Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Проверка на честность: как статическая нагрузка спасает спину офисного работника

Спорт

Сутулая спина, плечи вперёд, голова как у черепахи. Знакомо большинству из нас, кто проводит дни за столом. Это происходит постепенно. Но плохая осанка — не приговор. Это просто слабые мышцы и потерянные привычки. Их можно вернуть. Без абонемента в зал и громоздкого железа. Позвоночник — это ось, и сегодня мы её выпрямим.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разминка в офисе

Упражнение первое. Сфинкс

Это упражнение выглядит лениво, но именно поэтому оно работает. Вы просто лежите на животе — но спина делает невероятное. Она учится включаться там, где всё спало годами. Лягте на живот. Положите локти под плечи. Предплечья на пол. Медленно приподнимите грудную клетку. Не отрывайте таз. Шея — продолжение спины. Замрите на 7 секунд. Повторите 6 раз. Это база для тех, кто хочет выбрать виды спорта для здоровья, начиная с малого.

"Сфинкс — это мягкая декомпрессия. Мы возвращаем позвонкам их законное место, не перегружая связки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Упражнение второе. Мостик на плечах

Слабость ягодиц — скрытая причина болей в пояснице. Если "тыл" не держит нагрузку, её забирает спина. Мостик исправляет этот перекос. Лягте на спину. Стопы на ширине таза. На выдохе поднимите таз вверх. Сожмите ягодицы. Задержитесь на 3 секунды. Опускайтесь плавно. Позвонок за позвонком. Сделайте 10 повторений. Это гораздо эффективнее, чем пытаться сделать упражнения для ягодиц на сложных тренажёрах. Работает чистая механика тела.

Упражнение Главный эффект
Мостик на плечах Разгрузка поясницы через активацию таза
Планка Создание жесткого мышечного корсета

Упражнение третье. Птица-собака

Название смешное — польза серьёзная. Мы тренируем стабилизаторы. Те ниточки мышц, что держат столб позвоночника. Встаньте на четвереньки. Вытяните правую руку и левую ногу. Спина — как стол. Никаких перекосов. Держите 5 секунд. Это упражнение часто включают в циклы, когда требуется безопасное восстановление после родов или травм. Оно учит тело балансу без осевой нагрузки.

"Стабилизация — ключ к жизни без боли. Птица-собака заставляет работать глубокие слои мускулатуры, которые игнорируются в качалке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Упражнение четвёртое. Растяжка на валике

Грудной отдел "схлопывается" от телефона и ноутбука. Нам нужно раскрыть клетку. Возьмите валик или скрученное полотенце. Положите под лопатки. Медленно прогнитесь назад. Руки за голову. Полежите минуту. Вы почувствуете, как легкие набирают больше воздуха. Это отличный способ убрать отеки за счет улучшения лимфотока в верхней части тела. Пять минут вечером изменят ваше утро.

Упражнение пятое. Подтягивание лопаток

Его можно делать даже на совещании. Сядьте прямо. Сведите лопатки вместе. Представьте, что зажимаете между ними монету. Держите 5 секунд. Повторите 20 раз. Это база для тех, кто ищет простые упражнения для талии и осанки. Хорошая осанка визуально убирает живот и расправляет плечи мгновенно. Это ваш внутренний скульптор.

Упражнение шестое. Планка на предплечьях

Король всех упражнений. Но важно знать: техника планки решает всё. Не задирайте таз. Не проваливайте поясницу. Тело — натянутая струна. Начните с 20 секунд. Глубокие мышцы живота создают корсет. Это намного безопаснее для спины, чем классический пресс, который часто травмирует диски. Планка — это статика, дарующая силу.

"Планка — это проверка на честность. Если вы стоите криво, вы не тренируетесь, а вредите. Держите линию", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли делать эти упражнения при грыже?

Только после консультации с врачом. В период обострения любые нагрузки запрещены. В ремиссии — упражнения на стабилизацию (Птица-собака) часто становятся частью терапии.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Спина любит дисциплину. Лучше 10 минут, но каждый день, чем один час в воскресенье. Регулярность формирует мышечную память.

Нужен ли специальный коврик?

Необязательно. Достаточно нескользкой поверхности. Главное — отсутствие боли. Комфорт важнее экипировки.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Андрей Ковалев
Андрей Ковалев
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес здоровье позвоночник здоровый образ жизни
Новости Все >
Ошибки дачников: что нельзя класть в аптечку и почему лишние таблетки опаснее болезней
Сахар в жидком виде: почему газировка бьет по поджелудочной сильнее тортов и сладостей
Суды против авиакомпаний: как ограничения ручной клади доводят пассажиров до конфликта
Опасная привычка: почему быстрый вход через соцсети может стоить вам всех данных
Стресс и йога: как дыхательные циклы запускают процессы самовосстановления организма
Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу
Камчатка и Этна: почему разные вулканы подчиняются одним и тем же законам хаоса
В театре Модерн сыграют драмеди про понты и дорогие автомобили
Фанатский юмор под угрозой: власти расширили понятие потенциального оскорбления
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Сейчас читают
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Последние материалы
Мозг под контролем ИИ: новая технология обещает прорыв в лечении тяжелых неврологических патологий
Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу
Камчатка и Этна: почему разные вулканы подчиняются одним и тем же законам хаоса
Между трендом и комфортом: как адаптировать моду 2026 года под собственный гардероб
В театре Модерн сыграют драмеди про понты и дорогие автомобили
Фанатский юмор под угрозой: власти расширили понятие потенциального оскорбления
Слезы нефтяников: какие кроссоверы в 2026 году тратят меньше 6 литров топлива
Скрытый континент на месте Арктики: как Сибирь и Китай изменили историю динозавров
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.