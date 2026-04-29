Роковой выбор в спортзале: главная причина по которой лишние килограммы стоят на месте годами

Когда цель — похудение, вечный спор между сторонниками беговой дорожки и апологетами штанги разгорается с новой силой. Кардио или силовая нагрузка? Оба метода уничтожают лишние килограммы, подтягивают тело и меняют отражение в зеркале, но механизмы их работы кардинально различаются. Разберемся, какой инструмент выбрать, чтобы жиросжигание стало максимально эффективным.
Кардио — это аэробный вид активности. Сюда входят бег, быстрая ходьба, велосипед и плавание. Эти занятия заставляют сердце биться чаще, а выносливость — расти. Организм активно расходует энергию прямо в процессе. Жировые запасы начинают таять, особенно если интенсивный комплекс длится более получаса.
Силовой тренинг работает на мышечную массу. Штанги, гантели и тренажеры создают нагрузку, при которой ткани получают микроповреждения. Восстановление делает их сильнее и плотнее. Это не просто коррекция фигуры, но и мощный рывок для обмена веществ, без которого долгосрочное снижение веса невозможно.
"Очень важно понимать, что при чрезмерной кардионагрузке без поддержки мышц организм может начать терять мышечную ткань вместо жира", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Главный козырь кардио — высокий расход калорий здесь и сейчас. Это доступный метод: не всегда нужен специальный инвентарь или тренажёрный зал. Однако есть и обратная сторона: без контроля питания и силовых упражнений тело рискует стать "дряблым" из-за потери мышц.
Для результата достаточно 3-5 сессий в неделю по 30-60 минут. Интервальный режим — чередование спринта и отдыха — позволяет сократить время занятия без потери эффективности. Такой подход часто используется, когда нужно вернуть форму в короткие сроки.
Силовые занятия запускают эффект "дожигания". Тело продолжает тратить энергию даже после того, как вы повесили штангу на стойки. Организм восстанавливает волокна, расходуя ресурсы в покое. Чем больше у человека мышц, тем выше его базовый метаболизм — печка, в которой сгорает жир.
"Силовой тренинг необходим для поддержания плотности тканей, что особенно критично при дефиците калорий", — подчеркнул эксперт по силовой подготовке Дмитрий Миронов.
|Параметр
|Кардио
|Силовые
|Расход калорий
|Высокий во время тренировки
|Высокий после тренировки
|Влияние на мышцы
|Возможна потеря объема
|Укрепление и рост
Выбирать что-то одно — тактическая ошибка. Лишь кардио поможет быстро сбросить цифры на весах, но качество тела может разочаровать. Чисто силовой подход сформирует рельеф, но путь к заветной стройности будет долгим. Идеальный сценарий — комбинация. Это создает устойчивый результат и укрепляет здоровье спины и сердечно-сосудистой системы.
"Начинающим атлетам с избыточным весом стоит внедрять нагрузки постепенно, чтобы не перегрузить суставы", — объяснил в разговоре с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.
Если в приоритете кардио, схема может выглядеть так: бег в понедельник (40 минут), интервалы на велосипеде в среду, час быстрой ходьбы в пятницу и плавание в субботу. Это оптимально для новичков или людей с существенным лишним весом.
Программа с силовым акцентом подразумевает два занятия на все тело или разделение по зонам (ноги/спина), дополненные днями легкого кардио или активной ходьбы. Такой баланс позволяет накачать пресс и сохранить тонус мышц при дефиците калорий.
Да, вес будет уходить за счет дефицита калорий, но есть риск получить дряблость кожи из-за потери мышечного тонуса.
Эффект "дожигания" зависит от интенсивности, но организм может расходовать повышенное количество энергии в течение 24-48 часов после занятия.
Для начала подойдет быстрая ходьба и базовые упражнения с собственным весом, чтобы подготовить связки и суставы к нагрузкам.
