Максим Егоров

Роковой выбор в спортзале: главная причина по которой лишние килограммы стоят на месте годами

Когда цель — похудение, вечный спор между сторонниками беговой дорожки и апологетами штанги разгорается с новой силой. Кардио или силовая нагрузка? Оба метода уничтожают лишние килограммы, подтягивают тело и меняют отражение в зеркале, но механизмы их работы кардинально различаются. Разберемся, какой инструмент выбрать, чтобы жиросжигание стало максимально эффективным.

Тренировка плеч

В чем разница между кардио и силовыми тренировками?

Кардио — это аэробный вид активности. Сюда входят бег, быстрая ходьба, велосипед и плавание. Эти занятия заставляют сердце биться чаще, а выносливость — расти. Организм активно расходует энергию прямо в процессе. Жировые запасы начинают таять, особенно если интенсивный комплекс длится более получаса.

Силовой тренинг работает на мышечную массу. Штанги, гантели и тренажеры создают нагрузку, при которой ткани получают микроповреждения. Восстановление делает их сильнее и плотнее. Это не просто коррекция фигуры, но и мощный рывок для обмена веществ, без которого долгосрочное снижение веса невозможно.

"Очень важно понимать, что при чрезмерной кардионагрузке без поддержки мышц организм может начать терять мышечную ткань вместо жира", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Как кардио помогает сжигать жир?

Главный козырь кардио — высокий расход калорий здесь и сейчас. Это доступный метод: не всегда нужен специальный инвентарь или тренажёрный зал. Однако есть и обратная сторона: без контроля питания и силовых упражнений тело рискует стать "дряблым" из-за потери мышц.

Для результата достаточно 3-5 сессий в неделю по 30-60 минут. Интервальный режим — чередование спринта и отдыха — позволяет сократить время занятия без потери эффективности. Такой подход часто используется, когда нужно вернуть форму в короткие сроки.

Силовые тренировки для сжигания жира

Силовые занятия запускают эффект "дожигания". Тело продолжает тратить энергию даже после того, как вы повесили штангу на стойки. Организм восстанавливает волокна, расходуя ресурсы в покое. Чем больше у человека мышц, тем выше его базовый метаболизм — печка, в которой сгорает жир.

"Силовой тренинг необходим для поддержания плотности тканей, что особенно критично при дефиците калорий", — подчеркнул эксперт по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Параметр Кардио Силовые
Расход калорий Высокий во время тренировки Высокий после тренировки
Влияние на мышцы Возможна потеря объема Укрепление и рост

Как выбрать между кардио и силовыми тренировками?

Выбирать что-то одно — тактическая ошибка. Лишь кардио поможет быстро сбросить цифры на весах, но качество тела может разочаровать. Чисто силовой подход сформирует рельеф, но путь к заветной стройности будет долгим. Идеальный сценарий — комбинация. Это создает устойчивый результат и укрепляет здоровье спины и сердечно-сосудистой системы.

"Начинающим атлетам с избыточным весом стоит внедрять нагрузки постепенно, чтобы не перегрузить суставы", — объяснил в разговоре с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Тренировочные программы для жиросжигания

Если в приоритете кардио, схема может выглядеть так: бег в понедельник (40 минут), интервалы на велосипеде в среду, час быстрой ходьбы в пятницу и плавание в субботу. Это оптимально для новичков или людей с существенным лишним весом.

Программа с силовым акцентом подразумевает два занятия на все тело или разделение по зонам (ноги/спина), дополненные днями легкого кардио или активной ходьбы. Такой баланс позволяет накачать пресс и сохранить тонус мышц при дефиците калорий.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли похудеть, занимаясь только кардио?

Да, вес будет уходить за счет дефицита калорий, но есть риск получить дряблость кожи из-за потери мышечного тонуса.

Сколько калорий сжигается после силовой тренировки?

Эффект "дожигания" зависит от интенсивности, но организм может расходовать повышенное количество энергии в течение 24-48 часов после занятия.

Что лучше для новичка?

Для начала подойдет быстрая ходьба и базовые упражнения с собственным весом, чтобы подготовить связки и суставы к нагрузкам.

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов
Автор Максим Егоров
Егоров Максим Сергеевич — тренер по функциональному тренингу с 16-летним стажем. Движение, координация и работа с телом.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье похудение
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.