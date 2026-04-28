Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Забудьте про дряблость: 3 упражнения, которые возвращают форму даже после 40

Спорт

Обрюзгшая кожа в области предплечий — это не клеймо биологического возраста, а банальный дефицит мышечного тонуса. Когда трицепс теряет плотность, рука превращается в "холодец", который предательски колышется при движении.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара тренируется на свежем воздухе

Однако биологическая механика пластична: мышечные волокна способны к регенерации и гипертрофии в любом возрасте. Для восстановления "архитектуры" плечевого пояса достаточно точечного воздействия, которое заставит ткани вспомнить их естественный каркас.

Разминка: почему это критично после 40

Любая физическая активность без предварительного разогрева — это диверсия против собственного тела. После сорока лет синовиальная жидкость вырабатывается медленнее, а связки теряют эластичность. Пара минут вращений плечевого сустава — не формальность, а смазка для системы. Нужно подготовить суставную сумку к нагрузке, чтобы избежать микротравм.

"Без подготовки хрящевая ткань работает на износ. Разминка — это обязательный ритуал, который гарантирует, что ваши тренировки не закончатся визитом к хирургу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Даже короткая растяжка рук эффективно убирает зажимы. Если забить на этот этап, организм ответит воспалением. Кровоток должен "проснуться" раньше, чем руки возьмут вес. К слову, утренняя активность закладывает фундамент для мобильности всех конечностей на весь день.

Триада упражнений против провисания

Первый этап — отжимания. Но не в классическом стиле "морпеха", а в щадящем режиме. Новичкам рекомендуется использовать стену или устойчивый стул.

Основной фокус — на плавности. Грудные мышцы и трицепс должны гореть. Это база, которая включает в работу все верхние сегменты туловища. Если спина при этом чувствует дискомфорт, стоит изучить, как укрепить спину в домашних условиях.

Упражнение Целевая зона
Отжимания Грудные мышцы и общая выносливость
Бабочка Зона декольте и передняя дельта
Французский жим Задняя поверхность (трицепс)

Второе движение — "Бабочка". Гантели весом в полкило или обычные бутылки с водой станут отличным снарядом. Лежа на спине, руки разводятся до уровня плеч. Этот метод буквально вытачивает линию декольте. Важно не бросать руки вниз, а сопротивляться гравитации. Подобный вертикальный пресс и аналогичные стато-динамические нагрузки выгоняют лишнюю лимфу из тканей.

"Новичкам не нужны рекорды. Контроль локтей и отсутствие инерции — вот секрет успеха. Когда вы делаете "бабочку", вы должны чувствовать натяжение, а не боль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Финальный аккорд — французский жим. Это киллер для "крылышек". Руки с весом сгибаются за голову, локти смотрят строго вверх. Именно здесь кроется спасение от дряблости. Если трицепс не получает нагрузки в быту, он "засыпает".

Интенсивная проработка этой зоны даст результат уже через пару недель. Для тех, кто хочет ускорить процесс жиросжигания, идеально подойдет прыжковая тренировка, если нет противопоказаний.

Тактические советы для прогресса

Работа над руками требует системности. Нельзя провести одну ударную тренировку и ждать чуда. Мышцы растут в период отдыха. Кровь должна циркулировать, обновляя волокна. Если процесс идет туго, стоит пересмотреть питание для роста мыщц, добавив больше белковых структур в рацион.

"Дряблость часто связана не только с гиподинамией, но и с задержкой жидкости. Регулярные упражнения разгоняют метаболизм, убирая эффект отечных рук", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Даже если времени на полноценный зал нет, можно использовать любую свободную минуту. Например, выполнять простые упражнения на офисном стуле, чередуя их с разминкой кистей. Главное — не давать мышцам застаиваться. Тело любит движение, оно создано для него.

Ответы на популярные вопросы о подтяжке рук

Как быстро уйдут "крылышки"?

Первый тонус появится через 10-14 дней. Видимый результат в зеркале закрепится через полтора-два месяца честных тренировок 3 раза в неделю.

Нужно ли увеличивать вес гантелей?

Для подтяжки достаточно малых весов, но большого количества повторений. Как только 15 повторений кажутся легкой прогулкой — можно добавить 0,5 кг.

Можно ли убрать дряблость только кремами?

Нет. Косметика работает только с эпидермисом. Мышечный каркас, который держит форму руки, восстанавливается исключительно через силовое воздействие.

Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, персональный тренер Артём Киселёв, тренер по командным видам спорта Сергей Пеньков
Автор Артём Ковалёв
Ковалёв Артём Владимирович — инструктор по реабилитационному фитнесу с 17-летним стажем. Учит безопасному восстановлению движений после травм.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы советы фитнес здоровье старение упражнения тренировки
Новости Все >
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.