляют тело работать как единый механизм. Тренажеры изолируют мышцы, что хорошо для бодибилдинга, но плохо для реальной физической силы и координации.

Безопасно ли делать тягу Зерхера новичку?

Только с минимальными весами. Упражнение требует подготовки связок и понимания того, как держать спину прямой под нагрузкой.

Можно ли заменить ими весь тренажерный зал?

Вполне. Эти пять движений перекрывают 90% потребностей атлета в силе, объеме и функциональной выносливости.

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Дмитрий Миронов
Миронов Дмитрий Алексеевич — тренер по силовой подготовке с 18-летним стажем. Работа с нагрузками, техника и долгосрочная форма.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
